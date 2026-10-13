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La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El conductor relató al aire en LAM una versión sobre la inesperada ruptura de la animadora y el cantante. Las versiones de infidelidad. La palabra de ella

Julieta Prandi y Emanuel Ortega terminaron su vínculo 27 días después de su casamiento en el Registro Civil de San Isidro (Video: LAM, América TV)
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Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la versión que, según contó, circulaba desde hace meses y que terminó este lunes en el anuncio de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, 27 días después de que la pareja se casara en el Registro Civil de San Isidro. “A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, relató el conductor del ciclo.

La noticia de la ruptura se conoció a través de una historia de Instagram que Prandi publicó el lunes por la noche. En el estudio, de Brito leyó el comunicado completo: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver seguramente con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto, espero sepan respetar”.

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Emanuel Ortega y Julieta Prandi posan juntos; ella sostiene una copa y viste un vestido claro de encaje
La conductora comunicó la decisión de dar un paso al costado tras seis años de relación mediante una publicación en Instagram

Fefe Bongiorno, panelista del ciclo, analizó el contenido del mensaje y planteó una interpretación sobre la frase que más llamó la atención del panel. “Ahí es claro igual lo que está diciendo. Cuando dice que hay acuerdos que no son negociables, está queriendo decir que hubo una infidelidad”, señaló. En la misma línea, Carolina Molinari remarcó el tono unilateral de la decisión que reflejaba el texto: “Está diciendo que la decisión la toma ella”, y agregó más adelante: “Algo sucede porque ella dice ‘decidí dar un paso al costado’, no es que dice ‘decidimos separarnos’, es como diciendo ‘yo decidí salir de acá’”.

Pilar Smith aportó un antecedente que, según contó, había surgido meses atrás, cuando el programa difundió una primera versión de crisis en la pareja. “Tres meses antes de casarse, habían tenido una discusión”, recordó. En esa oportunidad, según relató Pepe Ochoa, la propia Prandi había salido a desmentir los rumores de separación. “Acá habíamos hecho una nota y ella dijo: ‘No digan estupideces’”, completó de Brito. Ochoa agregó que, por entonces, ya tenía información sobre el estado del vínculo: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”.

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Sobre el desenlace de aquella crisis previa a la boda, Pilar Smith planteó una lectura vinculada al apuro con el que la pareja definió avanzar hacia el casamiento. “Es típico de estas discusiones decir ‘se termina’ o ‘me quiero casar con vos’. Es como un manotazo”, describió. Pepe Ochoa coincidió con esa hipótesis y sumó un dato sobre lo que habría ocurrido tras el episodio de la presunta infidelidad: “De hecho, a raíz de esa situación, se separaron en ese momento. Ahí es donde ella dice, ‘es mejor separarte antes a padecer diez años’”.

Primer plano de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sonriendo. Él usa gorra roja y gafas de sol; ella, bikini celeste y collar, con playa y mar de fondo
Prandi solicitó a la prensa de espectáculos evitar especulaciones para permitirle realizar su proceso de duelo en privado (Instagram)

Denise Dumas cuestionó el contraste entre esa versión y la imagen de acompañamiento que la pareja mostró públicamente en los últimos años. “Se hubieran separado justo antes del casamiento. Ella estaba tan ilusionada. Él la ayudó tanto, fue tan buen compañero”, señaló. Por su parte, Karina Iavícoli remarcó que, más allá de las versiones, no existía hasta el momento una confirmación directa de los hechos. “No sabemos si la engañó. No lo sabemos, chicos. Ahí le estoy preguntando a ella”, aclaró la panelista, en referencia a un mensaje que le había enviado a la propia Prandi.

Según contó de Brito, tanto Iavícoli como la periodista Laura Ubfal se comunicaron con la conductora tras conocerse la separación. Prandi le respondió a Ubfal: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora. Te abrazo”. A Iavícoli, en tanto, le escribió: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

Prandi y Ortega se habían casado el 15 de abril, tras seis años de relación que comenzaron en plena pandemia a partir de un mensaje que el cantante le envió a la conductora por Instagram. La ceremonia, realizada en el Registro Civil de San Isidro, reunió a 36 invitados y fue organizada con pocos días de anticipación para resguardar su privacidad. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó de manera oficial los motivos puntuales de la separación.

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