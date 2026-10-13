Mamá de Xiomy Kanashiro habla del romance de su hija y Jefferson Farfán: “Yo quiero ser abuela”

La madre de Xiomy Kanashiro comenta en una entrevista la relación sentimental que mantiene su hija con el exfutbolista Jefferson Farfán.

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La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán cuenta con el respaldo de la familia de la bailarina. Elsie Tejada, madre de la artista, habló de la cercanía que mantiene con el exfutbolista y expresó el deseo que tiene para el futuro de su hija: “Yo quiero ser abuela”.

La progenitora de la integrante de La casa de la comedia apareció junto a ella en América Hoy. Durante la entrevista, recordó los años de formación de Xiomy, su paso por el vóley y la decisión que tomó cuando su hija prefirió orientar su carrera hacia el baile y los escenarios.

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Tejada contó que el deporte estuvo presente desde temprano en la vida de la joven. Como practicante de vóley, quiso que su hija también se acercara a esa disciplina. Xiomy Kanashiro llegó a competir de manera profesional, aunque con el tiempo encontró otra vocación.

La madre de Xiomy Kanashiro habla en una entrevista para el programa América Hoy sobre la relación sentimental de su hija con el exfutbolista Jefferson Farfán. Durante la transmisión se presentan declaraciones sobre la dinámica familiar y el trato del deportista.

“Desde pequeñita le inculqué el deporte porque yo juego vóley y dije: ‘Mi hija tiene que jugar vóley’, y llegó hasta jugar profesionalmente. Después fue inclinándose por el baile y yo dije: ‘Bueno, hijita, ok’”, señaló Elsie Tejada en declaraciones recogidas por América Hoy.

La madre de la bailarina destacó, además, que su hija logró equilibrar las presentaciones con su etapa universitaria. Según relató, cuando viajaba los fines de semana con el grupo de Nilver Huarac, llevaba sus libros para cumplir con las tareas y regresar a clases al inicio de la semana.

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“Cuando ella viajaba, se iba todo el fin de semana con el grupo de Nilver. Se llevaba sus libros y regresaba el domingo, y el lunes estaba en la universidad”, recordó Tejada sobre la rutina que cumplía Xiomy Kanashiro.

La entrevista también abordó el inicio del vínculo sentimental con Jefferson Farfán. La señora Elsie contó que tomó con cautela la noticia cuando su hija le dijo que quería salir con el exdelantero de la selección peruana, pero cambió de impresión después de que él decidió conversar directamente con ella.

La madre de Xiomy Kanashiro conversa con el programa América Hoy sobre la relación de su hija con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“Cuando ella me dijo que quería salir con él, dije: ‘Bueno’. Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos”, manifestó la madre de Xiomy acerca de la primera conversación que tuvo con la popular ‘Foquita’.

A partir de ese acercamiento, Tejada afirmó que construyó una relación de confianza con el exjugador. Incluso reveló el apelativo que usa Farfán para dirigirse a ella y aseguró que ambos tienen gestos de cariño en el entorno familiar.

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“Me dice ‘suegris’. Sí, lo engrío, pero él me engríe mucho más”, contó entre risas la madre de Xiomy Kanashiro, quien dejó entrever la buena sintonía que existe con Jefferson Farfán.

Elsie Tejada piensa en el regalo para el cumpleaños de Jefferson Farfán

El cumpleaños de Jefferson Farfán también es un asunto que mantiene ocupada a su suegra. Elsie Tejada admitió que todavía no encuentra el regalo que podría darle al exfutbolista y reconoció que piensa en ese detalle incluso más que su hija.

“Para mí es un dolor de cabeza. Siempre es bueno tener un detallito. No sé lo que gastará mi hija, pero lo sigo pensando más que ella, aunque no lo creas”, expresó Elsie Tejada sobre la próxima celebración.

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Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán demuestran que su relación es bastante estable.

Por su parte, Xiomy Kanashiro explicó que el exdelantero no suele pedir obsequios determinados ni plantea exigencias para esa fecha. Según dijo, la elección queda completamente en sus manos, aunque él asegure que cualquier detalle le basta.

“Él nunca me dice: ‘Quiero algo’. Él me dice: ‘Amor, lo que tú quieras, aunque sea un chupetín’. Así que ahí te va tu chupetín”, comentó la artista sobre la forma en que suele celebrar el cumpleaños de su pareja.

La bailarina también respondió a las declaraciones de Cuto Guadalupe, quien habló de una eventual boda entre su sobrino y Xiomy en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Kanashiro evitó confirmar planes matrimoniales y tomó la versión con humor.

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“Me acabo de enterar. Parece que sabe más que yo”, respondió Xiomy Kanashiro cuando le consultaron por la posibilidad de casarse con Jefferson Farfán.

Xiomy Kashiro y Jefferson Farfán ya tienen más de un año juntos. (Instagram)

La última frase de Tejada dejó clara su posición frente al romance. La madre de la bailarina afirmó que está tranquila porque ve que el exfutbolista cuida a su hija y volvió a expresar su deseo de ampliar la familia. “Yo estoy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela”, sentenció.