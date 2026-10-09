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Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima visitará a Cusco FC en la altura, mientras que Universitario recibirá a Melgar en el Monumental. Deportivo Garcilaso, por su parte, será local ante Sport Huancayo en Cusco

Tabla de posiciones de la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026.
Tabla de posiciones de la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026.
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La Liga 1 se reanudó tras la pausa por la fecha FIFA de selecciones. El último jueves 8 de octubre comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura, que se disputará hasta el domingo 11 y contará con partidos que podrían modificar las posiciones en la tabla. Sigue en esta nota los resultados de la jornada y los movimientos en la clasificación.

Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 11

Deportivo Garcilaso lidera en solitario la tabla de posiciones del Torneo Clausura, tras golear a Universitario en la fecha 10. La ‘U’ se mantiene como su principal perseguidor, a dos puntos de distancia. Sporting Cristal y Alianza Atlético continúan expectantes, ambos con 19 puntos.

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Liga 1.
Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 11 - Crédito: Captura.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima lidera con 56 puntos. Universitario ocupa el segundo lugar con 49 unidades, seguido de cerca por Deportivo Garcilaso, con 48. Sporting Cristal aún no ingresa a la zona de clasificación a torneos internacionales, una situación que genera preocupación entre sus hinchas.

Liga 1.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua 0-2 Cienciano (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Los Chankas (Finalizado)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Universitario vs Melgar: el mejor partido de la fecha

Universitario recibirá a Melgar en el estadio Monumental en una semana marcada por resultados y cambios. La goleada por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco derivó en la salida de Héctor Cúper, mientras que el regreso de Fabián Bustos busca renovar el ánimo del plantel en la recta final del Torneo Clausura.

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La ‘U’ necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el campeonato, sobre todo en condición de local. Por ello, Bustos y sus dirigidos afrontarán un partido exigente ante el ‘dominó’, que también busca acercarse a los primeros lugares del certamen.

El estratega argentino no oculta su ilusión por coronarse tetracampeón en Ate. | VIDEO: L1MAX

Dónde ver los partidos de la fecha 11

Todos los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura contarán con transmisión de L1 MAX, señal disponible en los operadores que la incluyan en su programación.

Los encuentros también podrán verse por streaming mediante L1 Play, plataforma que requiere suscripción y permite el acceso desde celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Por último, Infobae Perú realizará la cobertura de la jornada con la previa, las incidencias minuto a minuto, los goles y los resultados actualizados.

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