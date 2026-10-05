Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre tras el parón FIFA de selecciones, con duelos que pueden modificar la pelea por el primer lugar. Deportivo Garcilaso defenderá el liderazgo, mientras Universitario de Deportes, Sporting Cristal y varios perseguidores buscarán reducir la distancia.

La jornada comenzará el jueves con CD Moquegua ante Cienciano, en el estadio 25 de Noviembre. El equipo local ocupa el antepenúltimo puesto con siete unidades, mientras que el ‘papá’ es decimocuarto con ocho y necesita una victoria para alejarse de la zona baja.

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Ese mismo día, Atlético Grau recibirá a Los Chankas en ‘La Matanza’. El elenco piurano llega con 16 puntos, mientras que los de Andahuaylas suman ocho y arrastran una serie de cinco derrotas antes de su empate más reciente frente a la escuadra ‘roja’.

Cienciano atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura. - créditos: Liga 1

El viernes, Deportivo Garcilaso enfrentará a Sport Huancayo siendo líder del Torneo Clausura, por lo que necesita imponerse al ‘rojo matador’ para seguir soñando con llegar a la final de la Liga 1.

El sábado continuará la actividad con ADT ante FC Cajamarca, en el estadio Unión Tarma. El ‘vendaval celeste’ es penúltimo con cinco unidades, mientras que el elenco cajamarquino marcha duodécimo con 10 unidades.

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De otro lado, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II se medirán en Cutervo. Los locales tienen nueve puntos y sus rivales son sextos con 18, convirtiéndose en una de las sorpresas del segundo certamen doméstico del año.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

La jornada sabatina termina con el Universitario vs Melgar en el estadio Monumental. El cuadro ‘crema’ perdió el liderato luego de su caída ante Deportivo Garcilaso y buscará recuperarse desde el segundo puesto, con 20 unidades. De hecho, el cambio de mando en la dirección técnica y el regreso de Fabián Bustos apunta a conseguir esa mejora.

Por otra parte, el domingo, UTC será local frente a Sporting Cristal. El conjunto cajamarquino está último con tres puntos negativos, después de una sanción que le restó cinco unidades, y llega tras perder 3-2 ante Sport Huancayo. En tanto, los ‘rimenses’ son terceros con 19 puntos y, de ganar, obligarán a reducir el margen de error de sus rivales directos.

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En horas de la tarde, Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en el Callao. Los ‘rosados’ buscarán hacer respetar la casa, aunque el elenco ‘churre’ viene en ascenso.

La fecha concluirá con Cusco FC ante Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Una gran oportunidad para los ‘blanquiazules’ de dar el golpe de visita y aferrarse a la pelea por el Torneo Clausura.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-0 a los tarmeños en Matute por la jornada 10 - Crédito: L1MAX.

Cabe mencionar, que L1 MAX y la plataforma de streaming, Liga 1 Play, se encargan de la transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026.

Programación de la fecha 11 del Clausura

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1