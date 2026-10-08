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Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar: ¿quién será el DT en el reinicio del Torneo Clausura 2026?

El técnico argentino está sancionado y no tendrá su debut desde el banquillo frente los ‘rojinegros’ este sábado 10 de octubre en el Monumental

Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar por el reinicio del Torneo Clausura 2026
Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar por el reinicio del Torneo Clausura 2026
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Universitario de Deportes quedó listo para enfrentar a Melgar en el reinicio del Torneo Clausura 2026, pero no todo será ideal. Fabián Bustos debutará en su regreso a Ate, y tendrá una dificultad: no podrá dirigir desde el banquillo debido a una dura sanción que deberá cumplir.

El DT deberá cumplir tres fechas de suspensión pendientes por una sanción que recibió durante el Torneo Apertura 2025. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol le aplicó un castigo de cuatro jornadas por un festejo dirigido hacia la hinchada de Alianza Lima en el clásico disputado el 5 de abril.

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¿Quién dirigirá a Universitario frente Melgar?

El regreso de Fabián Bustos al mando de Universitario tendrá una particularidad en su primer partido: el técnico estará presente en el estadio y preparará al plantel durante la semana, pero no podrá ubicarse en el banquillo.

Las indicaciones del entrenador llegarán al equipo, aunque la conducción desde la zona técnica quedará en manos de Jonathan Mejía, integrante del comando técnico crema.

Dirigirá a la ‘U’ en los próximos compromisos ante Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II College. Mientras tanto, Bustos seguirá esos partidos desde otro sector del estadio hasta completar el castigo pendiente.

Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Universitario para el resto de la temporada y todo el curso 2027.
Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Universitario para el resto de la temporada y todo el curso 2027. Crédito: X Universitario.

Fecha de regreso de Fabián Bustos al banquillo de Universitario

Tras cumplir las tres fechas de suspensión que aún tiene pendientes, Fabián Bustos volverá al banquillo de Universitario de Deportes en el partido ante Sport Boys, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura y programado en el Estadio Monumental.

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Hasta ese encuentro, el entrenador argentino acompañará al plantel desde otro sector del estadio. Jonathan Mejía asumirá la conducción desde la zona técnica durante los compromisos previos.

El objetivo del comando técnico será sostener el rendimiento del equipo durante ese período y llegar al regreso del argentino con el cuadro crema en carrera en el campeonato.

Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario
Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario

Universitario vs Melgar: programación del duelo

Universitario de Deportes enfrentará a Melgar el sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental ubicado en Ate.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX para el público peruano. Los aficionados podrán acceder a la señal mediante los operadores que la incluyan en su programación.

El partido también podrá verse por la plataforma de suscripción L1 Play, disponible en dispositivos móviles y computadoras.

Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Los 7 partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

  • Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (sábado 10 de octubre / 19:00 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (domingo 18 de octubre / 15:30 horas / estadio Mansiche)
  • Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (sábado 24 de octubre / 20:30 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (miércoles 4 de noviembre/ 20:30 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (domingo 1 de noviembre / 15:30 horas / estadio Mansiche)
  • Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD Huancayo)

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