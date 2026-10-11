Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas tres minutos por Torneo Clausura 2026

El sábado 10 de octubre, Universitario de Deportes enfrentó a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . Los ‘cremas’ perdían 2-0 en el estadio Monumental, pero Alex Valera igualó el partido con un doblete en apenas dos minutos.

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