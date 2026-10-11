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Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas tres minutos por Torneo Clausura 2026

El delantero ‘crema’ conectó dos cabezazos en el estadio Monumental y concretó el empate en el duelo por la fecha 11 de la segunda fase de la Liga 1 2026

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El sábado 10 de octubre, Universitario de Deportes enfrentó a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ perdían 2-0 en el estadio Monumental, pero Alex Valera igualó el partido con un doblete en apenas dos minutos.

Revive el emocionante momento en que Alex Valera anota de cabeza el gol del empate para Universitario de Deportes frente a FBC Melgar. Una jugada que hizo vibrar a toda la hinchada crema en los minutos finales del partido. - Liga 1

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