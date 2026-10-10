Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibirá hoy, sábado 10 de octubre, a Melgar en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . Este encuentro comenzará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate.

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¿Cómo llega Universitario?

Universitario no disputó amistosos durante el parón por la fecha FIFA de selecciones. El club ‘crema’ optó por continuar sus entrenamientos en Campo Mar sin enfrentar a otro rival, en un periodo que coincidió con la salida del técnico Héctor Cúper y el regreso de Fabián Bustos.

Bustos volvió tras su etapa en Millonarios, a raíz de los malos resultados que marcaron el ciclo de Cúper. El entrenador argentino iniciará su segundo periodo en la ‘U’, luego de haber hecho historia en el primero al conseguir el bicampeonato en el año del centenario del club.

La última presentación de los ‘merengues’ no fue positiva y derivó en la salida de Cúper. El cuadro de Ate cayó por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco, resultado que lo alejó de la pelea por el Torneo Clausura, pues el conjunto ‘celeste’ ocupaba uno de los primeros lugares de la tabla.