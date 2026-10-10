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Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ recibe al ‘dominó’ en el estadio Monumental, donde se dará el reestreno de Fabián Bustos como técnico de los ‘cremas’. Sigue todas las incidencias del encuentro

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09:09 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibirá hoy, sábado 10 de octubre, a Melgar en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro comenzará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate.

09:09 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario no disputó amistosos durante el parón por la fecha FIFA de selecciones. El club ‘crema’ optó por continuar sus entrenamientos en Campo Mar sin enfrentar a otro rival, en un periodo que coincidió con la salida del técnico Héctor Cúper y el regreso de Fabián Bustos.

Bustos volvió tras su etapa en Millonarios, a raíz de los malos resultados que marcaron el ciclo de Cúper. El entrenador argentino iniciará su segundo periodo en la ‘U’, luego de haber hecho historia en el primero al conseguir el bicampeonato en el año del centenario del club.

La última presentación de los ‘merengues’ no fue positiva y derivó en la salida de Cúper. El cuadro de Ate cayó por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco, resultado que lo alejó de la pelea por el Torneo Clausura, pues el conjunto ‘celeste’ ocupaba uno de los primeros lugares de la tabla.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.
09:08 hsHoy

¿Cómo llega Melgar?

A diferencia de Universitario, Melgar disputó un amistoso a puertas cerradas ante Alianza Lima en Matute. El conjunto arequipeño igualó 1-1, con gol de Lautaro Guzmán, mientras que Alan Cantero marcó para el cuadro ‘blanquiazul’.

El técnico Miguel Rondelli aprovechó el encuentro para darle continuidad a su plantel y afinar su propuesta de juego. En su última presentación por el Torneo Clausura, el elenco ‘rojinegro’ empató 1-1 con Sport Boys como local, con goles de Jhonny Vidales y Hernán Da Campo.

Melgar empató 1-1 con Alianza Lima en un amistoso durante el parón por fecha FIFA 2026.
Melgar empató 1-1 con Alianza Lima en un amistoso durante el parón por fecha FIFA 2026.
09:08 hsHoy

Así van en la tabla de posiciones

En el Torneo Clausura, Universitario de Deportes ocupa el segundo lugar con 20 puntos, a dos del líder Deportivo Garcilaso. Melgar marcha séptimo con 18 unidades. Una victoria de cualquiera de los dos podría acercarlo a la pelea por esta segunda etapa.

En la tabla acumulada, la ‘U’ también se ubica segunda, con 49 puntos, a siete de su clásico rival y líder, Alianza Lima, que suma 56. El ‘dominó’, en tanto, es cuarto con 46 unidades y se encuentra en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Liga 1.
Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 11 - Crédito: Captura.
09:08 hsHoy

Horarios del Universitario vs Melgar

El compromiso está pactado para las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países iniciará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Estados Unidos, Chile y Bolivia; y a las 21:00 horas de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

09:08 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Melgar

L1 MAX transmitirá el partido entre Universitario de Deportes y Melgar, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. La señal estará disponible en los servicios de televisión por cable que la incluyan en su programación, sin necesidad de una suscripción adicional ni conexión a internet.

El encuentro también podrá verse a través de L1 Play, la plataforma digital de la señal, disponible para suscriptores con acceso a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú realizará la cobertura del duelo desde la previa, con el minuto a minuto, las incidencias, las jugadas principales y los goles.

Los 'cremas' jugarán con nueva indumentaria en el duelo por fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Créditos: Universitario.

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