El duelo entre el líder invicto de la fase liga y el conjunto neerlandés que pelea por no caer fuera de zona de clasificación se disputa este martes en el Santiago Bernabéu por la jornada 5 de la UEFA Champions League. (Champions League)

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El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven hoy, martes 24 de noviembre, de 2026 a las 15:00 horas (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro podrá seguirse en Perú a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Los merengues, dirigidos por José Mourinho, marchan segundos en la tabla con 12 puntos y puntaje perfecto en cuatro presentaciones. El conjunto neerlandés, en cambio, acumula apenas cuatro unidades y llega con la obligación de sumar para no quedar fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase.

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A qué hora juega Real Madrid vs PSV por Champions League 2026-27

El partido entre Real Madrid y PSV tiene fecha y hora confirmadas para toda la región. En Perú, el balón echará a rodar a las 15:00 horas. Ese mismo horario rige para Colombia, Ecuador y Bolivia. En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, el duelo comenzará a las 17:00 horas, mientras que en Venezuela arranca a las 16:00 horas. En Brasil, el encuentro está programado para las 17:00 horas (horario de Brasilia). En España, sede del partido, el pitazo inicial está fijado para las 21:00 horas.

La quinta jornada de la Champions tendrá al Santiago Bernabéu como escenario de uno de sus partidos destacados. En territorio peruano, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium desde las 15:00 horas. (Champions League)

En cuanto a la transmisión, ESPN y Disney+ Premium cubrirán el partido en Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En Brasil, la señal estará a cargo de TNT Sports y SBT, con opción de streaming por Max. Para los seguidores en México, el encuentro se verá por TNT Sports y también por Max. Desde Estados Unidos, la transmisión estará disponible en Paramount+, TUDN, UniMás, ViX y Univision NOW. En España, el partido irá por Movistar Liga de Campeones y su plataforma Movistar+.

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El Santiago Bernabéu, escenario del duelo, tiene capacidad para 83.186 espectadores y se espera que reciba al equipo en un ambiente de respaldo total, con el conjunto blanco en uno de sus mejores momentos de la temporada.

Cómo llegan los equipos a este partido

Mientras el Real Madrid presume una campaña perfecta en la Champions, el equipo neerlandés llega presionado por su ubicación en la tabla. Los dirigidos por Peter Bosz ocupan el último puesto de acceso a los play-offs. (Champions League)

El Real Madrid atraviesa su mejor racha del curso. El conjunto merengue acumula nueve triunfos consecutivos en todas las competiciones desde el regreso del primer parón de selecciones, y es uno de los dos únicos equipos —junto al París Saint-Germain— que suma victorias en todos sus compromisos europeos. En la fase de liga de la Champions, marcha segundo con 12 puntos en cuatro partidos disputados, producto de victorias ante Inter de Milán (2-1), AS Roma (3-4), RB Leipzig (4-1) y AEK Atenas (2-3). Un nuevo triunfo lo dejaría prácticamente con el pasaje directo a octavos de final asegurado. El último sábado, el equipo de Mourinho remontó ante el Celta de Vigo con tantos de Jude Bellingham y Carlos Espí para sellar un 2-1 en LaLiga.

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Para este encuentro, el técnico portugués no podrá contar con Endrick —quien arrastra una molestia muscular en el muslo sufrida en ese mismo partido—, ni con Rodrygo, Ferland Mendy ni Raúl Asencio, todos fuera por lesión. El once probable incluye a Courtois; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

El PSV Eindhoven, por su parte, llega con un panorama europeo mucho más comprometido. El equipo dirigido por Peter Bosz se ubica en el puesto 24 de la tabla, el último que otorga acceso a los play-offs de clasificación, con apenas cuatro puntos en cuatro jornadas: un triunfo ante RB Leipzig (1-0), un empate frente al Shakhtar Donetsk (1-1) y dos derrotas ante Porto (0-1) y Club Brujas (1-2). Perder en Madrid significaría quedar en una situación muy delicada de cara al cierre de la fase regular.

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En la liga neerlandesa, sin embargo, el cuadro de Eindhoven muestra una cara completamente distinta. Bosz lidera la Eredivisie con un ataque de alto voltaje: en sus últimas presentaciones locales registró un 7-0 ante Willem II y un 2-5 sobre Cambuur, y el sábado pasado se impuso 4-1 como visitante al NEC Nijmegen. Para el viaje a Madrid, el entrenador confirmó las bajas de Mauro Júnior, Jerdy Schouten, Alassane Pléa, Adamo Nagalo y Sami Ouaissa. El once probable contempla a Kovar; Sildillia, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Noah Fernández, Perisic, Mijnans; Van Bommel y Til.

Antecedentes entre Real Madrid y PSV Eindhoven

La rivalidad entre españoles y neerlandeses tiene ocho capítulos oficiales, con tres triunfos madridistas, cuatro empates y una victoria del PSV. Su último enfrentamiento europeo se remonta a los cuartos de final de 1989. (Champions League)

El duelo de este martes marca el regreso de ambos clubes a un enfrentamiento oficial tras 37 años de ausencia. El historial entre ellos suma ocho partidos en competiciones de la UEFA, con un balance de tres victorias para el Real Madrid, cuatro empates y un triunfo para el PSV. Como local, el conjunto blanco no conoce la derrota ante los neerlandeses: tres victorias y un empate en el Bernabéu.

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El capítulo más doloroso para el Madrid llegó en las semifinales de la Copa de Europa 1987-88, cuando el PSV de Guus Hiddink —el equipo que aquel año conquistaría el único título europeo de su historia— eliminó al célebre equipo de la Quinta del Buitre. Empataron 1-1 en el Bernabéu y los neerlandeses resistieron un 0-0 en Eindhoven, avanzando por el gol de visitante.

La revancha llegó apenas doce meses después. En los cuartos de final de la edición 1988-89, ambos conjuntos volvieron a empatarse 1-1 en Eindhoven y repitieron el mismo resultado en los 90 minutos del partido de vuelta en Madrid. Fue necesaria la prórroga para deshacer el nudo: un gol de Rafael Martín Vázquez en el minuto 105 le dio el clasificatorio al Real Madrid con un marcador global de 3-2.

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Fuera de los torneos oficiales, existe un único antecedente amistoso, disputado el 5 de agosto de 2007 en pretemporada, con victoria del PSV por 2-1. Este martes, con el Bernabéu como escenario y la Champions como marco, ambos clubes reanudan una rivalidad que la historia había dejado en suspenso por casi cuatro décadas.