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Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

La selección peruana saldrá a defender el liderato del Grupo A frente Uruguay en Maracaibo. Se encuentra en la cima de la serie con puntaje perfecto. Conoce todos los detalles del siguiente reto

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (CSV)
Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (CSV)
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La selección peruana clasificó a las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026, que se disputa en Maracaibo. El equipo de Martín Escudero está realizando una gran campaña e hizo todos los méritos para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo internacional.

La ‘blanquirroja’ celebró un triunfazo frente Venezuela por 3-1 con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. Y se mantiene invicto y líder del Grupo A. Hoy, viernes 9 de octubre, se enfrentará a Uruguay para defender la punta y definir a su rival en la ronda final.

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¿Quién será el rival de Perú en semifinales?

La selección peruana jugará con Uruguay por la última fecha de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Este cotejo es importante porque definirá al rival de la ‘blanquirroja’ y las llaves en semifinales, que se disputarán el sábado 10 de octubre.

  • Si Perú queda 1° del Grupo A: Enfrentará al 2° del Grupo B (el perdedor del partido de hoy entre Brasil y Argentina).
  • Si Perú queda 2° del Grupo A: Enfrentará al 1° del Grupo B (el ganador del duelo entre Brasil y Argentina).

Brasil y Argentina vencieron con amplitud a Bolivia y Ecuador antes de la definición. El orden final de las llaves se conocerá al cierre de la programación de la fecha 3 de la competición.

Selección peruana de vóley - Selección Sub 19 de Vóley - Vóley peruano - Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley - Perú – deportes – 8 octubre
Con dos triunfos al hilo y el primer lugar en disputa, la selección peruana sub-19 cierra su participación en la fase de grupos ante Uruguay con la cabeza ya puesta en las semifinales. (CSV)

Perú vs Uruguay: programación del decisivo duelo

El partido entre Perú y Uruguay por la tercera fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 comenzará a las 15.00, según el horario peruano.

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El encuentro se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, escenario central del certamen que se desarrolla en Venezuela.

Los aficionados podrán seguir el duelo sin costo a través del canal de YouTube de Voley Zone TV y del sitio web oficial de la Confederación Sudamericana de Vóleibol.

Las dos plataformas ofrecerán acceso libre, sin suscripción ni pago, para que el público peruano pueda ver el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Perú jugará con Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Perú jugará con Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Así se jugará la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Viernes 9 de octubre

  • Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
  • Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
  • Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
  • Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
Así se juega la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Así se juega la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Las convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Martín Escudero convocó a 14 jugadoras para la participación de Perú en el torneo. Camila Monge asumirá la capitanía del plantel nacional.

La lista reúne a Nicole Ayala, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes y Antonella Tello. También integran la convocatoria Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

El equipo no contará con Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, quienes quedaron fuera por lesión. Varias de las voleibolistas convocadas ya sumaron experiencia internacional con Perú durante el Mundial Sub 17.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

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