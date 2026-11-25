La Universidad Nacional de Ingeniería rinde un homenaje póstumo a la ingeniera civil Susana Higuchi durante la conmemoración de los 150 años de su facultad. (Infobae Perú/Difusión)

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó un homenaje y reconocimiento póstumo a Susana Higuchi, egresada de la Facultad de Ingeniería Civil y madre de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, según informó Andina Noticias. La ceremonia se desarrolló en el Gran Teatro de la UNI, en el distrito del Rímac, en el marco de la celebración de los 150 años de esta casa de estudios.

La actividad incluyó la presentación de una semblanza sobre la vida y trayectoria profesional de Higuchi, y la entrega a la mandataria de una medalla de reconocimiento y un pergamino en honor a su madre. “Tengo que confesarle que me resulta un poco difícil hoy hablar como presidenta de la república, porque en realidad vengo en mi condición de hija, representando a mi familia y profundamente agradecida con este hermoso homenaje”, manifestó Fujimori durante el acto.

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La mandataria recordó que su madre hablaba de su alma mater “con tanto cariño” y que para los hijos resultó evidente “lo determinante que fue para ella su paso por la universidad”. “Ella siempre decía con orgullo, soy ingeniero civil. Y para ella no era un simple título universitario, era parte de su identidad”, afirmó.

Keiko Fujimori sostiene un ramo de flores y un muñeco institucional durante la ceremonia de reconocimiento póstumo a su madre, Susana Higuchi, en la Universidad Nacional de Ingeniería. (Agencia Andina)

Presidenta Keiko Fujimori destacó carácter de su madre

La presidenta señaló que, en la época en que su madre cursó estudios en la UNI, había pocas mujeres en las aulas de Ingeniería Civil y que ingresar a esa casa de estudios “no era precisamente escoger un camino fácil”. “Habían muy pocas mujeres en su promoción. Y eso habla, pues, del carácter, de la disciplina y de la gran perseverancia que tenía mi madre”, sostuvo.

La mandataria también recordó el rol de Higuchi como profesora, a través de una academia de matemática que fundó, donde enseñó a sus hijos a planificar sus estudios con anticipación. “Como buena ingeniera, ella era muy organizada. Y nos enseñó a nosotros, los hijos, a estudiar en el verano las matemáticas que íbamos a aprender en el año siguiente”, relató.

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Fujimori agradeció a la UNI por recordar a su madre “no solo en su dimensión de ingeniera, sino en su dimensión humana” y aprovechó la ocasión para reconocer el aporte de la universidad a la formación de profesionales que contribuyeron al desarrollo del país. La mandataria convocó además a los ingenieros de la institución a asumir un rol protagónico frente a los desafíos del fenómeno El Niño, en especial en las labores de reconstrucción.

Keiko Fujimori habla desde el estrado durante la ceremonia de conmemoración a Susana Higuchi en el Gran Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. (Agencia Andina)

Higuchi egresó en 1972

Susana Higuchi Miyagawa nació el 26 de abril de 1950 y culminó sus estudios de Ingeniería Civil en 1972. Antes de ingresar a la política, trabajó en el sector privado de la construcción. Luego fue primera dama del Perú entre 1990 y 1994 y congresista de la república entre 2000 y 2006. Falleció el 8 de diciembre de 2021.

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El rector de la UNI, Juan Rodríguez, destacó que el homenaje reconoce a una egresada que llevó el sello de la institución “a los más altos niveles de la vida profesional y pública del país” y resaltó su papel como pionera en una carrera históricamente masculina. Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Miguel Estrada, subrayó el significado de que la hija de una exalumna ocupe hoy la más alta magistratura de la nación, en el año del aniversario de la facultad.

Keiko Fujimori recibe una distinción póstuma en honor a su madre, Susana Higuchi, durante una ceremonia académica en la Universidad Nacional de Ingeniería. (Agencia Andina)

Facultad de Ing. Civil cumple 150 años

El reconocimiento a Higuchi se enmarca en las actividades por el aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil, una de las dos especialidades con las que nació, en 1876, la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú. La institución fue impulsada por el ingeniero polaco Eduardo de Habich durante el gobierno de Manuel Pardo, y adoptó en 1955 la denominación de Universidad Nacional de Ingeniería.

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Estrada señaló que el Perú enfrenta desafíos en materia de infraestructura, conectividad, acceso al agua y construcción de ciudades sostenibles, y sostuvo que la UNI y la academia peruana deben constituirse en aliados estratégicos del Estado para aportar conocimiento científico y propuestas técnicas a esos problemas.

Dos imágenes de archivo registran apariciones públicas de la ingeniera civil y ex primera dama peruana Susana Higuchi durante la década de 1990. (Infobae Perú/Difusión)