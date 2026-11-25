El contraalmirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, explica por qué se intensificarán los oleajes anómalos este viernes y advierte que las olas podrían alcanzar los 2,5 metros en la Costa Verde. Fuente: ATV Noticias

Guardar

Las olas en algunos tramos de la Costa Verde podrían alcanzar hasta 2,5 metros de altura desde la tarde del viernes 27 de noviembre, según la proyección difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. El escenario coincide con un nuevo periodo de oleaje fuerte previsto para el litoral centro y sur.

El Aviso Especial de Oleaje N.° 51-26, vigente del 24 al 29 de noviembre, alertó que el tramo comprendido entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona, donde se ubica Lima, pasará de oleaje moderado a fuerte durante la tarde del viernes. La condición disminuirá a moderada el sábado y a ligera desde la mañana del domingo.

PUBLICIDAD

La advertencia llega luego de los daños registrados en el borde costero de Miraflores. Imágenes difundidas por ATV Noticias mostraron afectaciones en parte de una vereda y un muro de contención, así como la caída de un poste de conexión de fibra óptica y cableado expuesto en una zona cercana al mar.

Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olas podrían alcanzar los 2,5 metros en la Costa Verde este viernes

El contraalmirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, explicó que las olas podrían llegar a tener entre dos y tres veces su altura habitual. En sectores de la Costa Verde donde las olas suelen medir entre 80 centímetros y un metro, estas podrían aproximarse a los 2,5 metros.

PUBLICIDAD

“Es posible que esto pueda llegar a dos metros y medio y pueden impactar fuertemente”, señaló el oficial durante una entrevista con ATV Noticias. Precisó que el comportamiento del mar varía según la configuración de cada playa y su exposición al oleaje.

El aviso oficial señala que el oleaje fuerte también abarcará el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna. En el norte, entre Tumbes y Salaverry, se espera oleaje moderado desde la madrugada del jueves 26 de noviembre, antes de que pierda intensidad esa misma noche.

Un puerto en Perú permanece cerrado por las fuertes olas que golpean el muelle, mientras varias embarcaciones pequeñas se encuentran amarradas y sin actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño y la luna llena podrían ampliar el alcance del mar

La DHN indicó que el nivel del mar registra anomalías positivas vinculadas a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero. Esta condición eleva el nivel habitual del mar en determinados sectores y puede aumentar el impacto de las olas en áreas próximas a la costa.

PUBLICIDAD

A ello se suma la fase de luna llena, que favorecerá pleamares más altas y bajamares más bajas. La institución advirtió que el efecto debe considerarse especialmente durante las horas de marea alta, cuando el oleaje puede alcanzar con mayor facilidad zonas expuestas.

Vizcarra explicó que el calentamiento del mar incrementa el volumen de las masas de agua por expansión térmica. Con un nivel medio del mar más alto, las olas pueden ingresar con mayor alcance hacia el borde costero. También indicó que en los últimos días se registraron oleajes procedentes del norte, oeste y sur, una combinación que calificó de atípica para el litoral peruano.

PUBLICIDAD

Autoridades recomiendan evitar playas y actividades acuáticas

La Marina recomendó a los gobiernos regionales, municipalidades, capitanías de puerto y empresas vinculadas a actividades acuáticas adoptar medidas preventivas ante el riesgo de accidentes o daños materiales. Las zonas con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste podrían recibir el mayor impacto.

El director de Hidrografía pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados de las capitanías de puerto, que pueden disponer restricciones o cierres para actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas. También exhortó a evitar el ingreso al mar mientras se mantengan condiciones anómalas.

“Es preferible mantenerse al margen de estas actividades y evitar cualquier tipo de riesgo a la vida humana”, afirmó Jorge Vizcarra. La DHN informó que continuará con el monitoreo del estado del mar hasta el domingo 29 de noviembre.

PUBLICIDAD