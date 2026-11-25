El acuerdo podría oficializarse en las próximas horas, según trascendió este martes. El club imperial cierra así una búsqueda que se extendió tras la salida de Horacio Melgarejo del banco cusqueño (Cienciano)

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Cienciano del Cusco tiene nombre y apellido para conducir su proyecto deportivo en 2027. El club imperial avanza en las tratativas con el técnico argentino Claudio ‘Pampa’ Biaggio, un estratega de 59 años que conoce de cerca los desafíos de dirigir en ciudades de altura y que acumula experiencia en cuatro países de Sudamérica.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, las conversaciones entre el entrenador y la dirigencia cusqueña están muy adelantadas y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas. “Claudio ‘Pampa’ Biaggio cerca de ser DT de Cienciano. En las próximas horas se podría cerrar todo entre el ‘Pampa’ y el ‘Papá’”, publicó Peralta.

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Su llegada implicaría resolver antes su desvinculación de Comerciantes Unidos, club con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027 cuando retornó en octubre de 2026.

De las reservas al primer equipo del Ciclón: el camino de Biaggio como entrenador

El argentino construyó sus primeros antecedentes como técnico en San Lorenzo, institución donde también destacó como futbolista. Su paso por el equipo profesional incluyó 43 partidos y participación en la Copa Sudamericana. (Comerciantes Unidos)

La historia de Claudio Biaggio en los banquillos comenzó en San Lorenzo, el mismo club donde forjó su carrera como delantero. Entre 2014 y 2017 condujo el equipo de reserva del conjunto de Boedo y en ese período conquistó el Torneo de Reserva 2015, un título que le abrió las puertas del primer equipo. En 2017 asumió la conducción del plantel profesional azulgrana, donde dirigió 43 partidos con un registro de 19 victorias, 13 empates y 11 derrotas, además de participar en la Copa Sudamericana. Ese ciclo lo consolidó como un técnico con capacidad para manejar planteles de nivel continental.

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Tras su paso por San Lorenzo, Biaggio continuó su formación en distintos escenarios. En 2020 tomó las riendas de Chacarita Juniors en la Primera Nacional argentina, la segunda categoría del fútbol trasandino.

Al año siguiente cruzó el Río de la Plata para dirigir a Sud América en la primera división uruguaya, su primera experiencia fuera de Argentina. Esa apertura internacional marcó el inicio de una etapa itinerante que lo llevaría a conocer realidades muy distintas dentro del fútbol sudamericano.

Bolivia, la escuela de altura que lo prepara para Cusco

Además de su trayectoria en Argentina y Uruguay, el entrenador conoce las particularidades del fútbol peruano. Sus pasos por Comerciantes Unidos y sus experiencias en plazas de altura fortalecen su candidatura para dirigir al 'Papá'. (Comerciantes Unidos)

El capítulo boliviano en la carrera de Biaggio es, quizás, el más determinante para entender por qué Cienciano lo considera su candidato principal. Entre 2022 y 2023 dirigió en dos oportunidades a The Strongest, el histórico club paceño, donde disputó la lucha por el título local y se familiarizó con las exigencias del fútbol a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar en La Paz. En el primer semestre de 2023 asumió Always Ready, equipo con sede en El Alto, ciudad que supera los 4.000 metros de altitud y representa uno de los escenarios más extremos del fútbol continental. Ese mismo año cerró su ciclo boliviano al frente de Nacional Potosí, otro club que compite en condiciones de altura extrema.

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Esa acumulación de experiencias en ciudades por encima de los 3.000 metros lo distingue dentro del mercado de entrenadores disponibles para un club como Cienciano, cuyo estadio Inca Garcilaso de la Vega se ubica a 3.400 metros sobre el nivel del mar en el Cusco.

El técnico argentino también transitó por Tarma y Cutervo en Perú, dos plazas que también presentan condiciones de altitud, lo que refuerza su perfil para afrontar la localía imperial. En cuanto a su propuesta táctica, Biaggio utiliza habitualmente un esquema base 4-2-3-1 con un enfoque pragmático, orientado a la solidez defensiva y al aprovechamiento de las condiciones del terreno.

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El reto de la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2027

Si concreta su llegada a Cusco, Biaggio tendrá la misión de construir un equipo competitivo para afrontar dos torneos. Cienciano buscará protagonismo en la Liga 1 y superar la fase previa de la Copa Sudamericana. (Comerciantes Unidos)

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Biaggio asumirá una doble responsabilidad en el ‘Papá’. Por un lado, deberá armar un plantel competitivo para afrontar la Liga 1 2027 con aspiraciones reales de protagonismo en el campeonato nacional.

Por otro, Cienciano tiene confirmada su participación en la fase previa de la Copa Sudamericana 2027, un compromiso continental que exigirá un equipo con variantes en todas las líneas y capacidad para rendir en partidos de alta intensidad.

Su última experiencia en el fútbol peruano fue con Comerciantes Unidos, club al que llegó por primera vez en agosto de 2025 y condujo hasta mayo de 2026, cuando presentó su renuncia por razones personales y familiares. Ese período le permitió conocer en profundidad la dinámica del campeonato local. Antes de regresar al cuadro cutervino en octubre de 2026, tuvo un breve ciclo entre junio y septiembre de ese año al frente de Club Atlético Mitre de Santiago del Estero, en la segunda división argentina. Ahora, Cusco podría ser su próximo destino.

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