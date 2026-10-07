Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

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Hoy, miércoles 7 de octubre, inicia el Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley en Maracaibo, con la participación de ocho selecciones. El torneo pondrá en juego tres plazas para el Mundial de la categoría del próximo año.

La selección peruana, que dirige Martín Escudero, formará parte del Grupo A. La zona también reunirá a Chile, Venezuela y Uruguay. El equipo nacional debutará ante el conjunto chileno, ese encuentro abrirá el recorrido peruano en una fase inicial que definirá su posición dentro de la serie.

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Resultados Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Fecha 1: Miércoles 7 de octubre

Argentina vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Perú (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fecha 2: Jueves 8 de octubre

Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fecha 3: Viernes 9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

Dónde ver el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

VOLEY ZONE TV transmitirá los partidos del Sudamericano Sub 19 de vóley a través de su canal de YouTube. La señal digital ofrecerá la cobertura completa del torneo desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia.

El certamen clasificatorio se disputará entre el 7 y el 11 de octubre. Los encuentros podrán seguirse mediante esa plataforma durante toda la competencia.

Infobae Perú informó que acompañará el recorrido del equipo que dirige Martín Escudero desde la previa del certamen. La cobertura incluirá minuto a minuto, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones. El medio publicará las incidencias de la competencia en su sitio web a medida que avance el torneo.

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Programación del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional. Crédito: CSV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana buscará una de las tres plazas para el Mundial Sub 19 de 2027, además de competir por el título continental. La clasificación a la próxima cita mundialista aparece como uno de los objetivos centrales del equipo.

Para avanzar hacia ese objetivo, el conjunto dirigido por Martín Escudero deberá superar la primera etapa y finalizar entre los dos primeros puestos de su serie. Después tendrá que afrontar las instancias decisivas del campeonato.

Selección peruana Sub 19 inicia su participación en el Sudamericano de Vóley por un lugar en el Mundial de la categoría. Crédito: Diario UNO.

El Sudamericano Sub 19 otorgará tres cupos para el Mundial de 2027. Perú necesita quedar entre los dos mejores de su grupo para continuar en carrera y, en los partidos posteriores, buscar uno de esos lugares que habilitan el acceso a la competencia global.

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El Grupo B estará compuesto por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esas selecciones disputarán la fase inicial en paralelo a la zona de Perú.

La campaña peruana comenzará ante Chile. El certamen ofrecerá a esta generación de voleibolistas una oportunidad para competir frente a los principales equipos de la región y luchar por el pase mundialista.