Lucciana Pérez debutará en el W75 de Florianópolis, en Brasil. Crédito: Instagram Instituto Esperanca do Amanha.

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Lucciana Pérez llega a Florianópolis después de conquistar el W35 de Sao Paulo, su primer título de la temporada. La tenista peruana completó una campaña sin fisuras en el torneo paulista, donde no cedió sets y confirmó una semana de alto rendimiento sobre arcilla. Ahora asumirá un desafío de mayor categoría en territorio brasileño.

La primera raqueta nacional disputará el W75 de Florianópolis, certamen que se juega en las canchas de arcilla al aire libre del Lagoa Iate Clube. La competencia reparte más puntos para el ranking y reúne a jugadoras ubicadas en posiciones superiores, un contexto que representa un nuevo examen para la peruana tras su reciente consagración.

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Pérez, ubicada en el puesto 333 del ranking WTA, enfrentará a la brasileña Ana Candiotto, que figura en el casillero 558. El partido corresponde a la primera ronda del cuadro principal y está programado para este martes 24 de noviembre, desde las 10:00 horas en Perú. El horario previsto equivale a las 12:00 horas en Brasil y las 15:00 horas UTC.

El cruce tendrá un antecedente profesional entre ambas, aunque ocurrió hace varios años. Candiotto se impuso por 6-2 y 6-1 en la segunda ronda del W40 de Arequipa, disputado en agosto de 2023. La peruana llegará a esta nueva confrontación con otro recorrido en el circuito y con el impulso de haber levantado un trofeo días antes.

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Cruces de primera ronda del W75 de Florianópolis. Crédito: Captura X.

La brasileña jugará como local y buscará aprovechar el respaldo del público en un torneo de mayor jerarquía. Para Pérez, el duelo representa la posibilidad de extender la racha que inició en Sao Paulo y trasladar su buen momento a una competencia que exige mayor regularidad. El objetivo es avanzar rondas y sumar unidades para fortalecer su posición en el ranking.

Torneo de mayor jerarquía

El paso al W75 forma parte de la búsqueda de Lucciana Pérez por competir con mayor frecuencia en torneos que ofrezcan un cuadro más exigente. La peruana mostró autoridad en Sao Paulo, donde resolvió sus cinco partidos en dos sets y no permitió que ninguna rival la llevara a una definición en el parcial decisivo.

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Su desempeño en el W35 dejó señales favorables por la diferencia que estableció en cada ronda. Pérez ganó 10 sets consecutivos y solo cedió 22 games a lo largo de toda la semana, cifras que reflejan el control que tuvo en los encuentros. La final ante la mexicana Ana Sofía Sánchez terminó con un 6-3 y 6-0.

El W75 de Florianópolis presenta una oportunidad distinta. El nivel del cuadro eleva la dificultad desde el debut y ofrece un premio superior en puntos WTA. Pérez parte como sexta preclasificada, una condición que confirma su ubicación dentro de la lista de participantes y le permite evitar a las principales favoritas en la primera ronda.

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La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

Así fue el título conseguido por Lucciana Pérez en Sao Paulo

La campaña de Pérez en Sao Paulo comenzó con una victoria por 6-2 y 6-2 ante la argentina Berta Bonardi. En la segunda ronda, sostuvo el ritmo frente a la neerlandesa Demi Tran y se impuso por 6-2 y 6-0, uno de los marcadores más amplios de su recorrido.

En los cuartos de final, la peruana venció 6-3 y 6-1 a la suiza Marie Mettraux. Luego repitió el resultado ante la argentina Victoria Bosio en semifinales, con otro 6-3 y 6-1 que la instaló en la definición del torneo sin haber dejado sets en el camino.

La final confirmó la tendencia de toda la semana. Pérez derrotó a Ana Sofía Sánchez por 6-3 y 6-0 para obtener el campeonato. Con ese resultado, la peruana sumó su primer título del año y llegó a Florianópolis con cinco triunfos consecutivos sobre arcilla.

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La tenista peruana venció 6-3 y 6-0 a la mexicana Ana Sofía Sánchez en la final del certamen brasileño. (Video: World Tennis)