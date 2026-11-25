Una radiografía de cómo se distribuyó el talento peruano en el fútbol europeo luego de 20 años - Crédito: Ilustración Infobae Perú.

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Claudio Pizarro levantó la Champions League con el Bayern Múnich en 2013. Jefferson Farfán anotó dos goles al Valencia con el Schalke 04 en cuartos de la misma competencia en 2011. Paolo Guerrero disputó esa misma ronda con el Bayern en dos ediciones consecutivas y luego se consolidó como uno de los referentes del Hamburgo durante seis temporadas en la Bundesliga. Juan Manuel Vargas fue transferido a la Fiorentina por 12 millones de euros y llegó a valer 20 millones, el peruano más caro de la historia. Hoy, Renato Tapia acumula minutos irregulares en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, Joao Grimaldo juega con el filial del Sparta Praga en la Tercera División de República Checa, y Adrián Ugarriza disputa la liga de Israel. El contraste entre ambas generaciones define el retroceso más pronunciado del fútbol peruano en el exterior en las últimas dos décadas.

Pizarro, Farfán, Guerrero y Vargas compitieron durante años en las ligas más exigentes del mundo

Los números de la generación dorada no admiten discusión. Pizarro disputó 490 partidos en la Bundesliga a lo largo de 20 temporadas, anotó 197 goles y ganó seis títulos de liga y una Champions League con el Bayern. Farfán sumó 170 partidos y 39 goles con el Schalke 04 en la Bundesliga, además de 60 encuentros en la Champions a lo largo de su carrera. Guerrero llegó al Bayern en 2002 con 18 años y, entre el filial y el primer equipo, acumuló 45 partidos y 13 goles con los bávaros, con los que ganó dos ligas y dos Copas de Alemania. En Hamburgo, donde militó de 2006 a 2012, disputó 183 partidos y marcó 51 goles, con 12 tantos en la Europa League. En total, acumuló 161 partidos y 47 goles en la Bundesliga entre los dos clubes alemanes.

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El 'Bombardero de los Andes' celebró goles de enorme factura en UCL. | VIDEO: FC Bayern

El ‘Loco’ Vargas tuvo un valor de 20 millones de euros en Fiorentina de Serie A

Vargas completó el cuarteto con una trayectoria igualmente sólida. El Catania de Italia lo compró desde el fútbol argentino por USD 3,35 millones en 2006, y dos temporadas después la Fiorentina desembolsó 12 millones de euros por sus servicios. Con la fiore disputó la Champions League 2009-10 y marcó en una final de Copa Italia, siendo el primer peruano en lograrlo. Tras siete temporadas entre Catania, Fiorentina y Génova, firmó por el Real Betis de España en agosto de 2015. Disputó 20 partidos en su primera temporada en LaLiga, marcó dos goles y fue incluido en el once ideal de latinoamericanos de la liga. Su valor de mercado alcanzó los 20 millones de euros durante su etapa en Florencia, la cifra más alta registrada para un futbolista peruano según Transfermarkt.

Las mejores actuaciones del 'Loco' con el cuadro 'viola' en la Serie A. (Video: Te la do io la Fiorentina)

Tapia cambió LaLiga por los Emiratos y Grimaldo cayó a la tercera división checa

El declive del peruano en Europa no fue abrupto, pero sí sostenido. Tapia, que militó en el Leganés de LaLiga española hasta mediados de 2025, firmó como agente libre por el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos en julio de ese año, con contrato hasta junio de 2027. A los 31 años y con participación irregular en la liga local, el mediocampista defensivo compite en la UAE Pro League y en la fase de grupos de la AFC Champions League Elite, lejos del radar europeo.

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El caso de Grimaldo es más elocuente aún. El extremo limeño de 23 años llegó al Sparta Praga con la etiqueta de mayor promesa del fútbol peruano en el exterior: en su paso por el Riga FC de Letonia había sido reconocido como el mejor sub-23 hispanoamericano de Europa por Sofascore. Sin embargo, en la temporada 2026-27 no ha sumado un solo minuto con el primer equipo checo. Fue relegado al filial, que compite en la Tercera División, después de que el cuerpo técnico que lo respaldaba fuera destituido. El propio plantel técnico del Sparta expresó públicamente sus dudas sobre las capacidades del jugador, según informó Infobae el 23 de noviembre. Hoy, el Necaxa de la Liga MX prepara una oferta para incorporarlo, con la ventaja de que el equipo mexicano es dirigido por Juan Reynoso, el técnico que le dio a Grimaldo su debut con la selección peruana en 2023.

El entrenador danés recrimina al atacante peruano por no festejar el tanto de John Mercado y sostiene que los suplentes deben mostrar compromiso emocional durante cada partido del equipo en la liga checa (OnePlay Sports)

Marcos López y Oliver Sonne son la excepción, no la regla

No todos los peruanos en Europa atraviesan el mismo cuadro. Marcos López es titular en el FC Copenhague de Dinamarca y disputa la Conference League 2026-27. Oliver Sonne defiende los colores del Burnley en el Championship inglés, la segunda división de Inglaterra. Y Grimaldo, en su mejor momento, llegó a disputar partidos de Europa League con el Sparta Praga. Pero el nivel de estos destinos dista de las cinco grandes ligas europeas en las que Pizarro, Farfán, Guerrero y Vargas se consolidaron durante más de una década. Ningún peruano figura hoy en la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, LaLiga o la Ligue 1.

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El mapa del peruano en el exterior refleja ligas de segundo y tercer nivel

La lista de legionarios peruanos en 2026 incluye a Ugarriza en el Hapoel Be’er Sheva de Israel, Jesús Castillo en el Espérance de Túnez, Sebastián La Torre en el Veria 1960 de Grecia y Renato Espinosa en el Corvinul Hunedoara de Rumania. La fotografía colectiva contrasta con la de aquella generación que protagonizó cuartos de final de Champions League, finales de Copa Italia y transferencias millonarias en el mercado europeo. El futuro inmediato de Grimaldo, que podría terminar en México, sintetiza en un solo caso la distancia que separa a ambas épocas.