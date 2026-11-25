Un enlace informativo en vivo desde Pisco muestra el impacto del fuerte oleaje sobre el litoral. El agua del mar cubre la franja costera de piedras tras reportarse la afectación de playa La Cruz. De acuerdo con el reporte periodístico, la crecida marina obligó a la suspensión temporal de las actividades pesqueras y turísticas en puertos de la provincia de Pisco.

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La fuerza del mar modificó el paisaje del litoral de Pisco y generó daños en distintos puntos de la costa de Ica. La intensidad de los oleajes también obligó a suspender actividades en los puertos y restringió el acceso a espacios utilizados para la pesca y el turismo.

La situación afecta a las localidades de San Andrés, Paracas y Tambo de Mora, donde los trabajadores del sector pesquero esperan que las condiciones marítimas permitan retomar sus labores. Los cierres también alcanzan a establecimientos vinculados con la actividad turística, cuyos servicios dependen de las condiciones del litoral.

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La paralización representa un problema económico para las familias que dependen de la pesca artesanal y para los negocios que reciben visitantes en esta temporada. Entre los afectados figuran operadores de excursiones marítimas, hoteles y restaurantes de la provincia de Pisco.

Ante este escenario, el ministro de la Producción, Sergio González, llegó al puerto de San Andrés para reunirse con representantes de los pescadores artesanales y conocer los daños ocasionados por los oleajes. La visita también incluyó coordinaciones sobre los desembarcaderos pesqueros y la entrega del bono destinado a los trabajadores del sector.

Oleajes mantienen cerrados los puertos de Pisco, San Andrés y Paracas

Las condiciones del mar registraron variaciones durante la jornada. De acuerdo con el reporte de Capitanía mencionado durante la cobertura desde el litoral, el oleaje disminuyó considerablemente entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, pero después volvió a presentar mayor intensidad.

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La situación también alcanzó al puerto de Tambo de Mora, en Chincha, donde las autoridades identificaron daños vinculados con el comportamiento del mar. Los reportes de la zona advierten que las condiciones marítimas todavía impiden el desarrollo de actividades pesqueras y recreativas.

Durante la cobertura se informó que cerca de 7.000 pescadores permanecen a la espera de que disminuya la fuerza del oleaje para regresar a sus labores. La restricción también comprende los recorridos turísticos hacia las islas Ballestas, uno de los principales atractivos de la provincia.

Ministro de Producción anuncia dos entregas del bono pesquero artesanal

Transmisión en vivo desde Pisco con Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción. Durante la entrevista para Canal N, la autoridad informa sobre la evaluación de los daños causados por los fuertes oleajes en la costa, la situación de los desembarcaderos y los avances en la entrega de bonos económicos dirigidos a los pescadores artesanales empadronados.

Durante su visita a San Andrés, el ministro de la Producción abordó con los representantes de las organizaciones pesqueras los detalles del bono pesquero artesanal.

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El titular del sector explicó que el beneficio tendrá dos entregas. La primera está prevista para diciembre y la segunda para febrero. Además, indicó que el equipo del Viceministerio de Pesca sostendrá reuniones con los trabajadores para brindar información sobre el procedimiento.

La identificación de los beneficiarios se realizará mediante el padrón y el registro vigente de pescadores artesanales. Ante las consultas sobre la posibilidad de que personas ajenas a esta actividad reciban el subsidio, el ministro señaló que ese listado será el principal mecanismo de verificación.

También precisó que los pescadores de la tercera edad podrán acceder al beneficio si figuran en el registro oficial.

Produce inspeccionará los desembarcaderos afectados por el oleaje

El recorrido del ministro contempla visitas a los principales desembarcaderos pesqueros de la región para evaluar los daños y conocer sus condiciones de funcionamiento.

Uno de los puntos previstos fue el desembarcadero pesquero artesanal de Tambo de Mora, identificado por el titular de Produce como uno de los espacios más afectados por los oleajes.

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El funcionario indicó que su sector cuenta con un plan de mantenimiento de desembarcaderos pesqueros y recursos destinados a estas intervenciones, en el contexto de las medidas vinculadas con el fenómeno El Niño.

Asimismo, señaló que las autoridades mantienen coordinación con las organizaciones pesqueras artesanales para atender los efectos de las condiciones marítimas. El recorrido anunciado también incluye el puerto de Cerro Azul, en Cañete.

Ministro responde sobre pedido de emergencia en San Andrés

Las restricciones marítimas también mantienen paralizadas las actividades de los pescadores artesanales en San Andrés y otras localidades de Ica. Cerca de 7.000 trabajadores esperan volver a sus labores. Composición: Infobae

Los pescadores artesanales de San Andrés solicitaron que se declare en emergencia el distrito debido a los daños y las restricciones que afectan sus actividades.

Consultado sobre este pedido, el ministro de la Producción manifestó que la declaratoria permanece sujeta a evaluación. “Si es necesario, haremos las coordinaciones permanentes para hacer esa declaratoria de emergencia”, afirmó.

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González también señaló que existe un comando del fenómeno El Niño, liderado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas, las lluvias y los caudales de los ríos.

Respecto de los cierres portuarios, el ministro indicó que casi dos terceras partes de los puertos presentaban algún tipo de cierre y que aproximadamente una tercera parte permanecía con cierre total. Por ello, pidió considerar las restricciones para evitar que los pescadores expongan sus embarcaciones y sus vidas.

Turismo de Paracas y Pisco registra pérdidas por suspensión de actividades

La paralización del transporte marítimo hacia las islas Ballestas también afecta a los negocios que dependen del movimiento turístico en Paracas y Pisco.

Los operadores de excursiones no pueden desarrollar sus recorridos mientras permanezcan las restricciones. A esta situación se suman los hoteles y restaurantes, que enfrentan cancelaciones de visitantes con viajes programados hacia la zona.

La suspensión de las actividades recreativas reduce las posibilidades de trabajo para quienes ofrecen servicios a los turistas y para los establecimientos comerciales cercanos al litoral.

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La afectación alcanza así a distintos sectores económicos de la provincia, mientras los pescadores artesanales y los operadores turísticos esperan que las condiciones del mar permitan recuperar sus actividades.