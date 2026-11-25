El atacante de 29 años, cuyo contrato con el club cusqueño vence en diciembre, recibió propuestas de clubes de Irak e Israel, según reveló el periodista Denilson Barrenechea. Garcilaso también le ofreció renovar. (Deportivo Garcilaso)

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Francisco Arancibia, el extremo chileno que se afianzó como una de las piezas más desequilibrantes del fútbol peruano durante la Liga 1 2026, podría cerrar su etapa en Deportivo Garcilaso antes de lo que la dirigencia cusqueña esperaba.

El atacante de 29 años tiene sobre la mesa propuestas concretas provenientes de Irak e Israel, mercados que compiten directamente con la oferta de renovación que le presentó el propio conjunto imperial.

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Así lo confirmó el periodista Denilson Barrenechea, quien precisó que el jugador se tomará unos días antes de comunicar su decisión. El vínculo contractual entre ambas partes expira a finales de diciembre de 2026, lo que convierte las próximas semanas en un período decisivo para el futuro profesional del futbolista.

El jugador que Cusco no quiere perder

El extremo chileno se ganó un lugar en el equipo imperial gracias a su velocidad, capacidad de desborde y aporte ofensivo. Sus seis goles y cinco asistencias respaldan una temporada destacada en la Liga 1. (Deportivo Garcilaso)

Arancibia llegó al ‘Pedacito de Cielo’ a mitad de la temporada anterior y necesitó poco tiempo para demostrar que podía rendir a gran nivel en la altura. Su capacidad para encarar rivales en el mano a mano, su velocidad por el sector derecho jugando a pierna cambiada y su olfato para participar en jugadas de gol lo transformaron en titular indiscutido dentro del esquema ofensivo del técnico cusqueño.

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Los números avalan esa percepción. A lo largo de la Liga 1 2026, el chileno disputó 25 encuentros con la camiseta de Deportivo Garcilaso y acumuló seis goles y cinco asistencias. Una contribución ofensiva que no pasó desapercibida ni dentro ni fuera de las fronteras peruanas.

Sus actuaciones más resonantes llegaron precisamente en los duelos de mayor exigencia. Fue protagonista en el triunfo por 1-0 sobre Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, donde provocó el penal que resultó determinante para el resultado. También brilló en la goleada por 4-0 ante Universitario en Cusco, partido en el que asistió a Facundo Castelli para uno de los tantos del equipo imperial.

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Irak e Israel, los destinos que podrían llevárselo

El futuro del extremo podría estar lejos de Sudamérica. Los acercamientos desde el extranjero representan una alternativa concreta para el jugador, aunque Deportivo Garcilaso todavía mantiene la esperanza de asegurar su continuidad. (Deportivo Garcilaso)

El interés desde el exterior no sorprende si se considera el nivel que el extremo mostró durante el campeonato peruano. Sin embargo, los mercados que aparecen en escena llaman la atención por su ubicación geográfica y por las condiciones económicas que suelen ofrecer.

Según informó Barrenechea, los clubes interesados pertenecen a las ligas de Irak e Israel, dos destinos que representan un salto hacia el fútbol del Medio Oriente y de Asia Occidental. “Francisco Arancibia tiene propuestas de Irak e Israel. También tiene la oferta de renovación por parte de Deportivo Garcilaso. Se tomará unos días para tomar una decisión”, reveló el comunicador.

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Esas ligas se han convertido en los últimos años en destinos atractivos para futbolistas sudamericanos que buscan condiciones salariales difíciles de encontrar en el continente. Para la dirigencia del club cusqueño, competir en ese terreno representa un desafío mayúsculo, aunque no ha renunciado a la posibilidad de retenerlo.

Una decisión que definirá su carrera

El atacante deberá comparar las condiciones deportivas y económicas de las propuestas recibidas antes de tomar una decisión. Su elección también definirá si Deportivo Garcilaso conserva a uno de sus principales elementos ofensivos (Deportivo Garcilaso)

La situación de Arancibia refleja el momento que atraviesa el mercado de pases en el fútbol peruano tras el cierre del Torneo Clausura 2026. Varios futbolistas extranjeros que tuvieron un paso destacado por la Liga 1 aparecen ahora en el radar de instituciones del exterior, y el chileno es uno de los casos más notorios.

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Deportivo Garcilaso lo considera un elemento central para afrontar los compromisos de la próxima temporada y ha puesto sobre la mesa una propuesta formal de extensión de contrato. La continuidad en Perú, por lo tanto, sigue siendo una alternativa real y no solo un escenario de descarte.

No obstante, las propuestas internacionales abren una ventana diferente. El atacante deberá sopesar no solo los aspectos económicos de cada oferta, sino también las condiciones deportivas, el nivel competitivo de cada liga y el proyecto que cada club le presente.

El propio jugador había reconocido semanas atrás que su entorno venía manteniendo conversaciones con distintas instituciones, tanto del ámbito local como del extranjero. En ese momento prefirió no pronunciarse en detalle y concentrarse en cerrar el campeonato con Garcilaso. Ahora, con la temporada concluida y el reloj corriendo hacia el vencimiento de su contrato en diciembre, el momento de resolver su futuro se acerca con rapidez.

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La decisión que tome Arancibia en los próximos días definirá si el fútbol peruano retiene a uno de sus extremos más incisivos de la temporada o si el chileno emprende un nuevo capítulo profesional al otro lado del mundo.