A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Con dos triunfos al hilo y el primer lugar en disputa, la selección peruana sub-19 cierra su participación en la fase de grupos ante Uruguay con la cabeza ya puesta en las semifinales. (CSV)

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La selección peruana de vóley femenino sub-19 tiene una cita ineludible hoy, viernes 9 de octubre. Desde las 15:00 horas disputará su tercer y último compromiso de la fase de grupos ante Uruguay, en el marco del Campeonato Sudamericano de la categoría.

El duelo se llevará a cabo en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, ubicado en la ciudad venezolana de Maracaibo, y podrá seguirse de forma gratuita y en línea a través del canal de YouTube de Voley Zone TV o del sitio web oficial de la Confederación Sudamericana de Vóleibol.

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La “Blanquirroja” llega al encuentro con el cupo a semifinales ya asegurado, luego de dos victorias al hilo en las jornadas anteriores, y buscará cerrar la fase preliminar con un registro perfecto.

A qué hora juega Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El duelo entre Perú y Uruguay por la fecha 3 del Grupo A del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 2026 comenzará a las 15:00 horas en el horario de Perú. El escenario elegido para el encuentro es el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, sede central del torneo en territorio venezolano.

El partido entre Perú y Uruguay se disputará en Maracaibo, Venezuela, por la tercera fecha del Grupo A. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. de Perú y contará con opciones de transmisión gratuita para los hinchas. (CSV)

La transmisión estará disponible sin costo para todos los aficionados. Las dos plataformas habilitadas para seguir el partido en directo son el canal de YouTube de Voley Zone TV y el sitio web oficial de la Confederación Sudamericana de Vóleibol. Ambas opciones ofrecen acceso libre, sin necesidad de suscripción ni pago, lo que permite a los hinchas peruanos seguir a su selección desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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La jornada de este viernes promete ser determinante para el torneo en su conjunto: mientras Perú busca afinar su juego de cara a la instancia decisiva, el resto de los grupos también cerrará su fase preliminar, dejando el cuadro de semifinales completamente definido antes del sábado.

Perú llega invicta y con el boleto a semifinales en el bolsillo

El equipo nacional aseguró su presencia entre las cuatro mejores selecciones del campeonato tras imponerse en sus dos primeros encuentros. Ahora, el desafío ante Uruguay será importante para definir su posición final en el Grupo A (CSV)

La campaña de la selección peruana en la fase de grupos no pudo arrancar mejor. En su debut, el equipo nacional doblegó a Chile por 3 sets a 1, una victoria que le permitió instalarse de inmediato en lo más alto de la tabla. Luego, en la segunda jornada, la “Blanquirroja” fue aún más contundente: venció a la selección anfitriona, Venezuela, por 3 sets a 1, un resultado que no dejó margen de duda sobre la superioridad del conjunto peruano dentro del Grupo A.

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Con esas dos victorias acumuladas en dos presentaciones, Perú selló anticipadamente su pase a la siguiente ronda y se convirtió en el primer equipo del grupo en asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. El partido de este viernes ante Uruguay ya no tiene incidencia directa en esa clasificación, pero sí determina si la selección peruana cierra como líder o como escolta del Grupo A, una distinción que tendrá consecuencias directas sobre el cruce semifinal.

En la misma zona, Venezuela acumula una victoria —obtenida precisamente ante Uruguay— y una derrota. Chile y Uruguay, en tanto, aún pelean por definir sus posiciones en la tabla, con el objetivo de determinar quién acompaña a Perú en el avance a la siguiente fase o queda eliminado de la competencia.

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El Grupo B y los posibles rivales en semifinales

La disputa por los primeros puestos del Grupo B concentra la atención de la jornada. Brasil y Argentina comparten el protagonismo tras ganar sus dos partidos iniciales, por lo que su duelo será clave para completar el cuadro de semifinales. (CSV)

Mientras Perú cierra su participación en la fase preliminar, el otro lado del cuadro también tiene definiciones pendientes. El Grupo B está integrado por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, y presenta un panorama igualmente claro en su parte alta: tanto la selección brasileña como la argentina llegaron a la tercera fecha con dos victorias cada una, obtenidas de manera expeditiva ante Bolivia y Ecuador.

El cruce decisivo entre Brasil y Argentina también está programado para este viernes 9 de octubre, lo que significa que al cierre de la jornada quedará definido el orden final de ese grupo. El formato del torneo establece que los cruces de semifinales se resolverán de manera cruzada entre ambas zonas: el primero del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B, mientras que el segundo del Grupo A medirá fuerzas con el líder del otro conjunto.

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En la práctica, esto implica que el rival de Perú en semifinales será, con altísima probabilidad, Brasil o Argentina, las dos potencias regionales de la categoría. El lugar que ocupe la “Blanquirroja” al término de la fase de grupos determinará cuál de las dos se convierte en su próxima adversaria.