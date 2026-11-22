Los testigos del jirón Marañón señalaron que un taller de cuadros almacenaba material altamente combustible, lo que aceleró la expansión del fuego hacia varios departamentos mientras trece vehículos de auxilio intentaban mitigarlo. (América TV)

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Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana de este domingo 22 de noviembre en un inmueble ubicado en el jirón Marañón, en el distrito del Rímac, al costado de la Plaza de Toros de Acho. La emergencia movilizó a más de 13 unidades de bomberos, que combatían las llamas desde hacía cerca de una hora.

El registro de atención señala que el siniestro fue reportado a las 07:21 horas en el jirón Marañón N.° 590. La incidencia fue clasificada como un incendio en estructuras, vivienda y material noble, y permanecía en estado de atención.

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Entre las unidades destinadas a la emergencia figuraban M21-1, M8-1, M4-1, M202-1, CIST-106, CIST-184, CIST26CD1, AMB138-2, RESLIG-3, ESC-36, ESC-60, M10-1, M14-1 y PLT-11. La presencia de una ambulancia fue reportada de manera preventiva.

Un incendio se registró en un inmueble del jirón Marañón en el distrito del Rímac. (Roger García/Twitter)

El fuego

Las imágenes difundidas por América Noticias mostraron una enorme columna de humo negro sobre la zona y fuego en la propiedad afectada. El incendio se desarrolló en una edificación situada a menos de cinco metros de uno de los muros que rodean la Plaza de Toros de Acho.

Se informó desde el lugar que el personal de emergencia enfrentaba un calor intenso. “Lo que usted puede ver en pantalla es fuego y una gran humareda negra”, se señaló durante la cobertura. También se indicó que el calor se percibía a varios metros de distancia.

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La cercanía entre el inmueble afectado y la plaza generó preocupación por la exposición del muro aledaño. Según la información preliminar recogida por el medio, no existía una confirmación visual de que el fuego se hubiera extendido hacia la Plaza de Acho.

Se temía que el incendio pueda afectar la estructura próxima. Esa posibilidad no fue confirmada oficialmente en la información enviada. Hasta ese momento, el fuego continuaba dentro del predio y los bomberos concentraban sus labores en evitar que alcanzara otras áreas.

Seis unidades de emergencia fueron asignadas para atender el fuego en el Cercado de Lima. Los bomberos buscaban ingresar al establecimiento para enfriar la zona y descartar nuevos focos de incendio. Municipalidad de Lima

Bomberos cortaron rejas

El acceso a la edificación representó una de las dificultades para el personal que atendía la emergencia. Los bomberos utilizaron moladoras para romper rejas que permanecían cerradas y así aproximarse al foco del incendio.

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Las labores se desarrollaban desde el exterior porque los equipos aún no habían logrado ingresar a la totalidad del inmueble o del conjunto de viviendas afectadas. Durante la transmisión se observó el uso de agua para atacar el fuego.

Además, se instalaba una escalera telescópica con el objetivo de lanzar agua desde una posición elevada. El incendio todavía no había sido controlado al momento de la publicación de la presente publicación.

La información disponible no confirmaba una eventual escasez de agua por falta de tomas cercanas.

Viviendas y un negocio

De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos por América Noticias, en el edificio afectado había viviendas. También indicaron que en el lugar funcionaría un negocio de venta de marcos para cuadros.

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El fuego comenzó a menos de cinco metros de uno de los muros de la Plaza de Toros de Acho. (MML)

Los residentes mencionaron la presencia de madera apilada dentro de la propiedad. Esa información fue planteada como una posible explicación de la rapidez con la que avanzaron las llamas, aunque no existía una confirmación oficial sobre el origen ni las causas del incendio.

El fuego generó una humareda visible desde los alrededores del jirón Marañón. Las imágenes mostraron que las llamas persistían mientras las unidades de bomberos se sumaban a la emergencia.

La intervención reunió vehículos de distintos tipos, entre ellos cisternas, escalas y una ambulancia. El registro de la incidencia consignó más de 13 unidades en el punto reportado.

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Información preliminar

Un bombero informó de manera preliminar que no habría personas dentro de las viviendas afectadas. Sin embargo, esa versión no pudo confirmarse por completo debido a que el personal aún no accedía a todos los ambientes de la propiedad.

Más de 13 unidades de bomberos atendieron la emergencia reportada a las 07:21 horas. (MML)

“No habrían personas dentro de los edificios que se están incendiando”, fue la información inicial comunicada al equipo periodístico. La imposibilidad de revisar la totalidad del recinto impedía descartar esa posibilidad de forma definitiva.

La ambulancia llegó como medida preventiva mientras continuaban las labores de los bomberos. El despliegue se mantenía en el jirón Marañón, frente a la Plaza de Toros de Acho, donde el incendio seguía bajo atención.

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