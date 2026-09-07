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San Martín anunció oficialmente a Yanlis Féliz como nuevo refuerzo tras su éxito en Alianza Lima: “Hagamos historia”

La atacante dominicana dejó el club ‘íntimo’ tras ser una de las protagonistas del tricampeonato y ahora afrontará un nuevo desafío con las ‘santas’ en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín anunció oficialmente a Yanlis Féliz como nuevo refuerzo tras su éxito en Alianza Lima.
San Martín anunció oficialmente a Yanlis Féliz como nuevo refuerzo tras su éxito en Alianza Lima. Crédito: Prensa USMP
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La Universidad San Martín continúa reforzándose con miras a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Esta vez, el club de Santa Anita hizo oficial la incorporación de la dominicana Yanlis Féliz, quien llega al equipo luego de una exitosa campaña con Alianza Lima, donde fue protagonista en la conquista del tricampeonato nacional.

A través de un video protagonizado por la voleibolista, el conjunto ‘albo’ confirmó su llegada y le dio la bienvenida a su nuevo hogar. “¡Bienvenida a tu nueva casa, Yanlis! La internacional voleibolista dominicana es nueva jugadora USMP para afrontar la liga nacional superior. ¡Hagamos historia!”, publicó la institución en sus redes sociales.

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Féliz afrontará un nuevo desafío en el torneo peruano después de convertirse en una de las piezas importantes de Alianza Lima durante la temporada 2025/26. Con el cuadro ‘blanquiazul’, Féliz consiguió su primer título profesional y tuvo una actuación determinante en la definición precisamente ante San Martín.

En el ‘extra game’ que definió el campeonato, el club ‘íntimo’ derrotó 3-2 a las ‘santas’ y se consagró tricampeón nacional. Féliz anotó el punto que sentenció la serie y terminó como máxima anotadora de aquel encuentro con 21 unidades, además de ser reconocida como la MVP del partido.

Ahora, la atacante dominicana defenderá precisamente la camiseta del equipo que sufrió aquella derrota en la final. Su llegada a San Martín había sido reportada previamente como un acuerdo para continuar en la Liga Peruana de Vóley y volver a compartir equipo con Meegan Hart, su compañera norteamericana en Alianza.

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San Martín suma a su quinta extranjera

Con la llegada de Yanlis Féliz, San Martín ya cuenta con cinco voleibolistas extranjeras confirmadas para afrontar la temporada 2026/27. La dominicana se suma a la mexicana Paola Rivera, quien continúa en el equipo, y a las estadounidenses Kari Zumach, Meegan Hart y Emily Zinger.

El conjunto ‘santo’ viene apostando fuerte por la conformación de su plantel después de terminar como subcampeón en la última edición de la Liga Peruana de Vóley. Entre sus incorporaciones aparecen Hart, quien también llega procedente de Alianza Lima, y Zumach, opuesta de 1,91 metros que tuvo su última experiencia en el vóley francés.

Zinger, por su parte, retorna a la Liga Peruana de Vóley después de haber sido la máxima anotadora de la temporada 2024/25 con Regatas Lima. Todas ellas serán dirigidas por el argentino Martín Ambrosini, nuevo entrenador de San Martín, quien tendrá el desafío de conducir al equipo en su objetivo de volver a disputar una definición y conquistar el título nacional.

Yanlis Féliz celebrando el punto del tricampeonato con Alianza Lima.
Yanlis Féliz celebrando el punto del tricampeonato con Alianza Lima. Crédito: Flickr FPV

San Martín quiere volver a celebrar un título

La Universidad San Martín afrontará la temporada 2026/27 con la misión de dar el último paso que les faltó en la campaña anterior. Tras quedarse con el subcampeonato, el equipo de Santa Anita buscará recuperar el título nacional, un trofeo que no conquista desde 2019, y volver a ser protagonista en la Liga Peruana de Vóley.

Para conseguirlo, la USMP viene armando un plantel con experiencia y nuevas figuras internacionales bajo la conducción del argentino Martín Ambrosini. La llegada de Yanlis Féliz se suma a una serie de incorporaciones con las que las ‘santas’ pretenden elevar su nivel competitivo y volver a meterse en la pelea por el campeonato.

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