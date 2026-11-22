Imágenes impactantes muestran la dedicación del personal médico del Hospital Regional de Pucallpa, quienes mantuvieron una intervención quirúrgica en curso mientras el edificio se sacudía por un sismo. | Video: Panamericana

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Un grupo de profesionales del Hospital Regional de Pucallpa continuó una intervención quirúrgica mientras el sismo de 6,7 se registraba en varias regiones del Perú. Las imágenes se iralizaron de inmediato en las redes sociales.

El movimiento telúrico ocurrió cerca de las 19:10 p.m. En las imágenes se observa el desplazamiento de un balón de oxígeno y de las pantallas conectadas a los equipos médicos dentro del área donde se realizaba el procedimiento.

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Al menos cinco integrantes del equipo de salud permanecieron en sus puestos durante el sismo. Los profesionales continuaron con la atención de los pacientes y con los procedimientos quirúrgicos y anestésicos que estaban en curso.

Sismo en Pucallpa: un equipo médico mantuvo una intervención quirúrgica| Video: Panamericana

La secuencia expuso la tensión que se vivió dentro del hospital de Pucallpa, mientras los equipos se movían por la intensidad del temblor. Pese a esa situación, el personal mantuvo la concentración para no interrumpir la operación.

Sismo de 6,7 generó susto a la población

El sismo de magnitud 6,7 que sacudió la región Junín la noche del jueves dejó daños en viviendas, centros de salud, instituciones educativas y recintos religiosos. El reporte preliminar de las autoridades registró 128 inmuebles afectados y cuatro destruidos, además de 15 personas heridas.

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Las viviendas afectadas presentan distintos niveles de deterioro, entre ellos rajaduras que, en algunos casos, no impiden que las familias permanezcan en sus hogares. Las cuatro casas destruidas, en cambio, corresponden a familias damnificadas que recibirán ayuda humanitaria con carpas, camas, cocinas y enseres básicos. Gran parte de esas construcciones estaba hecha con materiales rústicos, según el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Sismo en Pucallpa: un equipo médico mantuvo una intervención quirúrgica| Video: Panamericana

El movimiento también afectó dos iglesias, un hospital y un centro de salud en Pichanaqui, así como la infraestructura de la Universidad Peruana Los Andes en Chanchamayo. Posteriormente, el sector Salud informó que 15 establecimientos sanitarios sufrieron daños.

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Los heridos resultaron afectados en incidentes vinculados a evacuaciones apresuradas tras cortes de electricidad y a la caída de rocas en vías de Perené y Paucartambo. En uno de esos casos, un vehículo volcó luego de que piedras cayeran sobre la carretera; en otro, una cisterna fue alcanzada por rocas y uno de sus ocupantes sufrió fractura expuesta brazo derecho.

Además, dejó bajo alerta a 374 zonas críticas del país con riesgo de deslizamientos, derrumbes y caída de rocas. De ese total, 247 se ubican en áreas de peligro alto o muy alto. Lima concentra 192 puntos expuestos y Áncash, 107, por lo que ambas regiones reúnen el 80% de los sectores identificados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.

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La evaluación también detectó que 153 de estas zonas se encuentran cerca de instituciones educativas y 50, de establecimientos de salud, lo que eleva la necesidad de vigilancia ante posibles lluvias o nuevos movimientos sísmicos.

Canales de emergencia

105-Policía Nacional del Perú: sirve para reportar personas atrapadas, daños que comprometan la seguridad, robos durante la evacuación, accidentes de tránsito o situaciones de riesgo en la vía pública.

106-Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): corresponde a emergencias médicas. Se debe llamar si hay personas heridas, desmayadas, con fracturas, dificultad para respirar o que requieran traslado urgente. El servicio está disponible en Ucayali, Junín, Lima y otras regiones.

116-Bomberos Voluntarios: atienden incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes, personas atrapadas y otros incidentes que exijan intervención especializada. Antes de llamar, se recomienda alejarse de la zona de peligro si es posible.

110-Policía de Carreteras: está destinado a emergencias en la Red Vial Nacional, como bloqueos por caída de rocas, deslizamientos, vehículos atrapados o accidentes tras un movimiento telúrico.