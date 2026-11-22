En un reportaje emitido por el programa televisivo Magaly TV La Firme, Suheyn Cipriani muestra las instalaciones de su departamento en Miraflores junto a su pareja, el empresario Luis Felipe Zapata. Durante el recorrido por el inmueble, Cipriani enseña los dormitorios familiares, su vestidor personal y las áreas comunes frente al mar, compartiendo detalles de su convivencia.

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Suheyn Cipriani mostró el departamento de Miraflores que comparte con Luis Felipe Zapata, sus dos hijos y los planes que ambos proyectan para el futuro. La modelo e influencer dejó atrás su anterior vivienda en Chorrillos para iniciar una nueva etapa en un inmueble con vista al mar, donde la pareja ha construido una rutina familiar desde que decidió convivir.

La relación entre Cipriani y el empresario comenzó el 1 de junio y, meses después, ambos optaron por trasladar sus pertenencias a un mismo hogar. El departamento reúne espacios destinados a la convivencia de la pareja, áreas para los menores y ambientes que reflejan los hábitos cotidianos de cada uno. Para la exreina de belleza, el cambio de domicilio acompañó una decisión personal que tomó luego de conocer más a Zapata.

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Reportaje del programa Magaly TV La Firme que muestra el departamento de Suheyn y su pareja Luis Felipe Zapata. La nota recorre diversos ambientes del inmueble, entre ellos una terraza con vista al mar y la cocina, e incluye declaraciones de ambos sobre su convivencia y planes a futuro. Al finalizar la emisión de la nota, la conductora Magaly Medina comenta las imágenes desde el set del programa.

El empresario explicó que el paso hacia la convivencia también modificó su vida diaria. “Yo tenía mi casa de soltero y ella me hizo moverme de ahí, así que aquí estamos”, afirmó. Consultado sobre el lugar que ocupa Cipriani en su vida, respondió sin dudar: “El amor de tu vida, 100%”.

Suheyn Cipriani abre las puertas de su nuevo departamento en Miraflores durante una emisión del programa Magaly TV La Firme.

El departamento de Miraflores reúne espacios para la pareja y los hijos de Cipriani

La vivienda se ubica en Miraflores y cuenta con vista al mar. Entre los detalles que exhibieron figuran los acabados de mármol, el comedor, una zona de parrilla y varios sectores pensados para que la familia pueda compartir distintos momentos del día. La distribución también contempla áreas privadas para los integrantes del hogar.

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El programa televisivo Magaly TV La Firme presenta la cocina del nuevo departamento de la modelo Suheyn Cipriani en el distrito de Miraflores.

Uno de los dormitorios pertenece a Antonia, hija de Suheyn Cipriani. El ambiente reúne juguetes, ropa y objetos personales de la niña. Cerca de ese espacio, la familia habilitó una pequeña sala destinada a ver películas, una opción que forma parte de las actividades que comparten dentro del departamento.

Suheyn Cipriani contempla el mar desde el balcón de su nuevo departamento en Miraflores durante una emisión del programa Magaly TV La Firme.

La modelo también enseñó el cuarto principal, que comparte con Luis Felipe Zapata. Describió esa habitación como su “lugar seguro”, una frase con la que resumió el valor que le asigna a la nueva vivienda. El dormitorio forma parte de un hogar que ahora reúne a la pareja y a los dos hijos de Cipriani, quienes participaron del proceso de adaptación a la mudanza.

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Una mesa de comedor con tablero de piedra y sillas integra el departamento de Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata en el distrito de Miraflores.

La convivencia expuso hábitos distintos en la rutina de la pareja

La instalación en el departamento supuso ajustes en las costumbres de ambos. Cipriani reconoció que suele acumular objetos y que, en ocasiones, tiene dificultades para mantener el orden. Según contó, utiliza cajones para guardar sus pertenencias y organizar lo que emplea con frecuencia dentro de la vivienda.

Un informe televisivo presenta la sala del departamento que Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata comparten en Miraflores.

Zapata, en cambio, conserva una rutina más estructurada al finalizar el día. El empresario relató que tiene la costumbre de leer todas las noches, una práctica que mantiene desde antes de mudarse. Esas diferencias aparecen en una convivencia que ambos mostraron desde una perspectiva doméstica, lejos de los eventos públicos o las actividades laborales.

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La modelo Suheyn Cipriani sostiene un recipiente de cocina durante una secuencia emitida por el programa Magaly TV La Firme.

La cocina también guarda elementos vinculados con la etapa anterior de Cipriani. La influencer conserva algunas ollas quemadas de su antiguo hogar y decidió mantenerlas como recuerdo. Además, explicó que disfruta cocinar y que suele priorizar platos con verduras, parte de una alimentación que procura sostener para ella y sus hijos.

Las pertenencias personales reflejan viajes, regalos y recuerdos familiares

Entre los objetos que mostró en el departamento, Cipriani destacó unas sandalias que compró durante un viaje a Aruba. Contó que se trata del calzado más caro que ha adquirido hasta ahora: pagó $ 900 por el par. La pieza forma parte de sus pertenencias personales y quedó incorporada al vestidor de su nueva vivienda.

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El programa Magaly TV La Firme presenta la decoración del departamento que Suheyn Cipriani comparte con Luis Felipe Zapata en Miraflores.

También habló de una cartera Chanel que considera su favorita. Según relató, el accesorio fue un regalo de Zapata durante un viaje que ambos realizaron a Bangkok, Tailandia. La elección de ese objeto permitió conocer otro aspecto de la relación, marcado por los viajes que realizaron desde que iniciaron su vínculo.

Un reportaje televisivo presenta la sala de estar del departamento en Miraflores que comparten la modelo Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata.

La pareja recordó, además, una mudanza previa de la modelo. Cipriani trasladó entonces varias de sus cosas en bolsas de rafia, una imagen que Zapata vinculó con las posibilidades económicas y prácticas de muchas familias peruanas. “Todos hacemos lo que podamos”, expresó el empresario al referirse a aquella experiencia.

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Cipriani y Zapata hablaron de matrimonio y de la posibilidad de tener más hijos

Para Cipriani, el paso hacia la convivencia estuvo ligado a la confianza que construyó con Zapata desde el inicio de la relación. “Me di cuenta que era un gran hombre. Es el hombre que quiero para mi vida, así que tomé esa gran decisión”, sostuvo al explicar por qué eligió consolidar el vínculo y compartir el hogar.

El dormitorio principal del departamento de Suheyn Cipriani en Miraflores cuenta con una cama de cabecera tapizada y mesas de noche a los costados.

El empresario afirmó que se sentiría “muy afortunado” si en el futuro pudiera casarse con ella. La posibilidad de una boda forma parte de las conversaciones de la pareja, aunque ninguno precisó una fecha ni detalles sobre una eventual celebración. Ambos plantearon el tema como un proyecto que dependerá del desarrollo de su relación y de las decisiones que tomen más adelante.

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Suheyn Cipriani recorre la cocina de su departamento en Miraflores durante una entrevista para el programa Magaly TV La Firme.

Ante la consulta sobre ampliar la familia, Cipriani señaló que le encantaría esa posibilidad, aunque evitó anticipar un escenario concreto. Zapata, por su parte, valoró el carácter de su pareja y la relación que mantiene con el entorno familiar. “Es tan tranquila y siempre está alegre todo el tiempo”, dijo. La convivencia en Miraflores continuará como el espacio desde el que ambos organizan su vida en común.