Noche de las Pumas 2026: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de Universitario vóley

La Noche de las Pumas 2026, presentación de Universitario vóley, se realizará este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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Será el turno de Universitario de Deportes. Este viernes 9 de octubre, el cuadro ‘crema’ celebrará la Noche de las Pumas 2026, evento en el que presentará al plantel con el que buscará pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley. Conoce los detalles de la jornada.

Horarios de la Noche de las Pumas 2026

La presentación de Universitario de Vóley comenzará aproximadamente a las 18:00 horas de Perú. Las jugadoras desfilarán una por una con la canción que eligieron y recibirán el aliento de los hinchas entre aplausos y cánticos.

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Luego, el amistoso programado empezará a las 20:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro podría terminar después de las 22:00 horas.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.

Dónde ver la Noche de las Pumas: canal TV

La Noche de las Pumas 2026 podrá verse en señal abierta. Universitario de Deportes confirmó que la presentación de su equipo femenino será transmitida por TV Perú, a través del canal 7.

Además, los hinchas tendrán la opción de ver la presentación mediante Universitario TV, el canal oficial de YouTube del club. El acceso requiere una suscripción con un costo referencial de S/ 12,90 mensuales.

Los suscriptores podrán acceder a una transmisión especial desde las 17:00 horas, con contenido exclusivo de la jornada: imágenes desde los camerinos, entrevistas, el detrás de escena, la previa y el ambiente en las tribunas.

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Para suscribirse, los usuarios deben ingresar al canal de YouTube de Universitario, seleccionar el botón ‘Unirme’ y registrar un medio de pago.

Universitario tendrá su presentación este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. (TV Perú)

Rival de la Noche de las Pumas 2026

Universitario tendrá su tercer amistoso internacional en el marco de la Noche de las Pumas. Tras enfrentar a Gerdau Minas y Fluminense en la Copa Brasilia, el equipo dirigido por Paco Hervás se medirá con otro club brasileño durante su presentación oficial.

El rival será Sancor Seguros Vôlei Londrina, equipo que logró recientemente el ascenso desde la Segunda División de Brasil y competirá en la Superliga 2026/2027, el principal torneo de voleibol de ese país.

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Será una prueba exigente para la ‘U’, que cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata en su última jornada de presentación. El encuentro también representará una oportunidad para buscar una victoria ante sus hinchas en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Sancor Seguros Vôlei Londrina será el rival de Universitario en la Noche de las Pumas 2026.

Plantel de Universitario para la temporada 2026/27

Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.

Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.

Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.

Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.

Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.

Así llega Universitario a la Noche de las Pumas 2026

Universitario de Deportes tuvo una destacada participación en la Copa Brasilia, cuadrangular internacional que le permitió medir su nivel ante dos equipos brasileños. Las dirigidas por Paco Hervás debutaron con una victoria por 3-0 sobre Gerdau Minas, vigente subcampeón de la Superliga de Brasil, resultado que las clasificó a la final del torneo.

Las ‘pumas’ se impusieron con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23, tras una actuación marcada por el orden defensivo, la presión desde el saque y la variedad en ataque. En el primer set, Universitario remontó una desventaja de cuatro puntos y encontró respuestas en Mirian Patiño, quien destacó en labores defensivas. Cat Flood asumió protagonismo en ofensiva durante los momentos de mayor exigencia.

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En la segunda manga, la ‘U’ mantuvo el control del partido con una mayor presencia de Aixa Vigil y Maluh Oliveira en ataque. Daniela Muñoz ingresó para sostener la diferencia frente a la reacción del equipo brasileño, mientras que Lucía Magallanes aportó el primer ace del cuadro peruano.

El tercer parcial volvió a ser disputado. Universitario sacó ventaja a partir de su solidez defensiva y el servicio, con Sarah Evaristo como autora de un ace en un momento determinante. Minas intentó acercarse en el cierre, pero las ‘cremas’ resistieron y sellaron el triunfo.

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

En la final, Universitario cayó por 3-2 ante Fluminense en un encuentro que se definió en el quinto set. La ‘U’ ganó el primero por 25-23 y recuperó la ventaja en el tercero, con un 25-22 que la dejó a una manga del título. Flood lideró el ataque, con aportes de Evaristo, Patiño y el bloqueo.

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Fluminense respondió con dos parciales de 25-17 y se impuso por 15-10 en el desempate. El bloqueo brasileño y algunos errores en recepción condicionaron a Universitario, que cerró el torneo como subcampeón tras competir de igual a igual ante rivales de jerarquía.