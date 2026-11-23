El director técnico de Universitario, Fabián Bustos, analiza la actuación de su equipo, reconociendo errores defensivos pero destacando la voluntad de recuperarse para los próximos desafíos. Conoce sus declaraciones.

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Fabián Bustos no esquivó ninguna pregunta a pesar de la dura derrota. Minutos después de que Sport Huancayo consumara una goleada histórica sobre Universitario de Deportes por 4-1 en el estadio IPD de Huancayo, el director técnico del conjunto crema se plantó ante los micrófonos y asumió la responsabilidad colectiva de una tarde para el olvido.

El equipo merengue, que llegaba invicto a la última fecha del Torneo Clausura 2026 con la semifinal ya asegurada, se derrumbó ante el “Rojo Matador” y cedió el título del torneo corto.

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La autocrítica sin filtros del entrenador

El técnico argentino reconoció que Universitario falló en distintas facetas del juego y evitó responsabilizar únicamente a la defensa. También destacó el mérito de Sport Huancayo en una victoria que consideró justa. (L1 MAX)

Bustos fue directo desde el primer momento. Sin rodeos ni excusas de fondo, el estratega argentino admitió que su equipo no estuvo a la altura del compromiso y que el triunfo del conjunto huancaíno fue completamente merecido. “Cuando no haces las cosas bien, defendimos mal. Obviamente, el rival ganó bien, hizo su trabajo y nosotros no estuvimos bien en esa situación”, sostuvo el técnico ante la prensa.

El entrenador también rechazó cualquier interpretación que buscara relativizar el resultado. Para Bustos, la derrota fue consecuencia directa de un rendimiento deficiente en múltiples aspectos del juego, no solo en la línea defensiva. “No es solamente por la culpa de los de atrás, sino que no estuvimos bien en muchos pasajes, en recuperar, en generar, en finalizar y en evitar”, precisó.

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Consultado sobre si le había sorprendido la intensidad o el esquema propuesto por Sport Huancayo en su propio reducto, Bustos fue tajante: “Para nada”. El DT reconoció que el rival es un equipo de jerarquía que a lo largo del torneo derrotó a casi todos sus adversarios en condición de local. “Es un muy buen equipo. Perdió solamente, creo, el primer partido que jugó, después los ganó todos y los ganó bien”, señaló.

Cuando un periodista intentó enmarcar la derrota en el conocimiento previo que Bustos tenía del plantel al momento de asumir, el técnico salió al cruce con firmeza. “No sé por qué haces el análisis diciendo que conocemos el plantel. Claro, conocía el plantel, todo. Y con este plantel veníamos invictos y veníamos asegurando la semifinal y queríamos ganar el Clausura, no lo pudimos ganar y ahora vamos a pelear lo que viene”, respondió.

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El parte médico: quiénes regresan y en qué plazos

Las lesiones siguen condicionando la planificación del conjunto crema, aunque el cuerpo técnico confía en recuperar a varios jugadores. Alzugaray es uno de los casos más alentadores, mientras otros todavía generan incertidumbre. (Universitario de Deportes)

Más allá del golpe anímico, Bustos dedicó una parte importante de su intervención a actualizar el panorama físico del plantel de cara a las instancias eliminatorias. Las múltiples bajas que arrastraba el equipo condicionaron la formación y, según el propio entrenador, incidieron en el funcionamiento general del grupo.

Sobre Gianluca Lapadula, el técnico informó que el delantero se realizó una resonancia magnética y que su evolución es positiva. “Lapadula se hizo una resonancia ayer, está bastante bien”, indicó. En cuanto a Murrugarra, confirmó que el volante cumplió su sanción por acumulación de tarjetas y quedará habilitado para los próximos compromisos.

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Los casos de Horacio Calcaterra y César Inga son los que generan mayor incertidumbre. Bustos explicó que ambos futbolistas están en proceso de recuperación y que el cuerpo médico trabaja para tenerlos disponibles en la semifinal, aunque sin garantías concretas por el momento. “Calca estamos tratando de recuperarlo y tenerlo para la semifinal. César Lingua igual, estamos tratando de tenerlo para la semifinal, así que a recuperar a la mayoría del equipo y a levantarnos de este duro golpe”, detalló.

El panorama más alentador llegó con las noticias sobre Lisandro Alzugaray. El jugador, que se lesionó el 4 de noviembre, acumula 18 días de recuperación y su regreso está proyectado para el fin de semana del 28 o 29 de noviembre. “Él se lesionó el día cuatro de este mes, se dijeron tantas cosas. Hoy lleva dieciocho días, no estaba para jugar. Si hubiera estado para jugar al cien por ciento, lo hubiera puesto. Y va a estar para el 28, 29, en los segundos reflejos”, aclaró el entrenador.

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La mirada hacia la semifinal

El conjunto merengue tendrá una nueva oportunidad de medirse ante Sport Huancayo, esta vez con la obligación de reaccionar tras la goleada. Bustos confía en la capacidad del plantel para revertir el momento (Universitario de Deportes)

A pesar de la magnitud del tropiezo, Bustos insistió en que el grupo tiene la capacidad de reponerse. El técnico apeló a la historia reciente del equipo como argumento para sostener la confianza de cara a lo que viene. “Todos saben cómo hemos levantado un montón de partidos y un montón de situaciones. El próximo fin de semana es otra historia y vamos a buscar hacer un gran partido para empezar a acomodar la serie”, afirmó.

El entrenador fue prudente al momento de anticipar una fórmula concreta para revertir la serie ante Sport Huancayo, que será el rival de Universitario en la instancia siguiente del campeonato. “No tengo la bola de cristal”, respondió con pragmatismo cuando le preguntaron qué debía cambiar para competir en el mismo escenario el domingo. Eso sí, advirtió que el adversario no debe subestimarse: “El rival juega bien y es de cuidado”.

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La ‘U’ llega a la semifinal con la clasificación asegurada gracias a su posición en la tabla acumulada, pero con la obligación de cerrar heridas rápido. El partido de vuelta ante los huancaínos se disputará en el mismo estadio IPD de Huancayo, donde este domingo el conjunto merengue sufrió uno de los golpes más duros de su temporada.