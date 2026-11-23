Un perro con sobrepeso ilustra los problemas metabólicos derivados de la comida casera, un factor de riesgo recurrente detectado por veterinarios en Lima. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Una investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), publicada en la Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, reveló que más del 60% de los perros adultos evaluados en clínicas de Lima presenta sobrepeso u obesidad. La condición, agravada por dietas desbalanceadas y la costumbre de compartir comida de consumo humano, también afecta de manera similar a los gatos.

El hallazgo contrasta con las cifras globales reportadas por la compañía Royal Canin, que estima en un 40% la proporción de perros y gatos con exceso de peso a nivel mundial. Según explicó Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds, el origen del problema se relaciona directamente con hábitos cotidianos que las familias interpretan como gestos de afecto, pero que generan consecuencias metabólicas graves en el corto y mediano plazo.

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Un perro reposa sobre el piso mientras estudios veterinarios indican que más del 60% de los canes evaluados en Lima presenta sobrepeso.

Perros y gatos no deben consumir alimentos humanos

“El tracto digestivo y los requerimientos calóricos de perros y gatos son completamente distintos a los nuestros”, afirmó Figueroa. La especialista precisó que un pequeño “gustito” diario de la mesa representa un exceso calórico significativo para el tamaño del animal y puede detonar fallas digestivas o metabólicas en poco tiempo.

Entre los alimentos que la veterinaria identificó como más riesgosos para la salud de perros y gatos se encuentran:

Embutidos, carnes grasas y frituras : sobrecargan el sistema digestivo, favorecen el depósito acelerado de tejido graso y elevan el riesgo de pancreatitis, una inflamación que compromete gravemente la vida del animal.

Cebolla, ajo y comidas condimentadas : contienen compuestos sulfurados que destruyen los glóbulos rojos y provocan anemia hemolítica e intoxicación crónica.

Huesos cocidos de pollo o res : se astillan con facilidad al masticarse, lo que causa fracturas dentales, cortes en la cavidad oral, perforaciones esofágicas u obstrucciones digestivas graves.

Panes, galletas y azúcares: aportan calorías vacías que desbalancean la nutrición diaria, generan trastornos metabólicos e incrementan la intolerancia a la glucosa.

Un gato con exceso de peso reposa sobre un mueble, un problema corporal frecuente en animales de compañía que especialistas vinculan con dietas inadecuadas.

Sobrepeso daña órganos y articulaciones

Más allá de los episodios digestivos agudos, el sobrepeso crónico representa una de las mayores amenazas para la longevidad de los animales de compañía. “Un exceso de apenas 15% por encima de la masa corporal ideal sitúa a la mascota en sobrepeso, mientras que superar el 30% la clasifica en obesidad clínica”, advirtió Figueroa, citada por la compañía.

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Esta condición reduce la esperanza y calidad de vida de perros y gatos, e incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, problemas articulares degenerativos como la osteoartritis, fallas cardiorrespiratorias e intolerancia al calor o al ejercicio. El sedentarismo y la falta de control calórico actúan como factores que agravan de forma progresiva el cuadro clínico.

Un perro con signos de sobrepeso descansa en el suelo, una condición clínica que afecta a más del 60% de los canes adultos en Lima según la UNMSM.

Cuatro señales de sobrepeso en mascotas

La especialista de Royal Canin recomendó programar una revisión veterinaria si la mascota presenta alguna de las siguientes señales:

Pérdida de la silueta corporal, con dificultad o imposibilidad para palpar las costillas, o ausencia de cintura visible desde una vista superior.

Dificultad de movilidad y fatiga rápida, con resistencia a salir a caminar o problemas para levantarse, saltar o subir escaleras.

Respiración agitada o jadeo constante ante esfuerzos mínimos o temperaturas moderadas.

Postura de incomodidad o decaimiento, con falta de entusiasmo por el juego o episodios de letargo.

¿Cómo prevenir el sobrepeso en mascotas?

De acuerdo con datos globales de Royal Canin, apenas 10 gramos de alimento extra al día pueden marcar la diferencia y empujar a una mascota pequeña hacia el sobrepeso. Por ese motivo, la compañía promueve el hábito de pesar las raciones con una báscula digital en lugar de vasos medidores tradicionales, con el objetivo de garantizar la dosis calórica exacta que requiere cada animal.

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La pauta recomendada por la especialista consiste en respetar la ración diaria indicada por el veterinario, evitar las sobras caseras y canalizar el afecto a través del juego, los paseos diarios y el estímulo mental. En caso de premiar a la mascota, Figueroa sugirió optar por snacks funcionales de bajo aporte calórico, mientras que las dietas de soporte terapéutico para el control de peso deben quedar siempre bajo indicación médica veterinaria.

Una infografía expone recomendaciones globales para evitar el sobrepeso en mascotas mediante el pesaje con báscula digital, paseos cotidianos y consultas veterinarias anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta línea de trabajo se enmarca en el programa global “Lleva a tu mascota al veterinario”, con el cual la compañía busca fomentar las consultas preventivas anuales para detectar a tiempo condiciones silenciosas como el sobrepeso antes de que afecten la longevidad del animal.

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