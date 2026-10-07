La Noche de las Pumas será televisado: canal exclusivo que transmitirá la presentación de Universitario

La Noche de las Pumas será televisado

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Todo está listo para que Universitario presente a su plantel en la Noche de las Pumas 2026, evento que marcará el reencuentro del equipo de vóley con su hinchada antes de la Liga Peruana 2026/2027. La tercera edición se disputará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La ‘U’ tendrá como rival a Sancor Seguros Vôlei Londrina, equipo que compite en la máxima categoría del vóley brasileño. Las incorporaciones de Aixa Vigil, Claudia Palza y Maricarmen Guerrero concentran parte de la expectativa por la presentación del cuadro merengue.

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¿Dónde se transmitirá la Noche de las Pumas 2026?

Hubo mucha expectativa por conocer si la Noche de las Pumas 2026 será transmitido por señal abierta y al fin se pudo conocer si se podrá seguir por todos los hogares peruanos. Universitario de Deportes confirmó que la presentación será televisada por TV Perú a través de su canal 7.

La cobertura de casa televisiva arrancará a partir de las 18:45 horas. Además, el evento esperado se podrá seguir por Universitario TV, Youtube oficial del club que cuenta con una suscripción con costo referencial de S/ 12,90 mensuales.

Canal TV para ver la Noche de las Pumas 2026

Los beneficios de seguir la Noche de las Pumas por Universitario TV

Universitario de Deportes prepara sorpresas para los suscriptores que accedan a Universitario TV para ver la Noche de las Pumas 2026. Los miembros gozarán de contenido exclusivo con transmisión especial y exclusiva del equipo de sus amores: backstage, camerinos, entrevistas, todo la previa y el ambiente desde las tribunas. Todo arrancará a partir de las 17:00 horas.

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Y para unirte a la comunidad de los ‘cremas’ solo debes ingresar al canal de YouTube de la ‘U’, presionar el botón ‘unirme’, ingresa tu medio de pago y podrás disfrutar de la fiesta merengue.

¿Cómo se suscribe a Universitario TV?

Nuevo plantel de Universitario para la temporada 2026/2027

Universitario de Deportes renovó su plantel para disputar la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. El equipo crema combinó la permanencia de parte de su anterior nómina con cinco incorporaciones.

El regreso de la brasileña Sarah Evaristo es una de las principales novedades. La atacante volverá a vestir la camiseta de Universitario luego de una etapa previa en la institución.

El club también incorporó a Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero y Aixa Vigil. Las cuatro jugadoras llegan desde el mercado local y amplían las variantes disponibles para la campaña.

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Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026. Crédito: Prensa U

La plantilla mantendrá a las extranjeras Cat Flood, Maluh Oliveira, Seleisa Elisaia y Taya Beller. La continuidad de estas voleibolistas se sumará al retorno de Evaristo para la conformación del grupo.

Entre las nacionales que seguirán en Universitario figuran Lucía Magallanes, Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Mirian Patiño y Angélica Bustamante. La ‘U’ afrontará el nuevo curso con una base del plantel anterior y los refuerzos anunciados.

“Creo que vamos por el buen camino. Estamos entrenando duro y haciendo que todo suceda de una manera tranquila, sin desesperarnos ni volvernos locas, pero con mucho enfoque y sabiduría. Todo el cuerpo técnico nos ha ayudado mucho. Ganarle a Minas y jugar un 3-2 contra Fluminense es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien”, declaró Maluh Oliveira en rueda de prensa.

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