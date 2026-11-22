Un sismo a 140 km de profundidad es inusual y, en este caso, favorable. Sin embargo, esta situación nos recuerda la importancia de la preparación ante movimientos telúricos de mayor magnitud. (Crédito: Canal N)

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La región Junín atraviesa una secuencia sísmica intensa desde el viernes 20 de noviembre. Ese día, un sismo de magnitud 6,7 sacudió la zona con un saldo de 15 personas heridas y más de 850 damnificados, según reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Desde entonces se han registrado al menos cuatro movimientos adicionales, entre ellos uno de magnitud 5,0 este domingo 22 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad.

A diferencia del temblor del viernes, el sismo de este domingo no generó reportes de daños materiales ni heridos. Consultado por Canal N, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó las razones técnicas detrás de este comportamiento y advirtió sobre la necesidad de mantener la prevención ante la posibilidad de eventos de mayor magnitud.

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Un registro sismológico y un mapa del centro de Perú señalan el epicentro de un temblor de magnitud 5.0 registrado en Junín. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Profundidad redujo impacto del sismo

Según detalló Tavera, el factor determinante para explicar la baja intensidad en superficie fue la profundidad a la que se originó el movimiento. “Estamos hablando de magnitudes mayores de cien metros o kilómetros, mejor dicho, de profundidad. Eso es favorable porque el daño se reduce”, señaló el especialista para el citado medio.

El reporte sísmico oficial del IGP ubicó el hipocentro del movimiento a 145 kilómetros de profundidad, una cifra considerable que, según Tavera, permitió que las ondas sísmicas se atenuaran de manera significativa antes de llegar a la superficie. “Es favorable porque el nivel de sacudimiento del suelo disminuye”, explicó el jefe del organismo, quien precisó que este tipo de eventos, al propagarse desde mayor profundidad, generan menor vibración perceptible en las zonas pobladas.

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Una infografía detalla cómo el origen de un sismo a 145 kilómetros de profundidad disminuye la fuerza de las ondas y reduce los daños en Perú, según el IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con el sismo de Chupaca

Para ilustrar la relación entre profundidad y daño estructural, Tavera recurrió a un ejemplo reciente ocurrido en la misma región. “Si tuviéramos un evento sísmico de magnitud cinco, como el que ocurrió en Chupaca, por ejemplo, en julio, a una profundidad de nueve kilómetros, el nivel de sacudimiento del suelo se incrementa notablemente y eso causa daño a las estructuras”, indicó el especialista.

El contraste entre ambos eventos resulta ilustrativo: mientras el sismo de Chupaca, a apenas nueve kilómetros de profundidad, provocó afectaciones visibles en edificaciones, el del domingo en Junín, con una profundidad 16 veces mayor, se sintió con intensidad leve en la capital y no generó reportes de daños, según confirmaron el IGP y el Indeci. “En este caso, el evento ha ocurrido a ciento cuarenta kilómetros de profundidad. Es decir, que las ondas cuando se propagan se atenúan y el sacudimiento en superficie es menor”, agregó Tavera.

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Una vivienda parcialmente destruida por el sismo de magnitud 5.1 en Junín yace bajo un cielo estrellado tras el evento del 18 de julio de 2026. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Silencio sísmico mantiene alerta en Perú

Pese a que la profundidad favoreció la ausencia de daños en este caso puntual, Tavera advirtió que la situación no debe interpretarse como una garantía de seguridad permanente. “Es un factor que nos ha favorecido, pero nos debe llamar la atención de que realmente hay que estar preparados”, afirmó el jefe del IGP, en referencia al fenómeno conocido como silencio sísmico, que mantiene en alerta a especialistas y autoridades sobre la posibilidad de un evento de mayor magnitud en el centro del país.

Consultado por Canal N sobre la capacidad de las estructuras para resistir un sismo más fuerte, Tavera reconoció la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos naturales. “Realmente no tenemos cien por ciento de seguridad de que no vaya a venir uno de mayor intensidad”, sostuvo el especialista, quien remarcó la necesidad de verificar la resistencia de las edificaciones ante un escenario de mayor severidad.

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Un mapa satelital de la costa peruana ubica el epicentro de un temblor junto a un registro sismográfico en papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de prepararse en familia

Ante este panorama, Tavera insistió en la importancia de que la población adopte medidas de prevención concretas. Entre las recomendaciones mencionadas, destacó la necesidad de que las familias establezcan puntos de encuentro predefinidos y revisen protocolos de emergencia ante un eventual sismo de mayor intensidad.

El IGP continúa el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la región a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), luego de que la secuencia iniciada el viernes sumara ya cuatro movimientos telúricos en menos de tres días en la misma zona de Junín.

Un gráfico informativo ilustra una alerta por eventos sísmicos en la región de Junín, en el centro de Perú, junto al registro gráfico de un sismógrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)