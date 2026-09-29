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Noche de las Pumas 2026: día, hora y canal TV de la presentación de Universitario

La ‘U’ se alista para reencontrarse con su hinchada previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Aixa Vigil, Claudia Palza, y Maricarmen Guerrero son algunas de las novedades para la temporada. Conoce todos los detalles

Universitario jugará frente Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil por la Noche de las Pumas 2026.
Universitario jugará frente Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil por la Noche de las Pumas 2026.
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No falta nada para que Universitario de Deportes se reencuentre con su hinchada en el evento más esperado: la Noche de las Pumas 2026. Hay mucha expectativa por la presentación oficial de la ‘U’ debido a los nuevos fichajes que tienen a Aixa Vigil, Claudia Palza, y Maricarmen Guerrero como las novedades para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Noche de las Pumas 2026: día y hora de la presentación de Universitario

Universitario se prepara para medir fuerzas ante un rival internacional que llegará al Polideportivo de Villa El Salvador para una jornada de presentación antes de la temporada 2026/27. El contrincante será el club brasileño de Sancor Seguros Vôlei Londrina y el choque será este viernes 9 de octubre.

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El enfrentamiento iniciará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Miami, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 21.00 horas. En Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el duelo principal arrancará a las 22.00 horas. En España, el partido comenzará a las 03.00 horas del sábado 10 de octubre.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026.
Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.

Canal TV para ver la Noche de las Pumas 2026

La transmisión de la Noche de las Pumas 2026 todavía no cuenta con una confirmación sobre señales abiertas o de cable. La única alternativa conocida hasta ahora es el canal de YouTube de Universitario de Deportes, que ofrecería la emisión mediante una suscripción con costo referencial de S/ 12,90 mensuales.

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El club deberá precisar en los próximos días si incorpora otras plataformas para seguir la presentación. Mientras tanto, los hinchas ya comenzaron a suscribirse al canal oficial de la ‘U’.

Universitario ha mantenido la mayoría de sus extranjeras de la temporada pasada.
Universitario ha mantenido la mayoría de sus extranjeras de la temporada pasada. Crédito: Prensa U Vóley

El nuevo plantel de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Universitario de Deportes renovó su plantel con la continuidad de jugadoras nacionales y extranjeras, además de cinco incorporaciones para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.

La principal novedad será el regreso de la brasileña Sarah Evaristo, quien volverá a vestir la camiseta crema tras una anterior etapa en la institución.

El club también sumó a Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero y Aixa Vigil desde el mercado local. Las incorporaciones ampliarán las opciones disponibles para la campaña.

Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026
Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026

La ‘U’ afrontará la temporada 2026/27 con el retorno de Sarah Evaristo, cuatro refuerzos peruanos y la permanencia de una parte del plantel anterior. La nómina conservará a extranjeras y voleibolistas nacionales que seguirán vinculadas a la institución crema.

La planificación contempló la continuidad de las extranjeras Cat Flood, Maluh Oliveira, Seleisa Elisaia y Taya Beller. El plantel también mantendrá a Lucía Magallanes, Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Mirian Patiño y Angélica Bustamante.

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