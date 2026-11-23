Christian Cueva dejó abierta la posibilidad de contraer matrimonio con Pamela Franco tras cumplir más de un año de relación sentimental.

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Christian Cueva dejó entrever la posibilidad de contraer matrimonio con Pamela Franco antes de finalizar el año, aunque evitó confirmar una fecha concreta para el enlace. El futbolista respondió con cautela al ser consultado sobre sus planes matrimoniales durante una visita al programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

La pareja, que mantiene una relación sentimental de más de un año, acudió al set televisivo para presentar su nuevo emprendimiento de panetones navideños. Sin embargo, la conversación giró hacia el terreno sentimental cuando la conductora Gina Pérez, conocida como la ‘Chola Chabuca’, indagó sobre un posible paso al altar.

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La respuesta de Cueva que generó especulación sobre una boda

El futbolista, apodado ‘Aladino’, dejó abierta la puerta a una futura boda sin comprometerse con una fecha específica. “¿Han pensado casarse, dar un paso más?”, consultó la conductora del programa, ante lo cual Cueva respondió con evasivas que no descartaron el tema por completo.

“No, de ese tema no hablemos, cholita, porque creo que hay cosas que resolver y Dios mediante ya estén a fin de año”, afirmó el deportista en vivo. La frase generó inmediata atención mediática, dado que ni confirmó ni negó de manera categórica la posibilidad del matrimonio, al referirse a asuntos pendientes que debe atender antes de considerar ese paso.

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Christian Cueva y Pamela Franco presentaron el panetón ‘Mi Cholito’ para la campaña navideña de 2026.

Previo a esa respuesta, el jugador dedicó palabras de reconocimiento hacia la cantante de cumbia, con quien comparte actualmente proyectos personales y comerciales. “Yo, a Dios gracias, estoy al lado de una gran mujer, una gran madre. Lo he dicho una infinidad de veces. Ella sabe lo mucho que la amo, lo mucho que realmente quiero que sea feliz a mi lado”, expresó Cueva durante su participación en el espacio televisivo conducido por Ernesto Pimentel.

El antecedente de junio sobre el tema matrimonial

Esta no es la primera vez que la pareja aborda el tema del matrimonio frente a cámaras. En junio de este año, fue Pamela Franco quien respondió sobre la posibilidad de casarse con Cueva durante una visita anterior al mismo programa. En aquella ocasión, la cantante bromeó al señalar que el matrimonio no le convenía, debido a que mantiene sus propiedades a su nombre.

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Cuando la conductora le planteó la alternativa de una separación de bienes como opción legal, Franco aclaró que la pareja todavía no había sostenido una conversación formal sobre el tema. La respuesta de Cueva en la reciente entrevista coincide con esa falta de definición, al reconocer que existen “cosas que resolver” antes de dar un paso adicional en la relación.

El deslinde de Cueva sobre la deuda de panetones vinculada a su hermano

Durante la misma visita al programa, el futbolista también se pronunció sobre un reclamo relacionado con una presunta deuda por la venta de panetones, situación que generó confusión en redes sociales al vincularse con el nuevo emprendimiento de la pareja. Cueva aclaró que el caso corresponde a un negocio distinto, gestionado por su hermano mayor, Jorge Luis Cueva.

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En una entrevista exclusiva, el futbolista Christian Cueva aborda los asuntos legales que rodean a su hermano, afirmando que él mismo no tiene ninguna implicación y subrayando la responsabilidad personal de cada individuo. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Lógicamente, esto es algo de mi hermano mayor. Él ya presentó sus cosas, lo que tenía que tener. Ese tema está judicializado, así que por ese lado no tengo nada que decir porque no me compete para nada”, sostuvo el deportista en declaraciones recogidas por ‘América Espectáculos’.

Pamela Franco respaldó públicamente al familiar de su pareja y remarcó que ambos continúan apoyándolo pese al proceso legal en curso. “Está haciendo las cosas como las tiene que hacer, igual es familia y siempre va a contar con nosotros”, afirmó la cantante.

El contexto del emprendimiento conjunto de la pareja

La presencia de Cueva y Franco en ‘El Reventonazo de la Chola’ tuvo como objetivo principal la promoción de su panetón navideño, un producto que lanzaron de manera conjunta esta temporada. La iniciativa se suma a otros proyectos comerciales que la pareja ha compartido durante el último año, periodo en el que han mostrado una faceta más consolidada de su relación ante los medios de espectáculos.

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El anuncio del emprendimiento coincide, además, con el lanzamiento de un producto similar por parte de Pamela López, aún esposa legal de Cueva, quien presentó su propio panetón bajo el nombre ‘Kitty Pam’ en las últimas semanas. Ambos lanzamientos navideños se desarrollan en paralelo dentro del entorno mediático que rodea al futbolista y a las dos figuras que han marcado su vida sentimental durante el último año.