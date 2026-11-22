Luis Advíncula y su emotivo mensaje a Boca Juniors tras el título en la Copa Sudamericana 2026.

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Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en la final y puso fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales. Luis Advíncula, futbolista peruano con pasado ‘bostero’, celebró la conquista con un mensaje en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el lateral publicó una imagen alusiva al título del club argentino y expresó su afecto por la institución.

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“Felicidades a este hermoso club que quiero mucho. Se lo merecen todos los bosteros”, escribió Advíncula, en una publicación que recibió comentarios de los hinchas en redes sociales.

Luis Advíncula felicitó a Boca Juniors por su título en la Copa Sudamericana 2026.

Así fue la consagración de Boca Juniors en Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El título puso fin a una racha de 18 años sin conquistas internacionales para el club argentino, cuyo último festejo continental había sido la Recopa Sudamericana de 2008.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dominó el encuentro desde el inicio, respaldado por una amplia presencia de hinchas en las tribunas. A los tres minutos, Miguel Merentiel estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate desde el área chica se estrelló en el travesaño luego de un error del arquero Everson.

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Boca mantuvo la presión y, a los 11 minutos, Santiago Ascacibar convirtió, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada. Cuatro minutos después, el mediocampista tuvo su revancha: aprovechó una pelota suelta dentro del área y definió para establecer el 1-0.

Santiago Ascacibar abrió el marcador en la final a favor de Boca Juniors. Créditos: REUTERS/Luisa Gonzalez

Atlético Mineiro no logró reaccionar durante la primera parte. Boca controló los intentos del conjunto brasileño y generó nuevas situaciones para ampliar la diferencia, aunque llegó al descanso con una ventaja mínima.

El segundo golpe llegó apenas iniciado el complemento. Facundo Herrera recuperó y habilitó a Sebastián Villa, quien avanzó por la izquierda y envió un centro bajo para Merentiel. El delantero uruguayo, que había desperdiciado una ocasión clara en el arranque, definió ante Everson para el 2-0 definitivo.

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Atlético Mineiro mostró una postura más ofensiva después del segundo gol y aprovechó la salida de Leandro Paredes, quien dejó el campo por mareos. Sin embargo, el impulso fue breve. Los ingresos de Enner Valencia y Alan Velasco le dieron más alternativas a Boca, que contó con oportunidades para aumentar la diferencia.

Con este resultado, Boca alcanzó su título continental número 19, obtuvo un premio económico y aseguró su presencia en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. El equipo volverá rápidamente a la competencia local: este miércoles jugará ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

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