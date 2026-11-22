Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa informando movimientos sísmicos en distintas regiones del país. Entre los registros más recientes figura un temblor de magnitud 5,1 ocurrido durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre en Pasco.

La actividad sísmica de las últimas horas también incluye dos movimientos de magnitudes 6,7 y 5,0 registrados en Junín entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Este liveblogging reúne los reportes oficiales del IGP, con información sobre magnitudes, epicentros y horarios de los temblores en el territorio peruano.

Hasta esta actualización, los eventos de mayor magnitud informados durante el fin de semana se concentraron en la sierra central. El sismo de magnitud 6,7 ocurrido en Junín durante la noche del viernes fue seguido por un movimiento de magnitud 5,0 en la misma zona durante la madrugada siguiente. Este domingo, los reportes incluyeron nuevos eventos profundos en Ucayali y Pasco.