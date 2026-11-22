El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa informando movimientos sísmicos en distintas regiones del país. Entre los registros más recientes figura un temblor de magnitud 5,1 ocurrido durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre en Pasco.
La actividad sísmica de las últimas horas también incluye dos movimientos de magnitudes 6,7 y 5,0 registrados en Junín entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Este liveblogging reúne los reportes oficiales del IGP, con información sobre magnitudes, epicentros y horarios de los temblores en el territorio peruano.
Hasta esta actualización, los eventos de mayor magnitud informados durante el fin de semana se concentraron en la sierra central. El sismo de magnitud 6,7 ocurrido en Junín durante la noche del viernes fue seguido por un movimiento de magnitud 5,0 en la misma zona durante la madrugada siguiente. Este domingo, los reportes incluyeron nuevos eventos profundos en Ucayali y Pasco.
Últimas actualizaciones
Dos sismos profundos marcaron la madrugada del domingo en Ucayali y Pasco
El primer movimiento informado este domingo ocurrió a las 00:09:55, según el reporte IGP/Censis/RS 2026-0823. Alcanzó una magnitud de 4,6, tuvo una profundidad de 156 kilómetros y se localizó a 54 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
El IGP precisó que el evento se percibió con intensidad II en Pucallpa. Ese nivel suele corresponder a una percepción leve, principalmente por parte de personas que se encuentran en reposo o dentro de inmuebles. La profundidad constituye un dato relevante: el origen del sismo estuvo en una zona muy inferior a la superficie, lo que puede extender la percepción del movimiento, aunque reduce su capacidad de generar daños locales en comparación con un evento superficial de igual magnitud.
Minutos después, a las 00:51:57, el organismo detectó un sismo de magnitud 5,1 en Pasco. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, con una profundidad de 132 kilómetros. La intensidad alcanzó el nivel IV en esa ciudad, una categoría que implica una percepción más clara dentro de viviendas y edificios, con posible vibración de puertas, ventanas u objetos suspendidos.
El sismo de Pasco tuvo una profundidad de 132 kilómetros y una intensidad IV en Cerro de Pasco
La diferencia entre la magnitud, la intensidad y la profundidad permite entender mejor el alcance de cada movimiento. La magnitud expresa la energía liberada en el foco sísmico. La intensidad, en cambio, describe cómo fue percibido el temblor en un lugar determinado. Por ello, un mismo evento puede sentirse de manera distinta según la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las condiciones de las construcciones.
En el caso de Pasco, la profundidad de 132 kilómetros indica que se trató de un evento intermedio a profundo. Los sismos con estas características suelen percibirse en áreas extensas, porque la energía se propaga desde un punto ubicado a gran distancia bajo tierra. La intensidad IV registrada en Cerro de Pasco señala que el movimiento fue advertido de forma general dentro de los inmuebles, sin que ese dato implique por sí mismo daños estructurales.
El reporte de Ucayali presenta un patrón similar. El evento de magnitud 4,6 tuvo su origen a 156 kilómetros de profundidad y fue sentido con intensidad II en Pucallpa. La comparación entre ambos casos muestra que una magnitud mayor, una menor distancia a una ciudad y condiciones locales específicas pueden elevar la percepción del sismo, incluso cuando los focos se encuentran a más de 100 kilómetros bajo la superficie.
La subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana explica gran parte de la actividad sísmica
El Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de actividad sísmica y volcánica que rodea buena parte del océano Pacífico. La ubicación geográfica del país explica la recurrencia de los movimientos telúricos en la costa, la sierra y la selva, aunque cada sismo responde a procesos geológicos con características propias.
La principal fuente de los grandes terremotos en el país se relaciona con la subducción: la placa de Nazca, de origen oceánico, se introduce por debajo de la placa Sudamericana frente al litoral peruano. El desplazamiento ocurre de forma permanente y acumula tensión durante largos períodos. Cuando una parte de esa energía se libera, se producen sismos de distinta magnitud.
También existen movimientos vinculados con fallas geológicas dentro del continente. La profundidad determina cómo se distribuye la energía hacia la superficie y cómo la población percibe el temblor. Los sismos frecuentes no reducen ni eliminan la posibilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud, por lo que la preparación familiar y comunitaria resulta necesaria en todo el país.
Qué hacer durante un sismo y qué debe incluir una mochila de emergencia
Durante un movimiento fuerte, las autoridades recomiendan mantener la calma e identificar una zona segura dentro del inmueble. No se debe correr hacia escaleras, ascensores o puertas mientras el sismo está en curso, salvo que exista un riesgo inmediato por daños visibles en la estructura.
Al finalizar el movimiento, corresponde evacuar de forma ordenada hacia un punto de reunión previamente acordado. También es importante revisar si hay personas heridas y cortar el gas o la electricidad si se detectan fugas, chispas, cables caídos o daños en las instalaciones. En zonas costeras, la población debe atender las alertas oficiales y evaluar el desplazamiento hacia áreas altas si existe peligro de tsunami.
Entre los suministros recomendados para una mochila de emergencia figuran los siguientes:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y silbato.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol en gel, mantas y ropa de abrigo.
- Copias de documentos, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
- Insumos específicos para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con tratamientos médicos.
Los sismos de Junín e Ica estuvieron entre los de mayor magnitud registrados en noviembre
El movimiento de magnitud 6,7 registrado en Junín el viernes 20 de noviembre fue uno de los eventos de mayor tamaño informados durante los últimos meses. Su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y su profundidad fue de 129 kilómetros. Horas más tarde, el IGP detectó otro sismo de magnitud 5,0 en el mismo sector.
Días antes, el 18 de noviembre, un sismo de magnitud 6,0 se produjo frente a la costa de Ica, a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. El evento tuvo una profundidad de 36 kilómetros y alcanzó intensidad IV en esa localidad. La secuencia sísmica frente al litoral de Nasca incluyó otros movimientos de menor magnitud en los días posteriores.
En agosto, un terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho fue el evento de mayor magnitud informado en lo que iba de 2026. La diversidad de zonas donde ocurrieron estos temblores —desde la costa de Ica hasta Junín, Pasco, Ucayali y Ayacucho— refleja la complejidad tectónica del territorio peruano y la necesidad de seguir únicamente los reportes emitidos por las entidades oficiales.