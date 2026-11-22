Una pantalla interactiva muestra la plataforma Facilito de Osinergmin junto a un surtidor de combustible en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima presentan este domingo 22 de noviembre diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre establecimientos, según los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La distancia de precios alcanza a los gasoholes, el diésel B5 S-50 UV, el Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La herramienta de Osinergmin permite ubicar estaciones de servicio y aplicar filtros por departamento, provincia y distrito. Cada ficha incluye los combustibles que comercializa el local, el precio informado, la hora de la última actualización y, en ciertos casos, una referencia sobre la disponibilidad del producto.

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Los montos son referenciales y pueden variar durante el día. Antes de cargar combustible, los usuarios deben revisar que el precio exhibido en el surtidor coincida con el declarado en la plataforma y confirmar que el grifo cuente con existencias. La consulta previa puede evitar traslados innecesarios hacia establecimientos que no tengan el producto requerido.

Una composición gráfica ilustra la variación de tarifas de combustible entre los distritos de Lima junto a las herramientas de consulta de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho registraron los menores precios de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios puntos de la capital peruana. El menor valor entre los distritos revisados apareció en Comas, donde algunos establecimientos declararon un precio de S/ 18,56 por galón. En Lurigancho, el mínimo llegó a S/ 18,79.

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Los rangos informados para el gasohol regular fueron los siguientes:

Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón

Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76

Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99

San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99

Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99

La diferencia entre el menor precio de Comas y el valor máximo declarado en San Juan de Lurigancho llega a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con tanque de 12 galones, esa distancia puede representar S/ 65,16 por cada carga completa, siempre que el conductor pueda acceder al establecimiento de menor tarifa sin elevar de forma considerable el gasto del traslado.

Tres boquillas de combustible ilustran las alternativas de abastecimiento junto a una tableta con el mapa de estaciones de servicio de Lima de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué casos conviene usar GNV, GLP o diésel?

El GNV se vende por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se comercializa por galón. Por esa diferencia de unidades, su valor no permite una comparación directa con el precio del diésel o los gasoholes. Facilito ofrece la opción de localizar estaciones que expenden ambos productos y conocer si declaran disponibilidad.

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El GNV puede resultar una alternativa para vehículos que recorren largas distancias de manera frecuente, como taxis, unidades de reparto o automóviles de uso intensivo. La conversión exige una revisión técnica previa, ya que no todos los motores tienen las mismas condiciones para incorporar este sistema. También es necesario considerar la cercanía de los puntos de carga respecto de las rutas habituales.

El GLP vehicular puede ser una opción para conductores que dispongan de una red de estaciones cercana y cuenten con equipos habilitados. El diésel, en cambio, suele utilizarse en camionetas, vehículos pesados, unidades de transporte y motores diseñados para ese combustible. La elección debe respetar las especificaciones del fabricante, pues una tarifa menor no justifica emplear un producto incompatible con el motor.

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Varios vehículos forman una fila para ingresar a una estación de servicio en Lima tras la declaratoria de emergencia para prevenir problemas en el abastecimiento de combustibles.

El gasohol premium y el diésel mostraron las mayores diferencias en Lima

El gasohol premium presentó la brecha más amplia entre los combustibles líquidos consultados. El menor precio apareció en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el valor máximo se ubicó en La Molina, con S/ 27,99. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 7,60 por galón.

Los principales rangos declarados para el gasohol premium fueron:

Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón

Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25

Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99

Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99

El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99

La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99

El diésel B5 S-50 UV también mostró una dispersión relevante. El menor monto entre los distritos considerados fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que Ancón registró un máximo de S/ 30,36. Una unidad que requiere 15 galones puede pagar S/ 97,05 más si realiza la carga en el punto más caro de ese grupo.

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Un trabajador introduce una manguera de repostaje en un vehículo durante una emisión informativa sobre la emergencia en el suministro de hidrocarburos.

¿Por qué se encarece la gasolina en Perú?

El precio final de la gasolina en Perú depende de factores vinculados con la importación, el costo internacional del petróleo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, los impuestos y los márgenes de comercialización. Las diferencias entre grifos también responden a la ubicación, el volumen de ventas, los costos operativos y las condiciones de competencia de cada zona.

Un panel informativo en Lima registra los precios de los combustibles tras la declaratoria de emergencia por los efectos previstos del fenómeno El Niño.

El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos relacionadas con el abastecimiento de combustibles en todo el país. La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, busca prevenir interrupciones ante los riesgos del fenómeno El Niño 2026-2027.

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Un panel informativo de una estación de servicio en Lima expone las tarifas de gasolina en el contexto de las medidas preventivas ante el fenómeno El Niño.

La disposición incluye el procesamiento, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de combustibles líquidos y GLP. Tendrá una vigencia de hasta ocho meses desde el día posterior a su publicación. La norma tiene un carácter preventivo y no confirma una escasez generalizada, aunque habilita a Osinergmin a evaluar riesgos y adoptar medidas temporales dentro de sus competencias para proteger la continuidad del suministro.

Dos surtidores de combustible y una cinta métrica representan la brecha de precios en Lima junto a la aplicación de consulta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparar tarifas y planificar recorridos puede reducir el gasto de combustible

La búsqueda de un precio menor debe incluir el costo del traslado. Recorrer varios kilómetros para acceder a un grifo más barato puede aumentar el consumo y reducir el ahorro obtenido por cada galón. La comparación resulta más útil cuando el establecimiento está cerca de la ruta habitual del conductor.

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Entre las medidas que pueden contribuir a controlar el consumo figuran mantener la presión adecuada de los neumáticos, retirar peso innecesario del vehículo y evitar aceleraciones o frenadas bruscas. También conviene revisar filtros, bujías, inyectores y otros componentes que inciden en el rendimiento del motor.

Varios automóviles esperan para abastecerse en una estación de servicio de La Victoria tras la declaratoria de emergencia en el suministro de combustible.

Los usuarios pueden consultar Facilito antes de iniciar el recorrido, revisar la actualización de cada establecimiento y verificar qué productos están disponibles. En un mercado con brechas de varios soles por galón entre distritos de Lima, esa información permite tomar decisiones de carga con base en el precio, la distancia y las necesidades del vehículo.

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