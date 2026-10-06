Arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: fixture, formato, clasificación al Mundial y todo sobre la participación de Perú

Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)

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El Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026 comenzará este miércoles 7 de octubre en Maracaibo, con ocho selecciones y tres plazas en disputa para el Mundial de la categoría del próximo año.

La selección peruana, dirigida por Martín Escudero, integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El combinado nacional debutará frente al equipo chileno.

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Programación completa del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Miércoles 7 de octubre

Argentina vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Perú (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Jueves 8 de octubre

Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Viernes 9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

Formato del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La fase final del Sudamericano Sub 19 entregará tres cupos para la Copa del Mundo de 2027. Los equipos que superen la primera etapa avanzarán a una definición con semifinales y un partido por la medalla de bronce.

El campeonato reúne a ocho selecciones, distribuidas en dos grupos de cuatro participantes. Los dos mejores equipos de cada zona accederán a las semifinales, donde se enfrentarán los clasificados de ambas llaves.

Los ganadores de esos cruces asegurarán de forma directa dos plazas para el Mundial Sub 19. Los perdedores aún tendrán la posibilidad de clasificar si se imponen en el encuentro por el tercer puesto.

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Perú integra el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El certamen se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo.

Camila Monge será la capitana de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19.

Lista de convocadas de Perú

El entrenador Martín Escudero viajó a Venezuela con 14 jugadoras para disputar el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, que se realizará en Maracaibo.

La delegación peruana buscará una de las tres plazas disponibles para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. El técnico nacional definió el grupo que representará al país en el torneo regional.

La nómina incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén. Las cinco deportistas cuentan con experiencia en la competencia mundialista y figuran entre las alternativas del equipo.

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- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Canal TV para ver Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de Vóley se podrá seguir por el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que transmitirá los partidos desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital tendrá la cobertura del torneo clasificatorio, programado del 7 al 11 de octubre.

En Perú, todavía no hay una confirmación sobre una eventual transmisión por Latina Televisión, canal que suele emitir los encuentros de las selecciones nacionales de vóley en señal abierta.

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Infobae Perú cubrirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero desde la previa, con minuto a minuto, declaraciones, resultados y tabla de posiciones en su sitio web. El medio seguirá las incidencias de la competencia durante el desarrollo del certamen.