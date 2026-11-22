Un incendio forestal consume la vegetación en las faldas del volcán Chachani, con focos de fuego visibles de noche sobre la ciudad de Arequipa.

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Un incendio forestal en las faldas del volcán Chachani continuaba activo este domingo en el sector de la Asociación Cabrerías, distrito de Cayma, en Arequipa. Las llamas, visibles desde distintos puntos de la ciudad, comprometieron cobertura vegetal y pastos naturales en una zona de difícil acceso.

El fuego comenzó durante la mañana del sábado 21 de noviembre y se extendió durante la tarde y la noche. La emergencia generó columnas de humo que se elevaron sobre el macizo y alertó a los vecinos de sectores cercanos, desde donde se observó el avance de las llamas.

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La causa del incendio aún no fue determinada. Tampoco se informaron, hasta el momento, daños personales. Las autoridades regionales mantienen el monitoreo de la emergencia y coordinan medidas de respuesta debido a las dificultades que presenta el terreno para el ingreso de brigadas y equipos especializados.

El fuego de un incendio forestal en las faldas del volcán Chachani consume la vegetación y resulta visible durante la noche desde diversos puntos de la ciudad de Arequipa.

El acceso a la zona afectada limita las labores de control

La geografía del sector de Cabrerías representa uno de los principales obstáculos para sofocar el incendio. Las pendientes, la altura y la falta de rutas de acceso directo restringen el desplazamiento de vehículos, personal y equipos que podrían intervenir cerca de los focos activos.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de entidades regionales y nacionales para reforzar las acciones de respuesta. Durante una transmisión en vivo, ciudadanos pidieron que se evalúe el uso de drones u otros recursos que permitan conocer la ubicación precisa de las llamas y las zonas comprometidas.

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Las labores de control requieren una evaluación previa de las condiciones del viento, la vegetación disponible y la topografía. El ingreso sin planificación puede exponer a los brigadistas, ya que los cambios en la dirección del fuego pueden aislar rutas de salida o propagar las llamas hacia otros sectores.

Un incendio forestal permanece activo en las laderas del volcán Chachani frente al paisaje urbano nocturno de la ciudad de Arequipa.

¿Por qué se producen los incendios forestales?

Los incendios forestales pueden originarse por causas humanas o naturales. Entre las acciones humanas figuran las quemas agrícolas sin control, la quema de residuos, las fogatas, las colillas de cigarrillos y la intervención intencional. En áreas de vegetación seca, una chispa puede iniciar un foco de fuego.

Las altas temperaturas, la escasez de lluvias y los vientos fuertes favorecen la propagación. La vegetación seca funciona como combustible y permite que las llamas avancen con rapidez, sobre todo en laderas o quebradas donde el fuego puede ascender con mayor velocidad.

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En el caso del volcán Chachani, las autoridades deberán establecer el origen del siniestro mediante una evaluación técnica. Determinar cómo comenzó el fuego permitirá definir responsabilidades y adoptar medidas de prevención en zonas rurales, de pastoreo y de cobertura vegetal.

La pantalla de un teléfono móvil exhibe el avance del fuego durante un incendio forestal en las faldas del volcán Chachani, en el distrito de Cayma, Arequipa.

¿Por qué es tan complejo apagar incendios forestales?

Controlar un incendio forestal exige personal capacitado, equipamiento y una estrategia adecuada para cada escenario. Las brigadas deben identificar los frentes de fuego, calcular la dirección del viento y proteger las áreas donde las llamas podrían avanzar con mayor facilidad.

En zonas montañosas, la topografía dificulta el traslado de agua, herramientas y equipos de comunicación. La ausencia de caminos también obliga a los equipos a desplazarse a pie, lo que aumenta el tiempo de respuesta y reduce la capacidad de intervenir en sectores alejados.

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El uso de agua no siempre resulta suficiente. Los especialistas suelen crear líneas de defensa, retirar material combustible y vigilar posibles reactivaciones. El objetivo es contener el perímetro del incendio y evitar que alcance nuevas áreas de vegetación o zonas habitadas.

Un incendio forestal permanece activo en las faldas del volcán Chachani y es visible en la noche desde un sector urbano del distrito de Cayma, en Arequipa.

¿Quiénes se perjudican con los incendios forestales?

Los primeros afectados son los ecosistemas. El fuego destruye vegetación, altera el suelo y puede provocar la muerte o el desplazamiento de animales silvestres. La pérdida de cobertura natural también incrementa la erosión y reduce la capacidad del terreno para retener agua.

Las comunidades cercanas pueden enfrentar problemas por el humo, que afecta la calidad del aire y puede agravar enfermedades respiratorias. Los ganaderos y pobladores que dependen de pastos naturales también sufren pérdidas cuando el fuego consume áreas destinadas a la alimentación de animales.

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Líneas de fuego arden en las laderas del volcán Chachani sobre las luces urbanas de Arequipa durante un incendio forestal en Cayma.

La emergencia en Cayma mantiene en alerta a las autoridades y a la población de Arequipa. Las acciones de control continuarán mientras persistan focos activos en las faldas del Chachani y se evalúe la extensión total del área afectada.