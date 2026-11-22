Juan Lucumí tendría todo acordado para vestirse de rojinegro la próxima temporada. Crédito: Liga 1.

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Melgar empezó a proyectar su plantel para la temporada 2027 tras una campaña en la que mantuvo opciones en la parte alta de la tabla, aunque quedó fuera de los ‘play-offs’ por el título nacional. El cuadro arequipeño sí aseguró su clasificación a la Copa Libertadores y ya trabaja en la continuidad de referentes y la llegada de nuevas alternativas ofensivas.

En ese escenario aparece Juan David Lucumí, extremo colombiano de ADT que tendría encaminada su incorporación al conjunto ‘rojinegro’. El atacante nacido en Santiago de Cali afrontaría así una nueva etapa en el fútbol peruano, luego de un segundo semestre en el que aportó en la permanencia del elenco tarmeño.

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“Juan David Lucumí, extremo colombiano, jugará en FBC Melgar. Contrato por dos temporadas, hasta fines de 2028, con opción a uno más”, informó el periodista Jerónimo Macedo a través de sus redes sociales. El acuerdo sería hasta 2028, aunque el club de Arequipa todavía no oficializó la operación.

De confirmarse el fichaje, Lucumí se pondrá a disposición del técnico argentino Miguel Rondelli para afrontar la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2027. Su llegada ampliaría las opciones por los extremos de un equipo que busca mantener competitividad en el torneo local y reforzar su presencia internacional.

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Juan Lucumí ya habría arreglado su partida a Melgar de Arequipa. Crédito: Jerónimo Macedo.

El colombiano tuvo participación en 13 encuentros con ADT durante la Liga 1 2026, en los que registró tres goles y dos asistencias. ADT evitó el descenso con aportes del atacante de 27 años.

Lucumí se caracterizó por ocupar ambos perfiles del frente ofensivo y por aparecer cerca del área rival. En Tarma, tuvo una participación relevante en una campaña que estuvo marcada por la pelea por la permanencia hasta las últimas jornadas. Melgar sumaría a un futbolista con experiencia reciente en la competencia nacional.

¿De qué depende la posición final de Melgar en la Liga 1?

El elenco rojinegro cerró la fase regular en el tercer puesto de la tabla acumulada con 58 puntos y ya tiene asegurado uno de los cupos peruanos para la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, todavía debe conocer si ingresará como Perú 3 o Perú 4, posiciones que determinan la ronda desde la que iniciará su recorrido continental.

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A Melgar le conviene que Universitario gane el Clausura, debido a que ese resultado le permitiría conservar la plaza de Perú 3. En tal caso, el cuadro de Arequipa comenzaría su participación en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, con una eliminatoria menos por delante.

Qué pasa si Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo ganan, pierden o empatan en la última fecha del Torneo Clausura 2026.

El escenario cambiará si Sporting Cristal o Sport Huancayo se consagran en el Torneo Clausura. Si cualquiera de esos equipos obtiene el título, Melgar pasará a ocupar el cupo Perú 4 y deberá iniciar la competencia desde la primera fase preliminar. La definición será el domingo en los partidos pendientes de la última fecha.

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La diferencia no es menor para la planificación deportiva. El cupo Perú 3 entrega una ruta más corta hacia la fase de grupos, mientras que Perú 4 obliga a superar una llave adicional. Por eso, el desenlace entre Universitario, Cristal y Sport Huancayo también influirá en el calendario que tendrá Rondelli al inicio de 2027.

Los movimientos en Melgar de cara al 2027

Melgar ya confirmó que Alec Deneumostier no seguirá en la institución. El defensor peruano cerrará su vínculo con el club después de formar parte del plantel durante las últimas temporadas, en las que alternó titularidades y apariciones desde el banco de suplentes.

En contraste, la dirigencia aseguró la continuidad de dos futbolistas de experiencia. Horacio Orzán y Cristian Bordacahar renovaron sus contratos, una decisión que sostiene parte de la base del equipo para el próximo curso. Ambos nacionalizados continuarán en Arequipa hasta fines de 2028.

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Horacio Orzán disputará ocho temporadas en Melgar. Crédito: X Melgar.