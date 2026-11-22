A los 70 años, el expresidente Valentín Paniagua murió en Lima el 16 de octubre de 2006, tras haber conducido al Perú por un breve pero crucial periodo de transición. (Andina)

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El 22 de noviembre de 2000, Valentín Paniagua Corazao asumió la Presidencia de Transición del Perú en medio de la crisis que precipitó el final del gobierno de Alberto Fujimori. La fecha quedó asociada a un proceso de recuperación institucional que incluyó la convocatoria a elecciones, la revisión de los mecanismos estatales afectados por la corrupción y el restablecimiento de condiciones para una transferencia constitucional del poder.

Paniagua llegó a la jefatura del Estado después de presidir el Congreso de la República. Fujimori había enviado desde Japón su renuncia al cargo, pero el Parlamento rechazó ese pedido y declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Las renuncias previas de los dos vicepresidentes dejaron la sucesión en manos del titular del Legislativo.

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El gobierno transitorio se extendió hasta el 28 de julio de 2001. Su tarea principal consistió en asegurar la continuidad del Estado tras la crisis política que siguió a la difusión de los videos que mostraban al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando dinero al entonces congresista Alberto Kouri.

Tras una intensa campaña electoral, Alberto Fujimori obtuvo más del 62 % de los votos y se convirtió en presidente en el primer balotaje de la historia peruana. (El Peruano)

Paniagua convocó a elecciones y abrió una etapa de revisión institucional

La administración de Valentín Paniagua fijó el calendario de las elecciones generales de 2001, en un contexto marcado por los cuestionamientos al proceso electoral del año anterior. La primera vuelta se realizó el 8 de abril y la segunda el 3 de junio. Alejandro Toledo resultó elegido presidente y asumió el 28 de julio.

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Valentín Paniagua fue un abogado y político que se convertiría en un líder clave de la transición democrática en Perú tras la caída de Alberto Fujimori. (El Peruano)

El Ejecutivo transitorio nombró como presidente del Consejo de Ministros y canciller a Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El gabinete reunió a figuras de distintos sectores y buscó transmitir una señal de estabilidad tras meses de tensión política y una crisis de confianza en las instituciones.

La llegada de Javier Pérez de Cuéllar a la ONU representó un hito diplomático para el Perú y América Latina en el escenario internacional. (ONU)

La recuperación de la justicia ocupó un lugar central durante ese período. El gobierno impulsó cambios en organismos que habían perdido autonomía durante la década anterior y facilitó investigaciones sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos y uso irregular de recursos públicos. También creó un grupo de trabajo destinado a preparar la investigación sobre la violencia política que afectó al país entre 1980 y 2000.

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Carlos Ferrero Costa recibe la banda presidencial de Valentín Paniagua. (Foto: Andina)

La transición de 2000 dejó el proceso electoral listo para el nuevo gobierno

El mandato de Paniagua tuvo menos de nueve meses, pero su gestión quedó vinculada a la restauración de la sucesión constitucional luego de la caída del régimen fujimorista. La transición evitó un vacío de poder y permitió que la disputa por la Presidencia volviera a resolverse mediante las urnas.

La fecha reúne además acontecimientos de la política, las letras y la música peruana. El 22 de noviembre de 1793 nació Francisco Javier Mariátegui, jurista, político y participante de la Convención Nacional de 1833. Su trayectoria se desarrolló durante las primeras décadas de la República, en un período de formación de las instituciones posteriores a la independencia.

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Como miembro destacado del Club Carolino, Mariátegui se involucró en la resistencia contra el dominio español, contribuyendo decisivamente a la independencia del Perú y a la formación de su república. (El Comercio)

Francisco Javier Mariátegui participó en la organización republicana del siglo XIX

Mariátegui ocupó distintos cargos públicos y formó parte de debates sobre la organización política del país. Su presencia en la Convención Nacional de 1833 lo vinculó a uno de los espacios que buscó definir el rumbo institucional de Perú en una etapa atravesada por conflictos entre proyectos políticos y disputas militares.

Sentados: El Prócer Francisco Javier Mariátegui y Tellería y su esposa Juana Palacio Salas. De pie, de izquierda a derecha: Salvador Mariátegui Mendiburu, Agustina Mariátegui Palacio y Lucía Mariátegui Palacio.(Archivo José Carlos Mariátegu)

El 22 de noviembre de 1882 nació Luis Fernán Cisneros, poeta, periodista y político. Su producción abordó asuntos sociales, culturales y políticos, mientras que su trabajo en la prensa lo ubicó entre las voces que participaron en la discusión pública peruana de comienzos del siglo XX.

Cisneros combinó la escritura literaria con la actividad periodística. En su obra poética aparecen temas vinculados a la intimidad, la vida urbana y las tensiones de su época. Su producción mantuvo presencia en las letras nacionales y acompañó los cambios de una sociedad que atravesaba transformaciones políticas y culturales.

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Luis Fernán Cisneros (1882-1954), destacado poeta y periodista peruano, cuya obra literaria y crítica social dejó una huella imborrable en la cultura nacional. Foto: wikipedia

Jorge Bravo de Rueda dejó composiciones que ingresaron al repertorio peruano

El 22 de noviembre de 1940 murió en el Rímac, Lima, el compositor y pianista Jorge Bravo de Rueda. Fue autor de piezas como Noche invernal, Ojitos limeños, Corazón de gitana y Canción del Rímac, además de una obra que alcanzó amplia difusión dentro y fuera del país.

Su composición más conocida fue “Vírgenes del Sol”, inspirada en referencias al mundo incaico, al Inti y a las acllas o sacerdotisas vinculadas al culto solar. La pieza se convirtió en una de las melodías peruanas con mayor circulación internacional y permaneció en el repertorio de distintos intérpretes.

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Bravo de Rueda también desarrolló el llamado fox incaico, una forma musical que incorporó elementos del folclore peruano a ritmos difundidos en los circuitos internacionales de su tiempo. Esa combinación reflejó un período de cruces entre tradiciones locales y géneros llegados desde otros países.

'Noche invernal', 'Ojitos limeños', 'Corazón de gitana' y 'Canción del Rímac', son algunas de las canciones que más se recuerdan de Jorge Bravo de Rueda Querol. (Runa Chay Perú)

Mario Vargas Llosa y Cecilia Bracamonte completan las efemérides de la fecha

El 22 de noviembre de 1986, Mario Vargas Llosa recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, compartido con el filólogo español Rafael Lapesa. El jurado había anunciado el reconocimiento en mayo de ese año y destacó la capacidad narrativa, el manejo del idioma y la amplitud de la producción del escritor peruano.

Mario Vargas Llosa fue galardonado en 1986 con el premio Príncipe de Asturias. Su trayectoria ya apuntaba al Nobel que llegaría en 2010, tras décadas de narrativa vibrante y comprometida. (Andina)

Para entonces, Vargas Llosa ya había publicado novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo. Décadas después, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, distinción que consolidó su proyección internacional.

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La cantante Cecilia Bracamonte relata aspectos de su vida sentimental y trayectoria profesional durante su participación en el pódcast de Magaly Medina.

La jornada también recuerda el nacimiento en Lima de la intérprete Cecilia Bracamonte Chocano, vinculada a la música criolla peruana. En 1983 dejó las peñas y concentró su actividad en programas televisivos y presentaciones fuera del país. Sus especiales para RTP, hoy TV Perú, ampliaron la difusión de un repertorio asociado a la tradición musical peruana.