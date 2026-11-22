La saturación por consultas vinculadas al virus llevó a varios pacientes a retornar a sus casas, mientras otros acudían diariamente para controles y seguimiento tras recibir atención médica en la localidad. Facebook

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En medio de un clima de calor extremo y lluvias intensas generadas por el Fenómeno del Niño, los centros materno infantiles de la región La Libertad; Melvin Jones, en Alto Trujillo, y El Milagro, en Huanchaco; han colapsado por el desborde de pacientes con dengue.

Según se reportó en SolTV, en Alto Trujillo algunas personas esperan atención acostadas en el suelo, mientras que en Huanchado, el centro médico no cuenta con camas suficientes y los ciudadanos enfermos se ven obligados a regresar a sus casas.

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Alto Trujillo reportó más de 155 casos y cuatro fallecidos por dengue durante 2026. La presión sobre el sistema de salud también alcanzó a otros establecimientos del distrito, donde los pacientes también enfrentan problemas de atención.

Pacientes en el suelo y un menor sin supervisión

La alta demanda en el Centro de Salud Materno Infantil Melvin Jones, ubicado en el barrio 3 de Alto Trujillo, superó su capacidad de atención. Un recorrido por el establecimiento mostró pacientes que permanecían en el piso mientras aguardaban asistencia médica.

Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú

Una familiar cuestionó las condiciones del servicio y afirmó que los usuarios deben llevar sus propios implementos. “Acá para que nos atiendan tenemos que tener nuestro propio vaso descartable, nuestro propio termómetro. Decimos que venimos por emergencia, pero nos hacen esperar”, indicó a SolTV.

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Entre los pacientes se encontraba un menor con dengue que permanecía en el establecimiento desde el día anterior. Su familiar relató que había acudido previamente, recibió una prueba y fue enviado a casa.

El menor regresó tras presentar sangrado nasal y bajos niveles de plaquetas, por lo que debía quedar bajo observación médica. La familiar denunció que, pese a esa indicación, no habría recibido el monitoreo necesario durante su permanencia.

Los vecinos de Alto Trujillo se mostraron preocupados por la propagación del dengue. Las mismas dificultades se registraron en otros centros de salud del distrito.

Reportaje televisivo de 24 Horas que expone el incremento de contagios de dengue en la región de Tumbes y la saturación en la unidad de vigilancia clínica del Hospital Regional. Las imágenes muestran calles anegadas con mototaxis, salas hospitalarias con pacientes en camillas y la instalación de carpas de un hospital de campaña como medida de contingencia ante las lluvias y la emergencia sanitaria.

Falta de camas y fumigación pendiente en El Milagro

El establecimiento materno infantil de El Milagro quedó saturado por el incremento de consultas de personas con dengue. Dirigentes locales denunciaron que varios pacientes debieron volver a sus casas ante la falta de camas disponibles.

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Una vecina relató que varios integrantes de su familia contrajeron la enfermedad y que su hija estuvo internada durante tres días antes de recibir el alta. Luego continuó acudiendo al centro de salud para sus controles, como otros pacientes que regresaban a diario para evaluaciones y seguimiento.

El presidente del Comité de Salud de El Milagro, José López, sostuvo que las autoridades anunciaron fumigaciones que no se concretaron en distintos sectores del centro poblado. Algunas brigadas realizaron control larvario, pero su cobertura fue insuficiente por la falta de personal.

López pidió a las autoridades regionales que declaren la emergencia en la localidad para reforzar la prevención y el control del mosquito. También aseguró que los vecinos permitirán el ingreso de las brigadas sanitarias a sus viviendas.

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Yuri Alegre, director ejecutivo del Ministerio de Salud, detalló la situación sanitaria por dengue y leptospirosis en Perú. Informó las cifras oficiales de contagios acumulados, la evolución epidemiológica en regiones del norte, como La Libertad, y el proceso de vacunación ante el riesgo de acumulación de agua e inundaciones. Fuente: Exitosa Noticias

Los habitantes de los sectores 4 y Libertadores denunciaron que sus casas no recibieron fumigación y reclamaron mayor presencia de las autoridades sanitarias, además de recursos para atender a los afectados. Algunas familias trasladaron a sus hijos a clínicas particulares ante las dificultades para obtener atención oportuna.

Los pobladores se comprometieron a mantener las puertas abiertas durante las visitas de control larvario y fumigación. En Alto Trujillo se recomendó no automedicarse y acudir sin demora a un establecimiento de salud ante síntomas compatibles con dengue.