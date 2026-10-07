“Podemos competir con equipos de Brasil”: Maluh Oliveira se sincera sobre el nivel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta brasileña se refirió a la participación de la Copa Brasilia 2026. Créditos: La Cátedra Deportes.

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Maluh Oliveira habló a pocos días de la Noche de las Pumas, el evento de presentación de Universitario de Deportes. La opuesta brasileña analizó el nivel del plantel y la participación del conjunto ‘crema’ en la Copa Brasilia de vóley 2026, torneo en el que terminó en el segundo puesto.

“Creo que vamos por el buen camino. Estamos entrenando duro y haciendo que todo suceda de una manera tranquila, sin desesperarnos ni volvernos locas, pero con mucho enfoque y sabiduría. Todo el cuerpo técnico nos ha ayudado mucho. Ganarle a Minas y jugar un 3-2 contra Fluminense es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien”, declaró a La Cátedra Deportes.

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Oliveira sostuvo que Universitario debe sostener el rendimiento que exhibió en Brasil para trasladarlo a la Liga Peruana de Vóley. “Creo que debemos mantener el nivel que mostramos en Brasil porque, si lo hacemos, tendremos un buen nivel en la liga peruana. Es eso: trabajar siempre. Como dice Paco Hervás, nunca hay que bajar el nivel; hay que pelear cada punto y en cada momento para que el nivel del equipo se mantenga alto”.

Maluh Oliveira aseguró que Universitario puede competir contra cualquier equipo brasileño previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Universitario puede competir con clubes brasileños

En esa línea, Maluh Oliveira consideró que Universitario demostró que puede competir con equipos brasileños. El cuadro ‘merengue’ venció 3-0 a Gerdau Minas, subcampeón de la Superliga, y llevó a Fluminense hasta el quinto set en la final de la Copa Brasilia, que perdió 3-2.

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“Brasil siempre es muy duro. Quieras o no, es uno de los mejores países del mundo. Jugamos bien y demostramos que es posible competir de igual a igual con cualquier equipo de Brasil. Peleamos mucho contra Minas y también contra Fluminense. Estamos bien, listas y siempre queremos más”, sostuvo.

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

Su lesión es cosa del pasado

Asimismo, Oliveira expresó sus expectativas por el inicio de la temporada. La opuesta brasileña afirmó que llegará en mejores condiciones que en la campaña anterior, cuando una lesión la marginó de la primera parte del campeonato nacional.

“Espero lo mejor. Espero poder ayudar cada vez más y estar siempre lista, porque quiero mostrar un poco más de mi trabajo. La temporada pasada tuve una lesión y estuve fuera durante muchos partidos. No tuve muchas oportunidades, pero las que tuve las aproveché bien y espero tener más”, añadió.

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La extensión del plantel de Universitario

La opuesta brasileña también destacó la conformación del plantel de Universitario, que cuenta con alternativas en todas las posiciones. Para Oliveira, esa competencia interna eleva el rendimiento del equipo de cara a la Liga Peruana de Vóley.

“Creo que estamos muy bien cubiertas en todos los puestos. Todas las chicas tienen muchas ganas de jugar y ganar, y eso hace que el nivel del equipo suba mucho. También nos prepara muy bien para la liga”, señaló.

Además, sostuvo que el equipo mantiene su rendimiento más allá de los cambios durante los partidos. “Es muy bueno porque se mantiene el nivel del equipo. Si queremos ganar, tenemos que saber que todos los puestos están bien cubiertos. Y los tenemos bien cubiertos: entre una jugadora u otra que entre, tengo la certeza de que será muy competente”.

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Universitario armó un plantel competitivo para conseguir su primer título en la historia de la Liga Peruana de Vóley.

La expectativa por la Noche de las Pumas 2026

Por último, Maluh Oliveira expresó sus expectativas por participar en una nueva edición de la Noche de las Pumas. Universitario presentará a su plantel y disputará un amistoso ante Sancor Seguros Vôlei Londrina, equipo que acaba de ascender a la Superliga de Brasil.

“Claro que todas tenemos muchas expectativas. Incluso da un poco de nerviosismo, porque queremos hacer una gran fiesta para toda la hinchada. Estamos entrenando para eso, para mostrarnos bien, para que sea una noche inolvidable para todos y para poder ganar y sumar más puntos”, afirmó.

La Noche de las Pumas se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La brasileña consideró que la Copa Brasilia permitió al equipo llegar con mayor confianza a su presentación. “Vamos a llegar bien y con confianza porque, pese a haber jugado un 3-2 contra Fluminense, creo que el partido con Minas nos ayudó mucho a entender qué está bien y qué está mal. Siempre se trata de trabajar. Cada partido es distinto y nos estamos preparando. Tengo la certeza de que llegaremos muy bien al viernes”.

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La Noche de las Pumas 2026 se realizará este viernes 9 de octubre, a las 20:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. La mayoría de las tribunas ya agotó sus entradas.