El capitán de Sport Huancayo, y confeso hincha de la 'U', lanzó una advertencia clara al conjunto crema de cara a las semifinales de la Liga 1 2026, tras coronarse campeón del Torneo Clausura. (Liga 1)

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Sport Huancayo cerró el Torneo Clausura con una goleada histórica ante Universitario de Deportes para lograr el primer título oficial de su historia en la primera división peruana.

Sin embargo, Ricardo Salcedo, su capitán, no tardó en poner el foco en lo que viene. Y es que El mediocampista huancaíno celebró el título, reconoció su vínculo personal con el rival de turno y dejó un mensaje directo de cara a las semifinales que ya tienen fecha y hora.

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La advertencia al conjunto crema

El capitán del 'Rojo Matador' destacó el trabajo que permitió al equipo conquistar el Clausura, pero advirtió que deberán corregir errores defensivos y sostener el rendimiento para afrontar la eliminatoria. (Liga 1)

Tras la consagración en el Clausura, Salcedo fue claro en que el nivel exhibido ante Universitario deberá mantenerse —o superarse— en la siguiente ronda. El volante asumió que el equipo tiene margen de mejora incluso dentro de una actuación que calificó como sobresaliente.

“Siempre hay cosas por mejorar, aún en la victoria. Tenemos que ser conscientes de que el partido que viene va a ser totalmente diferente al de ayer. Hay que mejorar los temas de atención, el gol que nos hacen pudimos haberlo evitado”, señaló el capitán en declaraciones a La Hora de Lalo de Radio Ovación.

El mediocampista no se conformó con la euforia del momento y fue enfático: “Tenemos que hacer un partido igual o mejor al de ayer para sacar una diferencia”. La frase resume la mentalidad con la que el cuadro de la Ciudad Incontrastable llega a la instancia decisiva.

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Salcedo también destacó el proceso que vivió el plantel durante el segundo semestre del año. Según explicó, la pausa por el Mundial fue determinante para que el cuerpo técnico pudiera trabajar con mayor profundidad y revertir una situación que, meses atrás, era preocupante. “La para del Mundial nos ayudó, tuvimos más de un mes para trabajar, para que el ‘profe’ pueda plasmar su idea, para mejorar en el tema físico que no estábamos bien y eso fue clave para el repunte”, recordó.

El capitán también salió al cruce de las versiones que circularon antes del partido decisivo del Clausura, en las que se especulaba con que a Universitario le convenía ceder el resultado. “Siempre se habla, escuchamos que estaban con bajas, que les convenía perder, pero pienso que ningún equipo sale a perder un partido”, respondió. Y añadió un dato que considera contundente: “Ganamos 10 de los últimos 11 partidos y eso dice mucho de nuestro trabajo, del grupo, del equipo y del merecimiento que tenemos de ganar el campeonato”.

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El hincha que ahora juega de local

La semifinal tendrá un ingrediente especial para el mediocampista huancaíno: enfrentará al club del que es hincha desde pequeño. Salcedo reconoció ese sentimiento, aunque aseguró que no interferirá con su responsabilidad profesional. (Liga 1)

Uno de los aspectos que más llamó la atención en la previa del duelo fue la condición personal de Salcedo: el capitán de Sport Huancayo es hincha declarado de Universitario desde su niñez. El futbolista fue visto en más de una oportunidad en el estadio Monumental y no intentó disimularlo cuando fue consultado al respecto.

“Ya se sabe por unas fotos que me sacaron en el estadio. Soy hincha desde chico, pero, siendo una ocasión normal, de un partido normal, eso para mí es irrelevante. Ahora imagínate, ¿no?”, declaró con una sonrisa que dejó entrever la paradoja de la situación.

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Sin embargo, Salcedo fue tajante al separar el sentimiento de las obligaciones profesionales. Para el mediocampista, la camiseta que viste en cada partido —y los compromisos que conlleva— está por encima de cualquier filiación afectiva. “Hay niveles de hinchaje, creo. Yo sí me considero muy hincha, pero importa mi equipo, mi carrera y mi familia. En ese momento es irrelevante, como te digo”, sostuvo.

La declaración adquiere un peso particular porque ese mismo equipo al que le tiene cariño desde chico será su adversario directo en la lucha por un lugar en la final de la Liga 1. Salcedo lo sabe y no esquivó el tema: reconoció que sería especial llegar a una final ante Alianza Lima, aunque prefirió no adelantarse. “Primero tenemos que ganar el domingo, después la semifinal y luego pensaremos en eso. Pero sí, sería lindo”, admitió.

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Cuándo y dónde se jugarán las semifinales

La primera batalla se disputará en la Ciudad Incontrastable, mientras que la clasificación se definirá en territorio crema. El vencedor de la eliminatoria enfrentará a Alianza Lima por el título nacional de 2026. (Liga 1)

La eliminatoria entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes quedó confirmada tras el cierre del Clausura y ya tiene calendario definido. La ida se disputará el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, donde el conjunto local buscará aprovechar la altitud y el respaldo de su hinchada para llevarse una ventaja hacia Lima.

La vuelta está programada para el viernes 4 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Monumental, recinto donde Universitario actuará como local y donde, paradójicamente, Salcedo ha asistido como espectador en más de una oportunidad a alentar al equipo que ahora deberá enfrentar.

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El ganador de la serie medirá fuerzas con Alianza Lima —vencedor del Torneo Apertura y líder de la tabla acumulada— en la gran final del campeonato nacional. Salcedo, mientras tanto, tiene una reunión pendiente para la semana siguiente para ver su continuidad en el equipo, aunque aclaró que por ahora toda la atención está puesta en el compromiso del domingo. “Ahorita estamos enfocados en el partido del domingo, ya habrá momento para hablar de eso”, cerró el capitán.