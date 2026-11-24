El Jurado Electoral Especial de Cusco ha proclamado los resultados de las elecciones regionales. Verónika Mendoza se convierte en gobernadora, y Álvaro Ccama en vicegobernador. Además proclamaron la lista de consejeros regionales para el período 2027-2030.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco oficializó la proclamación de Verónika Mendoza como gobernadora regional electa de la región para el periodo constitucional 2027-2030. La candidata de la Alianza Electoral Venceremos se impuso con el 33,269% de los votos válidos, según el cómputo final al 100% difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cifra que superó la valla legal del 30% establecida para evitar una segunda vuelta.

Junto con Mendoza, el JEE proclamó como vicegobernador regional a Álvaro Campano Ocampo, también de Alianza Electoral Venceremos. El acto se realizó en aplicación del artículo 9 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, según detalló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el acta de proclamación correspondiente.

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Con la entrega de la credencial correspondiente, Mendoza quedó habilitada para iniciar el proceso de transferencia de gestión y conformar el equipo profesional que la acompañará en la administración regional a partir de enero de 2027, según informó RPP. En paralelo al acto de proclamación, la Alianza Electoral Venceremos y el equipo legal de la gobernadora electa acudieron a la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito del Cusco para presentar una denuncia penal.

Verónika Mendoza habla en un acto público junto al emblema de su agrupación tras ser proclamada gobernadora regional de Cusco para el periodo 2027-2030. (Infobae Perú/Difusión)

Los 21 consejeros regionales del Cusco

La misma resolución del JEE proclamó a los 21 consejeros regionales que integrarán el Gobierno Regional de Cusco durante el próximo periodo, en representación de las trece provincias del departamento. La distribución quedó repartida entre cinco organizaciones políticas: Alianza Electoral Venceremos, Ahora Nación, Perú Primero, PRIM y Progresemos.

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Entre los consejeros electos figuran Braulio Quiñones Mamani y Mauro Timoteo Castañeda Asencio, de Alianza Electoral Venceremos, en representación de Canchis y Chumbivilcas, respectivamente, mientras que Ahora Nación obtuvo representación en provincias como Acomayo, Anta y La Convención. El JNE precisó que no se registraron observaciones durante el proceso de proclamación.

Denuncia por suplantación y estafa laboral

La denuncia señala la presunta comisión de los delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y tráfico de influencias simuladas. Según el recurso citado por RPP, personas no identificadas habrían suplantado la identidad de Mendoza mediante WhatsApp y códigos QR para exigir pagos de S/1.500 a trabajadores del Gobierno Regional del Cusco, bajo la falsa promesa de garantizarles estabilidad laboral.

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Ante estos hechos, la gobernadora electa solicitó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas involucradas, la realización de pericias informáticas y la intervención de la Policía especializada. Asimismo, exhortó a los trabajadores de la entidad a desconfiar de mensajes sospechosos y verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales.