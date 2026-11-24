Federico Girotti totaliza cuatro goles y dos asistencias en su primera experiencia con Alianza Lima. - Crédito: ITEA

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Federico Girotti representa una especie de manzana de la discordia entre dos clubes: Talleres de Córdoba y Alianza Lima. Por el lado de la ‘T’ esperan que los altos mandos ubicados en La Victoria no se olviden de amortizar un porcentaje importante por la ficha total del ‘9’.

De hecho, es una obligación de los directivos aliancistas de pagar la diferencia de la operación avanzada para adquirir el 100% de los derechos del ‘Tanque’, quien al día de hoy no ha resultado ser la contratación rentable que se esperaba desde al apartado estadístico.

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Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ha sido muy enfático en asegurar que se mantiene a la espera de la finalización de la compra de Girotti, quien no deja de representar un activo demasiado fundamental para las arcas de la institución argentina.

“Hay un pago ahora en diciembre. ¡Ojalá se cumpla! Confiamos en Alianza Lima y su directiva”, partió diciendo de una manera enérgica el titular del club de Córdoba en un diálogo puntual con el programa ‘Lo Bueno, lo Malo y lo Feo’.

El delantero Federico Girotti apareció en el corazón del área para anotar el esperado gol del empate para Alianza Lima, desatando la euforia de toda la hinchada blanquiazul en el estadio de Matute.

Fassi, por otro lado, no perdió la ocasión para advertir lo que sucedería en un caso que los ‘blanquiazules’ den marcha atrás con la intención de desprenderse de Federico: “Ellos saben que si no pagan en diciembre, se cae todo el convenio y tendrán que pagar casi el doble; confiamos en ellos”.

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Por último, el presidente de Talleres de Córdoba admitió que existen opciones en el exterior en el supuesto que Alianza Lima prescinda del argentino y ratificó su confianza en el nivel del atacante, al que signó como el ariete más rutilante de la Liga 1 2026 pese a sus discretos números.

Alianza Lima se impuso 1-0 ante Cienciano tras gol de Eryc Castillo. Crédito: ITEA

“También lo quiere un equipo de la MLS. ¡A dónde vaya será goleador del torneo! Es el mejor ‘9’ que hay en Perú”, concluyó Andrés Fassi.

Federico Girotti se transformó en la contratación más fastuosa del panorama nacional al momento que acordó su incorporación a Alianza Lima. Los altos mandos apostaron decididamente por su inclusión una vez confirmada la marcha de Hernán Barcos.

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El delantero argentino sacó un potente remate y venció al arquero rival en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

No obstante, al ‘Fede’ le costó más de la cuenta hacerse un sitio en las alineaciones confeccionadas por Pablo Guede debido a la amplia preferencia del entrenador por Paolo Guerrero, que pese a su avanzada edad arrancó el campeonato como titular.

De forma inesperada, Guede intentó hallarle un espacio a Girotti en el aparato ofensivo y lo posicionó como extremo en algunas citas, demarcación en la que no pudo sentirse cómodo. Con el avance de las semanas, el delantero argentino pasó a un rol secundario, entrando de cambio, aunque sin mayor trascendencia.

Federico Girotti, en pleno festejo tras triunfo contra FC Cajamarca. - Crédito: Alianza Lima

Aquel contexto desfavorable ocasionó que el ‘Tanque’ pensara seriamente en una salida a mitad de periodo, pero el tema no se materializó tras una charla con las distintas esferas de Alianza Lima. Para la segunda mitad del año entró de lleno a la titularidad a raíz de una secuencia de lesiones de Paolo Guerrero, aunque no ejerció una labor total de atacante por la presencia de Eryc Castillo.

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Federico Girotti, de 27 años, se ha hecho presente en 28 partidos oficiales, registrando una cifra desalentadora de 4 goles y 2 asistencias. Pese a ello, la confianza en su continuidad no se discute.