Otávio Gut y Emanuel Maciel, protagonistas de épicos triunfos para llegar a final de Liga 2. - Crédito: USMP / ADA

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La Universidad San Martín ha dado un paso muy importante en su búsqueda por retornar a la élite de Perú al doblegar a Unión Comercio, en la calurosa ciudad de Tarapoto, en la llave de desquite por el acceso a la final de la Liga 2.

Ninguno de los elencos se guardó nada. Por el lado local, el entrenador Carlos Bustos alineó su mejor oncena con la presencia de los colombianos Piero Serra y Breidy Goluz; entretanto, Guillermo Salas contó con sus mejores efectivos, siendo el más destacado el brasileño Otávio Gut.

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Otávio Gut, abrazado de Mauricio Affonso tras anotar gol épico contra Unión Comercio. - Crédito: USMP

Los primeros compases del envite le pertenecieron a un incisivo Unión Comercio, que incluso llegó a exigir a Pedro Ynamine, quien se mostró muy lúcido y sereno para conjurar cualquier intencionalidad en ataque. Precisamente esa tranquilidad fue proyectada a sus compañeros para que muy pronto se asentaran en campo contrario.

Así las cosas, a los 8′ minutos llegó la apertura del score por parte de la San Martín. El central Gut, con mucha viveza, cazó un pivoteo forzado por su compañero Mauricio Affonso y mandó a guardar el esférico al fondo de las redes, enmudeciendo el recinto selvático colmado de hinchas locales.

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A pesar del gol madrugador, el ‘poderoso del sur’ reaccionó con rebeldía y acumuló ataques puntuales protagonizados por Gino Guerrero y Javier Navea, aunque el golero Ynamine cumplió correctamente con su asignatura de mantener el cero en su marco. Entremedias, Otávio tuvo en sus pies la posibilidad de un doblete, tras un contragolpe inesperado, pero su capacidad como ‘9’ no se apreció con esplendor.

Para la segunda mitad se apreció solo a un protagonista: Unión Comercio. Por más de media hora llevó el peso de las acciones con un fútbol trepidante y eléctrico, que no pudo trasladarse en el tablero electrónico por las intervenciones prodigiosas del golero ‘santo’, que acabó convirtiéndose en el héroe del triunfo.

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ADA Jaén dio el gran golpe al eliminar a Carlos A. Mannucci, en el Mansiche, con un solitario gol de Emanuel Maciel. - Crédito: Difusión

Horas más tarde, en un rebosante Mansiche, se llevó a cabo la otra semifinal protagonizada por Carlos A. Mannucci y ADA Jaén. Los pupilos de Leonardo Pipino llegaban envalentonados y motivados tanto por el respaldo de su afición como por haber sostenido el cero en el Estadio Víctor Montoya Segura.

Para enorme sorpresa, los ‘auriverdes’ adelantaron sus líneas y salieron en búsqueda del dominio del esférico. Los primeros ataques claros llegaron, a través de ese libreto, con un remate al palo de Piero Ratto y un lanzamiento colocado de Ignacio Marina.

De tanto asomarse a portería ‘tricolor’, el sorprendente ADA Jaén logró su premio gracias a una notable definición de cabeza del argentino Emanuel Maciel, a servicio de Piero Ratto. Con esa solitaria diana fue suficiente para que los de Jhon Bodmer se encumbrasen en Trujillo y se hicieran de su boleto a la final de la Liga 2.

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El final de los play-offs, para definir al campeón del ascenso que llegará a la Liga 1 2027, se disputará de la siguiente manera: el cruce de ida entre el 28/29 de noviembre y el desquite entre el 5/6 de diciembre.