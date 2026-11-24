Cámaras de seguridad en el distrito de La Molina registraron la agresión física de un hombre contra su acompañante tras salir de la fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón. Las imágenes muestran una discusión en la vía pública, seguida de golpes que dejaron a la mujer en el pavimento. Posteriormente, el individuo abordó otro vehículo y la mujer quedó sujeta a la puerta durante la marcha. Testigos hallaron rastros de sangre en la zona del incidente. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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La celebración por los 25 años de Samahara Lobatón terminó empañada por un grave hecho de violencia registrado en los exteriores del local donde se desarrollaba la fiesta, en el distrito de La Molina. Mientras dentro del recinto la velada transcurría con normalidad entre música e invitados, las cámaras de seguridad de la zona grabaron una violenta agresión física que un hombre cometió contra una mujer, ambos asistentes al evento de la hija de Melissa Klug.

Según las imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, el episodio ocurrió minutos antes de la 1:00 de la madrugada, cuando una pareja, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, abandonó el establecimiento. Las cámaras registraron el instante en que ambos comenzaron a discutir en la vía pública, mientras el hombre insistía en reclamarle algo a su acompañante.

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Las cámaras registraron la secuencia completa de la agresión

La tensión aumentó cuando la pareja caminó hacia una camioneta estacionada cerca del local. La mujer abrió las puertas del vehículo con la intención de que ambos subieran, pero el hombre se negó a ingresar y continuó enfrentándola durante varios minutos. Cuando ella cerró la puerta del lado del conductor y aparentemente intentó retirarse sola, el sujeto la interceptó y comenzó a agredirla físicamente.

El ataque incluyó múltiples puñetazos y patadas que dejaron a la mujer tendida en el suelo durante varios minutos, de acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del exterior del local. Tras el ataque, el agresor tomó el celular de la víctima y las llaves de su camioneta, la ayudó a incorporarse y aparentó intentar subirla al vehículo.

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El hombre propinó puñetazos y patadas a su acompañante hasta dejarla sobre el pavimento. Posteriormente, la mujer se sujetó a la puerta de una camioneta en marcha con el propósito de detener al atacante.

El hombre aprovechó un instante de descuido para dejarla atrás y dirigirse hacia otra camioneta que lo esperaba unos metros más adelante. Al advertir que el sujeto pretendía huir, la mujer corrió detrás del vehículo con el propósito de detenerlo.

La víctima quedó colgada de la camioneta en movimiento

La situación alcanzó un nivel extremo de peligro cuando el vehículo emprendió la marcha mientras la mujer permanecía sujetada de una de las puertas, expuesta a caer al pavimento mientras el auto avanzaba por la vía. Las imágenes muestran cómo la agraviada se mantuvo aferrada a la estructura del automóvil durante el arranque, en una escena que pudo derivar en consecuencias fatales.

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Luego de que la víctima saliera del cuadro registrado por las cámaras, otros invitados de la fiesta se acercaron al vehículo que ella había dejado estacionado, con una de sus puertas abierta. Al inspeccionar el automóvil y sus alrededores, los asistentes encontraron rastros de sangre tanto en la carrocería como en el suelo, lo que generó alarma entre el grupo.

“Está todo de sangre”, comentó uno de los presentes mientras revisaba la zona, según las imágenes difundidas por el programa de espectáculos. Otro de los asistentes especuló que el agresor pudo haber golpeado a la mujer con algún objeto antes de que los jóvenes regresaran al local donde continuaba la celebración.

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Las cámaras de seguridad captaron la agresión contra una mujer en los exteriores de la fiesta de Samahara Lobatón en La Molina.

El agresor reapareció en la zona minutos después del ataque

La camioneta en la que había huido el presunto agresor volvió a aparecer en el lugar minutos más tarde. La mujer descendió del vehículo, se dirigió hacia su propia camioneta y finalmente se retiró del lugar por sus propios medios.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de ambos protagonistas del altercado registrado a la salida de la celebración. La conductora Gigi Mitre, del programa ‘Amor y Fuego’, expresó su expectativa de que se revele próximamente la identidad del agresor con el fin de que la víctima pueda formalizar una denuncia ante las autoridades competentes.