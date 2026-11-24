La fuerza del mar alcanzó restaurantes, hoteles y viviendas cercanas a la costa. En Pisco, el agua llegó hasta las vías públicas y redujo la extensión de arena en playas concurridas por visitantes.

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El comportamiento inusual del mar volvió a poner en riesgo a diferentes localidades del litoral peruano. Las playas de Pisco, en Ica, y el balneario de Zorritos, en Tumbes, reportaron daños por el incremento de la fuerza de las olas, con efectos sobre establecimientos comerciales, viviendas y espacios destinados a la actividad turística.

Las consecuencias fueron distintas en cada región. En el sur, el agua alcanzó calles próximas a la costa y redujo las zonas de arena en playas concurridas por visitantes. En el norte, la fuerza del mar comprometió las estructuras de hoteles y restaurantes instalados cerca de la orilla.

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La situación también afectó el desarrollo de actividades recreativas y comerciales vinculadas al turismo. Los negocios que ofrecen servicios en las playas de Pisco reportaron daños, mientras que en Zorritos los propietarios de establecimientos solicitaron una evaluación de las pérdidas materiales.

Ambos escenarios mantienen en alerta a residentes, comerciantes y autoridades marítimas. Las restricciones para ingresar al mar y las advertencias sobre la continuidad del fenómeno buscan reducir los riesgos durante los próximos días.

Oleajes anómalos afectan playas y negocios turísticos de Pisco

Un oleaje inusual y violento sorprendió por tercera vez a los comerciantes y visitantes a la concurrida playa El Chaco en Paracas, y la zona playa en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco . El Iquieño

En la provincia de Pisco, el fuerte oleaje registrado durante el fin de semana y este lunes 23 de noviembre provocó el avance del agua hacia sectores próximos a las vías públicas. Uno de los puntos más afectados fue el distrito de San Andrés, donde el mar llegó hasta la pista.

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La playa El Chaco, en Paracas, también registró el impacto de las olas. Según el reporte difundido desde la zona, el rebote del agua redujo considerablemente la orilla y afectó a comerciantes que ofrecen servicios a los visitantes.

Entre los negocios perjudicados figuran los dedicados al alquiler de sombrillas y los paseos turísticos en veleros, catamaranes y botes a pedal. Estas actividades dependen de las condiciones de la playa para recibir a los visitantes, por lo que el avance del mar alteró su funcionamiento.

Los efectos también se reportaron en Pisco Playa, Lagunilla y Laguna Grande. En estos sectores, el incremento del nivel del agua generó dificultades para permanecer cerca de la costa y elevó el riesgo para quienes acuden a las playas.

Capitanía del Puerto de Pisco dispone restricciones por seguridad

Ante las condiciones marítimas, la Capitanía del Puerto de Pisco dispuso el cierre del puerto de Las Caletas y aplicó restricciones como medida preventiva. La decisión responde a los riesgos que representa el fuerte oleaje para las actividades en el mar.

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Durante el reporte desde Pisco, se informó que la autoridad marítima relacionó el incremento del nivel del mar con el fenómeno El Niño. Según la información atribuida a la Capitanía, las olas registraron un impacto de hasta 65 centímetros por encima de los niveles habituales.

La institución también exhortó a los bañistas a mantenerse alejados de la costa mientras persistan estas condiciones. La advertencia responde a que algunas personas ingresan al agua pese al movimiento intenso del mar y las restricciones comunicadas por las autoridades.

La alerta de la Marina de Guerra del Perú contempla la continuidad de estas condiciones hasta el viernes 27 de noviembre. Por ello, residentes y visitantes deben respetar las indicaciones de seguridad en los sectores afectados.

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Zorritos registra daños en más de 30 establecimientos turísticos

Las playas de Tumbes, conocidas por su atractivo turístico, se encuentran devastadas tras cinco días de fuerte oleaje. Hoteles y restaurantes han sufrido daños considerables, dejando una escena desoladora. Expertos señalan que el mar está volviendo a su cauce histórico, afectando a construcciones recientes en zonas invadidas. | Canal N

En el balneario de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes, el oleaje anómalo golpeó la costa durante cinco días consecutivos y provocó daños en infraestructura hotelera, restaurantes y viviendas.

Según el reporte de Canal N desde la zona, más de 30 hospedajes, hoteles, restaurantes y otras instalaciones turísticas resultaron afectados por el avance del mar. La fuerza de las olas socavó las bases de algunas construcciones próximas a la playa y comprometió su estabilidad.

El impacto también generó preocupación entre los empresarios del sector, debido a las pérdidas materiales y al riesgo de que nuevos episodios de oleaje agraven el estado de los establecimientos.

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Uno de los factores señalados en el reporte es el cambio en la línea costera. El mar se había retirado aproximadamente 400 metros de su antigua ubicación, lo que permitió la ocupación de terrenos que posteriormente recibieron construcciones destinadas a actividades turísticas.

Con el reciente incremento del oleaje, el agua volvió a alcanzar esos espacios y afectó las edificaciones instaladas en las áreas próximas a la costa.

Empresarios colocan barreras para proteger hoteles y restaurantes

Frente al avance del mar, propietarios de establecimientos turísticos de Zorritos recurrieron a la colocación de piedras y geobolsas para reducir el impacto de las olas sobre sus instalaciones.

Sin embargo, estas medidas también generaron advertencias de la Capitanía de Puerto. Según la información difundida durante el reporte, la autoridad marítima comunicó a los empresarios que podrían recibir sanciones si instalaban barreras de protección sin contar con la autorización correspondiente.

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La preocupación de la institución se relaciona con los posibles efectos de estas estructuras sobre otros sectores del litoral. La colocación de rocas puede modificar la dirección del impacto de las olas y trasladar la fuerza del agua hacia zonas que no cuentan con protección.

Por ese motivo, los propietarios solicitaron una evaluación de los daños y orientación sobre las medidas que pueden aplicar para resguardar sus negocios sin generar perjuicios en otras áreas de la playa.

Propietarios de Zorritos piden evaluación de daños ante nuevos riesgos

Los empresarios turísticos de Zorritos solicitaron la intervención de las autoridades competentes para determinar el alcance de las afectaciones en hoteles, restaurantes y demás instalaciones cercanas al mar.

El pedido también comprende alternativas de protección que permitan reducir los daños ante nuevos episodios de oleaje. Los propietarios necesitan conocer qué medidas pueden ejecutar sin incumplir las disposiciones de la autoridad marítima.

A esta preocupación se suman las posibles lluvias en Tumbes y el riesgo de deslizamientos en sectores próximos al balneario, según lo expuesto durante el reporte de Canal N.

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