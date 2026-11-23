El legislador de Fuerza Popular señaló que al menos cuatro entidades estatales repartirán este beneficio y pidió al Congreso evaluar si los montos responden a convenios colectivos o constituyen un gasto injustificado. (Canal N)

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El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuestionó la entrega de tarjetas navideñas de hasta S/ 3.000 por parte de algunas entidades públicas, en momentos en que el Gobierno y el Parlamento impulsan políticas de austeridad en el aparato estatal. El legislador señaló de manera particular el caso de la Red Sabogal, dependencia de EsSalud, donde se prevé repartir tarjetas por ese monto pese a las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a medicamentos.

En declaraciones a Canal N, Alegría calificó de inadecuados estos desembolsos, aunque advirtió que primero debe verificarse si responden a convenios colectivos suscritos con los sindicatos o a disposiciones legales que obliguen a las instituciones a otorgar dichos beneficios. “Evidentemente, yo creo, si me preguntas a mí, creo que es inadecuado. Sin embargo, el funcionario público podría recaer en una falta, o no sé si es que esto constituya una ilegalidad, el no acceder a un acuerdo colectivo”, declaró el congresista.

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La controversia se suma a un debate más amplio sobre el uso de recursos públicos en un contexto en el que el propio Congreso ha reducido gastos de personal en sus comisiones especiales. Al menos cuatro entidades estatales tienen previsto repartir este tipo de bonos navideños, según la información citada por el legislador fujimorista.

Varios sobres de aguinaldo institucional con billetes reposan en un escritorio frente a una sala de espera y la farmacia de un hospital público en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diputados critican revisar tarjetas navideñas

Alegría remarcó que “hay circunstancias en las cuales las instituciones firman convenios colectivos con los sindicatos, y las instituciones están en la obligatoriedad de cumplirlos”. Sin perjuicio de ello, sostuvo que, de no mediar una obligación legal o contractual, las autoridades de la Red Sabogal y de las demás entidades involucradas deberían reconsiderar la entrega y “dar marcha atrás” con el gasto.

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El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, se sumó a los cuestionamientos y calificó el monto de “excesivo”. “Es un exceso, me parece que desde tres mil soles, efectivamente. Dos sueldos mínimos. Es excesivo”, afirmó en diálogo con el mismo medio. Aranda recordó que, al inicio de la legislatura, las bancadas acordaron por unanimidad adoptar medidas de austeridad, entre ellas la decisión de que las comisiones especiales aprobadas por la Junta de Portavoces no cuenten con personal adicional.

El legislador de Renovación Popular consideró que esa misma lógica debería trasladarse a las distintas carteras ministeriales y organismos públicos. “Creo que debería tenerse un poco de consideración a las circunstancias en las que se encuentra el Perú y las medidas que estamos adoptando otras instituciones como el Congreso de la República”, señaló Aranda, quien vinculó el gasto con la escasez de medicamentos que enfrentan los pacientes de la Red Sabogal.

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El congresista Christian Aranda se pronunció sobre la situación económica del país, la austeridad en el gasto público y la necesidad de ajustar los salarios de los funcionarios. (Crédito: Canal N)

Piden evaluar gastos y citar a funcionarios al Congreso

Alegría planteó que sea el Congreso la institución encargada de recopilar información sobre los desembolsos previstos por cada entidad pública, con el fin de determinar si estos gastos cuentan con respaldo legal o contractual. “Creo que es el Parlamento la institución que tiene que tomar la información de cada una de estas entidades, saber si esto viene a raíz de un convenio colectivo”, indicó el congresista a Canal N.

El legislador consideró saludable que los funcionarios responsables de estas decisiones acudan al Congreso para explicar los gastos y transparentar los criterios adoptados en sus respectivas instituciones. Aranda, por su parte, confirmó que su bancada evalúa citar a los jefes o presidentes de las entidades involucradas, aunque precisó que la decisión aún debe discutirse al interior de Renovación Popular. “Eventualmente, sí, por supuesto. Tendríamos que conversarlo”, respondió ante la consulta de si ya se había cursado alguna invitación formal.

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Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

Interpelación al canciller Carlos Espá avanza

Consultado sobre un tema distinto, Aranda se refirió a la moción de interpelación presentada contra el canciller Carlos Espá por lo ocurrido durante una misa en la Base Aérea Las Palmas. El diputado indicó que su bancada discutirá la iniciativa entre este lunes y el martes, luego de que, la semana pasada, parte de Renovación Popular respaldara una moción de invitación para que el ministro brinde explicaciones ante el pleno.

Aranda reconoció divisiones internas en su agrupación: mientras el diputado Aldo Bravo se opone a la interpelación, la legisladora Roxana Rocha considera que el canciller debería comparecer. A título personal, Aranda cuestionó el manejo diplomático del funcionario. “Me parece que es un canciller muy performativo. Creo que necesita aterrizar un poco en la dignidad que tiene la institución”, afirmó, en referencia a lo que calificó como una tradición de seriedad y prudencia de la Cancillería peruana.

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El papa León XIV estrecha la mano de Carlos Espá.