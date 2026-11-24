Una persona sostiene la mano abierta bajo el chorro de agua que cae desde un grifo metálico instalado en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La continuidad del servicio de agua potable se verá afectada este martes 24 de noviembre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del suministro alcanzará zonas residenciales y asentamientos humanos de cinco distritos, de acuerdo con la programación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Los trabajos previstos comprenden intervenciones en la infraestructura del sistema de abastecimiento, entre ellas labores de limpieza y desinfección de reservorios y mantenimiento de redes secundarias. Los horarios de interrupción dependerán del tipo de trabajo y de la ubicación de cada sector.

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Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y San Borja figuran en el cronograma de la empresa estatal. En algunas zonas, la suspensión comenzará a las 8:00 a. m., mientras que otros sectores tendrán restricciones desde el mediodía.

El periodo más prolongado corresponde a sectores de San Borja, donde el servicio permanecerá interrumpido hasta las 11:30 p.m. En los demás distritos, los horarios previstos de restablecimiento se ubican entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m., según la programación de Sedapal.

¿Qué distritos tendrán corte de agua este 24 de noviembre?

Caño de agua goteando al lado del mapa con las zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal - crédito Andina / composición Infobae

La programación de Sedapal comprende cinco distritos y diferentes sectores dentro de cada jurisdicción. Las interrupciones no abarcarán necesariamente toda la extensión de los distritos, sino las zonas delimitadas por calles y avenidas específicas.

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Villa El Salvador

En Villa El Salvador, la suspensión del suministro se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. La medida comprende el Cercado, grupo 26.

El área afectada corresponde al cuadrante delimitado por las avenidas Micaela Bastidas, Los Ángeles, Pacto Andino y Mariano Pastor Sevilla.

Villa María del Triunfo

Sedapal incluyó dos sectores de Villa María del Triunfo en su cronograma, con una interrupción prevista entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m.

El sector 308 comprende el A. H. Villa Sol, A. H. José C. Mariátegui, P. J. San Gabriel Alto, A. H. Brilla El Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez y A. H. El Paraíso. También figuran Villa Limatambo, 1ro de Enero, Las Lomas, Las Malvinas, Caminos de la Hermandad, 3 de Mayo, Las Américas y Monte Bektu, además de Villa Limatambo sector 8.

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Por su parte, el sector 309 incluye Vallecito Bajo, Vallecito Alto y el asentamiento humano 30 de Agosto. Estas localidades también tendrán la suspensión del servicio durante el mismo horario.

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, el corte se extenderá desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La intervención corresponde al sector 424 y contempla trabajos de limpieza y desinfección de un reservorio.

Entre las zonas comprendidas figuran la Asociación Agrupación Espejo del Cielo, el A. H. Cangallo y el A. H. Cangallo Ampliación 2. También están incluidos los sectores Los Claveles, Laura Bozzo, 4 de Febrero y 14 de Febrero, pertenecientes al A. H. Unión y Progreso.

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La lista de Sedapal incorpora, además, la Asociación Mano de Dios, Los Huertos de Canto Grande, Mira del Éxito, AF Cerrito Rico y la Asociación Miguel Grau - 8 de Octubre.

El cronograma también comprende la Agrupación 28 de Julio, el A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II y el A. H. César Vallejo.

Puente Piedra

En Puente Piedra, la interrupción comenzará a las 12:00 p. m. y tendrá como hora prevista de finalización las 8:00 p. m. El sector comprendido corresponde al centro poblado Tinaja.

El cuadrante afectado incluye la avenida Las Conchitas, los pasajes 4 y 2, la calle 7 y el pasaje 11. También figuran la avenida Villa, la calle La Merced, la calle Ginebra, la avenida Villa Polo y la calle 2.

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La delimitación incluye, asimismo, la carretera a Ventanilla-Puente Piedra.

San Borja

San Borja tendrá una de las interrupciones más extensas de la jornada. Según el cronograma de Sedapal, el corte comenzará a las 12:00 p. m. y se prolongará hasta las 11:30 p. m.

La suspensión alcanzará sectores de la urbanización San Borja, dentro del cuadrante delimitado por las avenidas Aviación, De las Artes Norte y San Borja Norte, además del jirón Miguel Ángel.

En este distrito, los trabajos corresponden al mantenimiento de redes secundarias.

¿Cuánto durarán los cortes de agua en cada distrito?

Una persona coloca la palma de la mano bajo el hilo delgado de agua que cae desde un grifo metálico sobre un lavabo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los horarios difundidos por Sedapal establecen diferentes periodos de interrupción para el martes 24 de noviembre. Villa El Salvador y Villa María del Triunfo tendrán cortes de 12 horas, mientras que San Juan de Lurigancho registrará una suspensión de 12 horas.

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En Puente Piedra, el periodo previsto será de ocho horas. En San Borja, la interrupción tendrá una duración estimada de 11 horas y 30 minutos.

La programación establece los siguientes horarios:

Villa El Salvador: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho: de 9:00 a m. a 9:00 p.m.

Puente Piedra: de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

San Borja: de 12:00 p.m. a 11:30 p.m.

Las interrupciones corresponden a los sectores específicos detallados en el cronograma del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).