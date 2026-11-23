Un barco de carga opera en una terminal portuaria junto a un retrato de Keiko Fujimori, cuya delegación presentó al país como plataforma de conexión comercial. (Infobae Perú/Reuters/Difusión)

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Perú busca posicionarse como un hub logístico estratégico entre Sudamérica y la región Asia-Pacífico, tras su participación en la edición 2026 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en la ciudad de Shenzhen, China. La comitiva peruana estuvo liderada por la presidenta Keiko Fujimori y contó con la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien destacó el respaldo internacional recibido durante el foro.

“Nuestra presencia en este importante foro responde a una visión clara, fortalecer nuestras relaciones comerciales, defender los intereses nacionales y generar nuevas oportunidades de inversión, negocios y empleo para todos los peruanos”, señaló Valencia, en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

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Los jefes de Estado y de Gobierno de APEC, entre ellos la presidenta Fujimori, posan para la fotografía oficial frente a un panel panorámico de la ciudad de Shenzhen.

Perú se proyecta como plataforma logística regional

Según el titular del Mincetur, uno de los objetivos alcanzados durante el foro fue presentar al país ante los líderes de APEC como un punto de conexión estratégico, a partir de su ubicación geográfica. Valencia precisó que esta condición no se limita al intercambio de mercancías, sino que también contempla la prestación de servicios logísticos, portuarios y empresariales.

“Queremos que el mundo vea al Perú no solo como un país exportador, sino como una puerta de entrada y conexión con toda la región”, afirmó el ministro. El funcionario sostuvo que este posicionamiento se reforzó con la agenda de reuniones bilaterales que sostuvo la mandataria durante su participación en el foro.

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Datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señalan la proyección de Perú como enlace hacia Asia-Pacífico y su conexión con el 82% del PBI mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reuniones con economías claves y respaldo del FMI

La presidenta Fujimori sostuvo encuentros con líderes y representantes de Estados Unidos, China, Chile, México, Vietnam, Singapur, Malasia, Hong Kong, Filipinas, Tailandia y Brunéi Darussalam, además de reunirse con empresarios internacionales interesados en invertir en el país. “Estos acercamientos reafirman la confianza en el Perú y fortalecen nuestro posicionamiento como socio estratégico en el escenario global”, indicó Valencia.

Entre los encuentros bilaterales, el ministro destacó la reunión de la mandataria con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien señaló que el Perú “hizo su tarea” en referencia a sus indicadores macroeconómicos.

“Este respaldo internacional confirma la fortaleza de nuestra economía y nos plantea un nuevo desafío, transformar esa estabilidad en mayor innovación, competitividad y desarrollo”, aseveró Valencia, quien mencionó el aprovechamiento de tecnologías como la inteligencia artificial.

Peru's President Keiko Fujimori arrives for the welcome banquet at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Shenzhen, Guangdong province, southern China, November 18, 2026. Iori Sagisawa/Pool via REUTERS

Perú refuerza lazos con Estados Unidos

La participación peruana en APEC también permitió reforzar los vínculos con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales del país. Valencia detalló que, en un encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con ministros de la delegación, el funcionario estadounidense calificó al Perú como “un país amigo”, lo que según el titular del Mincetur reafirma la confianza bilateral y abre nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

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El ministro sostuvo que estos avances se sustentan en una red de 25 acuerdos comerciales que conectan al país con 60 economías, equivalentes al 82% del PBI mundial. “Esta es una plataforma extraordinaria sobre la cual debemos seguir construyendo, abrir nuevos mercados, diversificar nuestra oferta exportable y lograr que cada vez más empresas peruanas compitan y conquisten nuevos destinos internacionales”, remarcó Valencia, quien calificó la participación en APEC 2026 como un paso hacia una nueva etapa de integración y crecimiento para el país.