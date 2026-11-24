El nombre de la modelo responde a una devoción familiar hacia el Señor de Luren tras un embarazo con complicaciones.

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Luren Leticia Márquez Canales es la modelo peruana que representa al país en la 75ª edición del Miss Universo, certamen que celebra su gala final este martes en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La candidata, coronada como Miss Perú 2026 en abril de este año, llega a la instancia decisiva con una trayectoria que combina formación universitaria en dos países, experiencia como conductora de televisión en el mercado hispano de Estados Unidos y un historial previo en certámenes de belleza que se extiende desde su adolescencia.

Perfil de Luren Márquez, edad, estatura y sus orígenes en la región de Ica

Márquez nació en Ica el 28 de diciembre de 1998, por lo que tiene 27 años y cumplirá 28 el próximo mes. Mide 1,75 metros y es hija de Eduardo Márquez Neyra y Zulema Canales Huamaní. Creció en la ciudad iqueña, donde según su propio relato atravesó una adolescencia marcada por la inseguridad: alta y delgada para su edad, usaba lentes y brackets, y se sentía fuera de lugar entre sus compañeros de colegio.

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A los 16 años le detectaron un tumor en la rodilla izquierda, lo que le impidió participar ese año en el concurso de la Vendimia de Ica. Tras finalizar el colegio, se trasladó a Lima con la intención de estudiar ingeniería industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no logró ingresar a esa casa de estudios. Entonces optó por la misma carrera en la Universidad de Lima antes de cambiar su formación hacia el área administrativa.

La candidata nació en Ica y superó un tumor en la rodilla a los 16 años antes de mudarse a Lima.

Formación profesional, sus estudios en Administración en la Universidad de Lima y Comunicaciones en Florida

Márquez es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima. En 2021, en medio de la pandemia y tras la muerte de su padre, decidió mudarse sola a Miami con una visa de estudiante que le permitió continuar su formación académica mientras buscaba oportunidades laborales en el país norteamericano.

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Una vez instalada en Estados Unidos, continuó sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Internacional de Florida (FIU), con especialización en marketing digital. Su primer trabajo relevante en medios fue como coordinadora de prensa del Carnaval de Miami, organizado por Kiwanis of Little Havana, una experiencia que marcó el inicio de su carrera como comunicadora en el mercado hispano estadounidense.

El significado de su nombre y la devoción familiar al Señor de Luren

El nombre de la modelo está vinculado a una historia de fe familiar. Según relató la propia Márquez, su madre decidió llamarla Luren en honor al Señor de Luren, imagen religiosa venerada en Ica, a quien se encomendó durante un embarazo complicado en el que los médicos advirtieron que la niña podría no sobrevivir al parto.

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Luren Márquez aparece en su niñez con una corona de juguete junto a sus padres, Eduardo Márquez y Zulema Canales, en una fotografía familiar.

La modelo describe su nacimiento como un desafío a los pronósticos médicos que marcaron el inicio de su historia familiar. Esa conexión con la fe y con las tradiciones de su región natal se mantuvo presente en distintas etapas de su carrera, incluida la elección del traje típico que representó a Ica durante las competencias preliminares del Miss Universo 2026.

De Miss Teen International 2018 a primera finalista en Miss Perú 2024, sus certámenes previos

La trayectoria de Márquez en el mundo de los concursos de belleza comenzó a los 15 años, cuando incursionó en el modelaje en Ica y poco después debutó en Miss Teen Universo, certamen en el que obtuvo el título de segunda finalista. El 3 de febrero de 2018 representó a Ica en el Miss Teen Perú Universe, donde quedó como tercera finalista detrás de Nicolle Tassara y fue coronada Miss Teenager Perú International 2018.

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El 7 de julio de ese mismo año representó al Perú en el certamen Miss Teenager Internacional, realizado en Guayaquil, Ecuador. En 2020 obtuvo la corona del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, el mismo concurso del que había quedado excluida años antes por motivos de salud. Su primer intento por la corona nacional se produjo en 2024, cuando representó a la comunidad peruana de Estados Unidos en el certamen Miss Perú y terminó como primera finalista, en una edición ganada por Tatiana Calmell del Solar.

Luren Márquez representa al Perú en la 75ª edición del certamen Miss Universo en Puerto Rico.

Su trabajo como conductora en Estados Unidos y promotora de moda peruana con Moda Perú USA

En el plano profesional, Márquez se desempeña actualmente como presentadora de entretenimiento en Telemicro Internacional, dentro del programa ‘De Extremo a Extremo’, donde conduce entrevistas y coberturas de actualidad y espectáculos. También ha participado como comentarista en programas de Telemundo como ‘La Mesa Caliente’ y ‘Hoy Día’, además de conducir segmentos de moda y eventos internacionales como los Premios Monitor Latino 2025 y los Latino Music Awards.

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Paralelamente a su carrera televisiva, Márquez es fundadora y directora de Moda Perú USA, una plataforma creada en 2023 para dar visibilidad a diseñadores y marcas peruanas en el mercado estadounidense.

Luren Márquez sostiene las manos de su madre, Zulema Canales, tras ser coronada como Miss Perú en una publicación compartida en redes sociales.

Desde ese espacio impulsa la participación de representantes de la industria nacional en pasarelas y eventos de alto perfil en Miami y otras ciudades, en un trabajo que complementa con la Perú USA Foundation, desde donde apoya la construcción de un colegio en Moyobamba para más de 100 niñas. Como modelo, ha desfilado en pasarelas internacionales como New York Fashion Week, Los Ángeles Fashion Week y Miami Swim Week, y ha trabajado para diseñadores como Custo Barcelona y Oscar de la Renta.

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