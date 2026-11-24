¿Ya no basta con dominar una carrera? El 92% de limeños considera importante tener conocimientos en distintas disciplinas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Contar con una especialidad profesional ya no parece suficiente para responder a las expectativas laborales de los limeños. El 92% considera importante que los profesionales posean conocimientos y capacidades en más de una disciplina, según un estudio realizado por Ipsos Perú, por encargo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en octubre de 2026.

Los resultados muestran una valoración favorable de los profesionales capaces de combinar su formación técnica con competencias en otros campos, como la comunicación, la tecnología, las finanzas o la creatividad, en un escenario de transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial y la digitalización.

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Sin embargo, esta percepción contrasta con la confianza en la capacidad de las organizaciones para aprovechar dichos talentos. El 38% de los encuestados considera que el mercado laboral peruano está poco o nada preparado para incorporar y aprovechar a profesionales con habilidades en distintas disciplinas.

La encuesta pone de manifiesto una brecha entre las expectativas de desarrollo profesional de los ciudadanos y lo que consideran que las empresas están en condiciones de ofrecer.

El perfil profesional que gana terreno entre los limeños: combinar distintas habilidades para acceder a mejores oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tener conocimientos en distintas disciplinas mejora las oportunidades laborales?

Al comparar profesionales con una formación y trayectoria similares, el 49% de los encuestados considera que aquellos que complementan su especialidad con conocimientos de otros campos tienen mayores posibilidades de acceder a un empleo y progresar laboralmente que quienes se concentran exclusivamente en una disciplina.

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Esta percepción alcanza el 51% entre las personas de 27 a 46 años, un grupo que comprende a trabajadores en distintas etapas de consolidación y crecimiento profesional.

Para Milagros Morgan, rectora de la UPC, el dominio técnico de una carrera debe complementarse con capacidades que permitan responder a problemas complejos y desenvolverse en equipos integrados por especialistas de diferentes áreas.

“Hoy en día ya no basta con ser experto en una sola materia, también debemos saber innovar, comunicarnos efectivamente, trabajar con otros y desarrollar otras competencias que puedan complementar nuestra labor diaria”, sostuvo.

Elementos gráficos de la titulación académica y del mercado de trabajo representan la preparación profesional y la búsqueda de empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rectora también destacó la importancia de la ética, la conciencia ciudadana y la capacidad para interpretar escenarios complejos como atributos complementarios a la formación específica de cada profesional.

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Esta concepción de la formación profesional forma parte de «Crece lo que ya eres», la reciente campaña institucional de la UPC, que plantea la integración de conocimientos, talentos e intereses de distintas disciplinas como una alternativa para ampliar las posibilidades de desarrollo personal y laboral.

Los jóvenes reconocen más el valor de combinar conocimientos

Otro de los hallazgos del estudio está relacionado con la capacidad de innovación. El 81% de los encuestados en Lima considera que articular conocimientos de distintas disciplinas permite encontrar nuevas alternativas para solucionar problemas.

Esta percepción alcanza el 91% entre los jóvenes de 18 a 26 años, diez puntos porcentuales por encima del resultado general de la encuesta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia generacional refleja una mayor valoración, entre quienes se encuentran próximos a ingresar al mercado laboral o están iniciando su trayectoria profesional, de la posibilidad de aplicar conocimientos de diferentes áreas para enfrentar nuevos desafíos.

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Un profesional de la salud con conocimientos en análisis de datos, un ingeniero con habilidades de gestión empresarial o un comunicador especializado en herramientas tecnológicas son algunos ejemplos de cómo la formación en distintas disciplinas puede complementar una carrera, sin dejar de lado su especialización.

Más de la mitad de los limeños desarrolla habilidades fuera de su ocupación principal

La búsqueda de conocimientos adicionales también está presente en las actividades cotidianas de los encuestados. Según la medición de Ipsos Perú, el 57% afirma desarrollar competencias o talentos que van más allá de su ocupación principal.

Un graduado universitario con toga y birrete explora diversas aplicaciones de inteligencia artificial en su laptop, simbolizando la integración tecnológica en la educación y el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total de entrevistados, un 34% señala que aplica estas habilidades directamente en su trabajo, mientras que un 23% las utiliza en actividades ajenas a su empleo.

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A ellos se suma otro 25% que manifiesta interés en adquirir nuevas competencias en el futuro.

Aunque el estudio no mide directamente el impacto de estas habilidades sobre los salarios, las contrataciones o los ascensos, sus resultados permiten conocer cómo los limeños perciben las exigencias del mercado laboral y el papel que atribuyen al aprendizaje continuo en su desarrollo profesional.

El desafío que plantean estas percepciones alcanza también a las empresas: generar oportunidades para que sus trabajadores puedan aplicar conocimientos que van más allá de las funciones para las que fueron contratados.