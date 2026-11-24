Grêmio respira con mucho alivio al haber abandonado los últimos lugares que conducen al descenso. La proeza, a dos fechas de culminar el Brasileirao 2026, se ha dado en un notable triunfo 2-0 contra Santos. Uno de los efectivos con mayor valoración en el Morumbí ha sido Erick Noriega.
El ‘tricolor’ llegó a su cita con un cartel demasiado desfavorable por su sensible situación en la clasificación. Al tener enfrente a un oponente amparado en el potencial de Neymar, Gabriel Barbosa, Philippe Coutinho y Everton, el técnico Renato Gaúcho no tuvo mejor idea que presentar una postura defensiva.
PUBLICIDAD
La clave de la estrategia estuvo en la polifuncionalidad de Erick Noriega, quien empezó en el centro del campo acompañado de Dodi y Villasanti para luego anclarse en la zaga como un tercer central. Ese ejercicio fue muy recurrente a lo largo de la contienda y el peruano lo cumplió con nota sobresaliente.
De una manera impecable, el ‘Samurái’ desarmó los ataques del Santos toda vez que mantuvo a raya al histórico Neymar, ganándole una muy buena parte de duelos individuales. Con esa seguridad, la última línea del Grêmio apenas pasó apuros y cerró espacios al borde del área.
PUBLICIDAD
Blindada la parte de atrás, el club de Rio Grande do Sul solo se abocó a contener a Santos y emprender contragolpes. Bajo ese ideario llegó la apertura del marcador a través de una espléndida galopada de Amuzu, quien dejó a maltraer a Rodinei y venció la resistencia de Diógenes.
El golpe recibido dejó desconcertado al local, aunque no impidió que intensificara sus llegadas a través de Neymar y Gabigol; sin embargo, los lanzamientos realizados encontraron respuesta tanto del portero Weverton como de la defensa muy bien organizada.
Tras el paso por los vestuarios, Renato Portaluppi se mantuvo firme en su idea defensiva con arremetidas eficaces. Así las cosas, y aprovechando un ligero descenso de la intensidad propuesta por Santos, Grêmio halló la ampliación de la diferencia tras un penal creado y cobrado por Martin Braithwaite.
PUBLICIDAD
Con el resultado conseguido, el equipo de Porto Alegre ha dejado la Z-4, ascendiendo a la casilla 15° con 41 unidades e invita a la esperanza a los hinchas en la lucha por la permanencia en el Brasileirao.
Noriega, próxima ausencia capital
No todo terminó siendo alegría para el vencedor. El Grêmio perdió a un titular para el próximo compromiso del Campeonato Brasileño. Noriega recibió su tercer tarjeta amarilla durante el partido ante Santos y deberá cumplir una suspensión automática.
La sanción quedó definida en el primer tiempo, cuando el mediocampista peruano cometió una infracción sobre Neymar, al llegar tarde y detener el avance del ‘10′ de Santos en campo.
PUBLICIDAD
El episodio ocurrió a los 20 minutos en el estadio Morumbí durante el duelo correspondiente a la fecha 36°. Erick Noriega, de tal manera se encontrara apercibido para el siguiente test.
Grêmio visitará al Corinthians el domingo 29 de noviembre, a las 18:30, en Itaquera, por la penúltima jornada del torneo. Renato Portaluppi deberá resolver quién ocupará su lugar ahora.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD