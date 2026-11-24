Erick Noriega sobresalió en la victoria de Gremio sobre Santos, por la fecha 36° del Brasileirao. - Crédito: Difusión

Guardar

Grêmio respira con mucho alivio al haber abandonado los últimos lugares que conducen al descenso. La proeza, a dos fechas de culminar el Brasileirao 2026, se ha dado en un notable triunfo 2-0 contra Santos. Uno de los efectivos con mayor valoración en el Morumbí ha sido Erick Noriega.

El ‘tricolor’ llegó a su cita con un cartel demasiado desfavorable por su sensible situación en la clasificación. Al tener enfrente a un oponente amparado en el potencial de Neymar, Gabriel Barbosa, Philippe Coutinho y Everton, el técnico Renato Gaúcho no tuvo mejor idea que presentar una postura defensiva.

PUBLICIDAD

Erick Noriega no piensa en un traslado pronto a Europa. - Crédito: Leonardo Uebel

La clave de la estrategia estuvo en la polifuncionalidad de Erick Noriega, quien empezó en el centro del campo acompañado de Dodi y Villasanti para luego anclarse en la zaga como un tercer central. Ese ejercicio fue muy recurrente a lo largo de la contienda y el peruano lo cumplió con nota sobresaliente.

De una manera impecable, el ‘Samurái’ desarmó los ataques del Santos toda vez que mantuvo a raya al histórico Neymar, ganándole una muy buena parte de duelos individuales. Con esa seguridad, la última línea del Grêmio apenas pasó apuros y cerró espacios al borde del área.

PUBLICIDAD

El ghanés corrió a toda velocidad, eludió a Rodinei y venció a Diógenes. | VIDEO: Premiere

Blindada la parte de atrás, el club de Rio Grande do Sul solo se abocó a contener a Santos y emprender contragolpes. Bajo ese ideario llegó la apertura del marcador a través de una espléndida galopada de Amuzu, quien dejó a maltraer a Rodinei y venció la resistencia de Diógenes.

El golpe recibido dejó desconcertado al local, aunque no impidió que intensificara sus llegadas a través de Neymar y Gabigol; sin embargo, los lanzamientos realizados encontraron respuesta tanto del portero Weverton como de la defensa muy bien organizada.

Erick Noriega recuperó protagonismo en Gremio. - Crédito: Difusión

Tras el paso por los vestuarios, Renato Portaluppi se mantuvo firme en su idea defensiva con arremetidas eficaces. Así las cosas, y aprovechando un ligero descenso de la intensidad propuesta por Santos, Grêmio halló la ampliación de la diferencia tras un penal creado y cobrado por Martin Braithwaite.

PUBLICIDAD

Con el resultado conseguido, el equipo de Porto Alegre ha dejado la Z-4, ascendiendo a la casilla 15° con 41 unidades e invita a la esperanza a los hinchas en la lucha por la permanencia en el Brasileirao.

Noriega, próxima ausencia capital

No todo terminó siendo alegría para el vencedor. El Grêmio perdió a un titular para el próximo compromiso del Campeonato Brasileño. Noriega recibió su tercer tarjeta amarilla durante el partido ante Santos y deberá cumplir una suspensión automática.

La sanción quedó definida en el primer tiempo, cuando el mediocampista peruano cometió una infracción sobre Neymar, al llegar tarde y detener el avance del ‘10′ de Santos en campo.

PUBLICIDAD

Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión

El episodio ocurrió a los 20 minutos en el estadio Morumbí durante el duelo correspondiente a la fecha 36°. Erick Noriega, de tal manera se encontrara apercibido para el siguiente test.

Grêmio visitará al Corinthians el domingo 29 de noviembre, a las 18:30, en Itaquera, por la penúltima jornada del torneo. Renato Portaluppi deberá resolver quién ocupará su lugar ahora.